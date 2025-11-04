Рузский Муниципальный округ Московской области

В Москве по обвинению в торговле детьми арестована Ирина Рудницкая — председатель и клинический психолог общественной организации по защите «семейных ценностей» под названием «Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения». Рудницкая была опекуном украинского подростка Богдана Ермохина, которого вывезли из Мариуполя в Россию в 2022 году. Его друга Филиппа Головню забрала уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова (она говорила, что усыновила его). «Медуза» рассказывает главное об уголовном деле Рудницкой.

Кто такая Ирина Рудницкая

С 2017 года она руководит общественной организацией «Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения». На сайте организации говорится, что ее задачи — «объединение замещающих семей для общения», а также «психологическое, информационное и юридическое сопровождение замещающих родителей».

У «Содружества семей» есть несколько кризисных центров. Одним из них — центром «ЛАДА», который занимается «помощью женщинам и женщинам с детьми, находящимся в кризисной ситуации или подвергшимся психофизическому насилию», руководит муж Ирины Рудницкой — Владимир.

На сайте «Содружества семей» упомянуты несколько грантов, полученных организацией. В их числе президентский грант в 928 тысяч рублей, выделенный на проект реабилитационного центра «Точка опоры» для помощи женщинам с детьми, а также грант губернатора Кубани на 995 тысяч рублей на проект «Соломинка» для «реабилитации матерей с зависимостями».

Как выяснила «Новая газета Европа», контакты Рудницкой записаны в телефонах других людей с пометками «Возит гуманитарку в » и «Налажена связь с главой Мариуполя». В канале «Замсемья МО», который рассказывает о деятельности организации Рудницкой, есть посты о гуманитарной помощи, отправленной в «зону СВО».

В чем обвиняют Ирину Рудницкую

Уголовное дело против Рудницкой по статье «торговля детьми» было возбуждено в августе 2025 года. Обстоятельства дела не раскрываются (вероятно, потому что в деле фигурируют несовершеннолетние). Соответствующая статья УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Из материалов дела, представленных в суде, который рассматривал ходатайство об аресте Рудницкой, следует, что у нее на иждивении находятся 12 детей в возрасте от трех до 17 лет. Защита просила избрать Рудницкой меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества — «ради детей». 4 ноября ТАСС со ссылкой на материалы дела сообщил, что Рудницкая «полностью признала вину, раскаивается в содеянном и готова сотрудничать со следствием».

«После совершенного преступления прошло более пяти лет. За все это время она больше не совершала каких-либо противоправных действий — человек сделал надлежащие выводы», — говорится в материалах дела. В чем именно заключаются «противоправные действия», непонятно.

По этому же делу арестованы еще два человека — предприниматель из Подмосковья и женщина, чей ребенок мог быть продан в другую семью. Их имена не называются. Тверской районный суд, как писала «Новая газета Европа», рассматривает дела по статье о похищении детей в отношении Абдурахманова Ш. М. и Малой О. В. Они были арестованы 30 октября.

Рудницкая «опекала» украинского ребенка, которого вывезли из Мариуполя

Она была опекуном Богдана Ермохина, вывезенного из Мариполя в Россию в 2022 году. Богдан потерял родителей в раннем детстве. Несколько лет он жил в приемной семье, а затем поступил в металлургический колледж, директор которого стал его официальным опекуном. Детский омбудсмен в России Мария Львова-Белова утверждала, что Богдан был среди детей, которых нашли «в подвалах Мариуполя», когда российские войска захватили город.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева утверждала, что жить в своей семье Богдану предложила «одна из наших самых активных приемных и опытных семей Рудницких Ирины и Владимира», сообщает «Верстка».

Весной 2023 года Богдан попытался уехать из России в Украину — об этом российским провластным СМИ рассказала сама Львова-Белова. Она настаивала, что произошедшее было провокацией и что подростка «пытались выманить на территорию Украины с помощью манипуляций и угроз».

Осенью 2023 года Богдан Ермохин (в 2022-м ему дали гражданство России) получил повестку в военкомат для прохождения срочной службы в российской армии. Он записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи. Львова-Белова публично признала, что Богдан хочет вернуться в Украину.

Вот его история

Богдана Ермохина вывезли из Мариуполя в Россию — а потом прислали ему повестку в военкомат Он вернулся в Украину — в день, когда ему исполнилось 18 лет

19 ноября 2023 года — в день своего 18-летия — Богдан вернулся на родину, сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, переговоры с российской стороной о возвращении Богдана проходили при посредничестве ЮНИСЕФ, Катара и посольства Украины в Беларуси. Владимир Зеленский отдельно поблагодарил всех, кто помог Богдану.

Вместе с Богданом в Россию вывезли его друга Филиппа Головню. Его забрала себе уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова (она говорила, что усыновила его).

А вот история Филиппа

Омбудсмен Мария Львова-Белова говорит, что усыновила ребенка из Мариуполя. Его зовут Филипп — и у него есть законные опекуны в Украине Главное из расследования журналистов проекта «Схемы»

«У нас большая семья, с мужем мы являемся приемными родителями с 2008 года. В целом воспитали уже 18 ребят», — говорила Рудницкая в 2022 году.