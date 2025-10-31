10 лет назад террористы взорвали российский самолет в Египте В Петербурге, куда летел лайнер, вспоминают жертв этой катастрофы. Фотографии
31 октября 2015 года самолет Airbus A321 компании «Когалымавиа» вылетел из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Через 23 минуты он пропал с радаров. Вскоре стало известно, что на борту взорвалась бомба. На борту лайнера находились 224 человека — все они погибли. Ответственность за теракт взяло на себя синайское подразделение «Исламского государства» «Вилайят Синай». Прошло ровно 10 лет со дня авиакатастрофы. В России катастрофу признали терактом через две недели после крушения. В Египте до сих пор идет расследование, но по какой статье — неизвестно. Все это время родственники погибших судятся с перевозчиком, страховой компанией и властями Египта, которых считают ответственными за то, что на борт самолета пронесли бомбу. 31 октября 2025 года церемония в память о жертвах катастрофы прошла на Серафимовском кладбище Петербурга.