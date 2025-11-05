В Израиле арестовали бывшего главного военного прокурора. Она передала журналистам видео, на котором, предположительно, сняты пытки палестинского заключенного По делу о пытках проходят пять солдат. Министр обороны говорит о «кровавом навете» на армию

Генерал-майор Ифат Томер-Йерушальми Oren Ben Hakoon / AP / Scanpix / LETA

В Израиле 3 ноября 2025 года арестовали генерал-майора Ифат Томер-Йерушальми. Прежде она занимала должность главного военного прокурора страны. 31 октября она ушла в отставку, взяв на себя ответственность за утечку в прессу видео, на котором, предположительно, сняты издевательства израильских солдат над палестинским заключенным. Видео, возможно, сфабриковано — не обязательно полностью подделано, но смонтировано так, что вводит в заблуждение. Следствие пока не определилось с официальной версией относительно его подлинности.

Запись, впервые показанная 12-м каналом израильского телевидения еще в августе 2024 года, была сделана камерами наблюдения во временном центре содержания палестинских заключенных на военной базе Сде-Тейман в пустыне Негев на юге Израиля. С конца 2023 года, после начала израильской военной операции в секторе Газа в ответ на нападение террористов ХАМАС 7 октября, туда массово свозили задержанных жителей Газы.

На видео сняты десятки заключенных, лежащих лицом вниз на бетонном полу большого ангара. Одного из них группа солдат в балаклавах отводит в сторону и загораживает от камер щитами. Что именно происходит за щитами, неясно. Однако источники, которые видели медицинскую карту этого заключенного, сообщили журналистам, что впоследствии у него диагностировали разрыв прямой кишки. Предположительно, заключенного подвергли сексуализированному насилию.

Сообщения о жестоком обращении с заключенными в Сде-Теймане поступали и раньше, по меньшей мере с мая 2024 года. Их содержали в одном помещении, явно для этого не предназначенном, связывали, завязывали глаза, не пускали в туалет, запрещали общаться, избивали.

Военная прокуратура во главе с Томер-Йерушальми начала расследование происходящего в Сде-Теймане. Это вызвало резкую критику со стороны правых политиков и активистов: обвинения в адрес солдат Армии обороны Израиля они называли клеветой и «кровавым наветом». В июле были задержаны девять солдат-резервистов, служившие на этой базе. Задержание сопровождалось беспорядками: группа активистов ворвалась в Сде-Тейман, чтобы выразить солидарность с военными. В итоге пятерым солдатам предъявили обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах.

Протесты против ареста солдат на базе Сде-Тейман Jill Gralow / Reuters / Scanpix / LETA

Расследование утечки видео с закрытого военного объекта шло одновременно с расследованием самого инцидента. 29 октября 2025 года стало известно, что в причастности к утечке подозревают сотрудников военной прокуратуры.

31 октября Томер-Йерушальми признала, что это она передала журналистам видео. «Я сделала это, чтобы противостоять лживой пропаганде против военных правоохранительных органов, и чтобы показать, что армия не может позволять себе игнорировать собственные преступления, — заявила она. — К сожалению, само понимание того, что существуют поступки, недопустимые по отношению к даже самым презренным заключенным, перестало быть очевидным для всех».

По словам Томер-Йерушальми, она действовала ради справедливости — чтобы привлечь внимание к происходящему в Сде-Теймане, где, по ее убеждению, происходили систематические пытки.

После признания и отставки Томер-Йерушальми премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что утечка причинила «чудовищный ущерб репутации Государства Израиль». Министр обороны Исраэль Кац повторил обвинения в «кровавом навете» на солдат.

2 ноября Томер-Йерушальми пропала. Родственники сообщили, что обнаружили ее записку, похожую на предсмертную. Ее машину нашли на пляже Цук под Тель-Авивом. Полиция несколько часов искала бывшего главного военного прокурора. В итоге ее нашли живой и здоровой. Вскоре ее арестовали.

Сразу после отставки бывшего прокурора израильская общественная организация Breaking the Silence заявила: «Систематические пытки в Сде-Теймане — установленный факт. Но, по мнению Армии обороны Израиля, по-настоящему недопустимо не это, а то, что общественность узнала об этом благодаря утечке видео». Breaking the Silence была основана ветеранами Армии обороны Израиля. Эта организация собирает свидетельства израильских солдат об их службе на палестинских территориях, в том числе о незаконных действиях в отношении палестинцев, которые совершаются по приказу военного командования и политического руководства.

Читайте также

Освобождены израильтяне, которые провели два года в заложниках у террористов в секторе Газа Трамп прилетел в Израиль принимать благодарности

Читайте также

Освобождены израильтяне, которые провели два года в заложниках у террористов в секторе Газа Трамп прилетел в Израиль принимать благодарности

«Медуза»