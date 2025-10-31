10 лет назад террористы взорвали российский самолет в Египте В Петербурге, куда летел лайнер, вспоминают жертв этой катастрофы. Фотографии

31 октября 2015 года самолет Airbus A321 компании «Когалымавиа» вылетел из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Через 23 минуты он пропал с радаров. Вскоре стало известно, что на борту взорвалась бомба. На борту лайнера находились 224 человека — все они погибли. Ответственность за теракт взяло на себя синайское подразделение « » «Вилайят Синай». Прошло ровно 10 лет со дня авиакатастрофы. В России катастрофу признали терактом через две недели после крушения. В Египте до сих пор идет расследование, но по какой статье — неизвестно. Все это время родственники погибших судятся с перевозчиком, страховой компанией и властями Египта, которых считают ответственными за то, что на борт самолета пронесли бомбу. 31 октября 2025 года церемония в память о жертвах катастрофы прошла на Серафимовском кладбище Петербурга.

Памятные мероприятия начались еще 30 октября. В пятницу в 7:14 по Москве (время взрыва самолета A321) в храме Димитрия Солунского прошла поминальная панихида. 31 октября родственники погибших и чиновники возложили венки и цветы у мемориала «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище. Там прошла заупокойная лития. Артем Пряхин / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Мемориал открыли в 2017 году. Памятник установили на месте захоронения жертв теракта. Рядом установлены стелы с портретами и именами погибших.

На борту взорванного самолета находились 224 человека — 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. Артем Пряхин / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

Египет признал взрыв на борту самолета терактом только в феврале 2016 года. Как расследуют дело, непонятно. Родственники погибших говорят , что каждые полгода им приходят отписки о продлении срока расследования. Артем Пряхин / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

В апреле 2025-го, спустя девять с половиной лет после крушения, выплаты от правительства РФ получили родственники 187 жертв теракта из 224. У остальных погибших к тому времени не осталось близких, имеющих право на эти выплаты. Близкие жертв катастрофы также пытаются добиться рассмотрения их многомиллионных исков в Египте Петр Ковалев / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Как живут близкие погибших. Репортаж «Медузы» 2017 года

Никто никуда не уходит Два года назад террористы взорвали российский самолет в Египте. «Медуза» рассказывает, как теперь живут близкие погибших

