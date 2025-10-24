Звезда НБА объединяется с мафией, чтобы заработать на подпольной игре в покер Думаете, это сюжет криминального боевика? Нет, это обвинения, которые ФБР предъявило баскетболисту и тренеру Чонси Биллапсу

Чонси Биллапс покидает здание суда в Портленде, штат Орегон, после предъявления обвинений. 23 октября 2025 года John Rudoff / Reuters / Scanpix / LETA

23 октября ФБР и министерство юстиции США обвинили нескольких бывших и действующих игроков НБА в мошенничестве на спортивных ставках и подпольных играх в покер.

Самой крупной фигурой среди обвиняемых оказался 49-летний Чонси Биллапс, тренер команды «Портленд Трэйл Блейзерс». В нулевых он был одной из главных звезд НБА, несколько раз принимал участие в матчах всех звезд, а в 2004 году стал чемпионом НБА с «Детройт Пистонс» и самым ценным игроком финала. В 2024-м Биллапс был включен в Зал славы баскетбола.

Кроме него, фигурантами дела стали 31-летний Терри Розье, защитник «Майами Хит», и 49-летний Деймон Джонс, бывший товарищ Леброна Джеймса по «Кливленд Кавальерс», который затем стал его личным тренером по броскам. В 2022-2023 годах Джонс был неофициальным помощником тренера в «Лос-Анджелес Лейкерс», где сейчас играет Леброн Джеймс.

Терри Розье Nick Wass / AP / Scanpix / LETA Деймон Джонс (справа) и Леброн Джеймс Adam Pantozzi / NBAE / Getty Images

По версии обвинения, Розье и Джонс несколько лет сливали своим сообщникам инсайдерскую информацию, чтобы те могли использовать ее для ставок, а потом делили с ними выигрыш.

Так, в 2023 году Терри Розье сказал своему другу Дениро Ластеру, что на предстоящей игре досрочно покинет площадку якобы из-за травмы; Ластер и еще несколько его подельников сделали ставку на это, выиграв десятки тысяч долларов.

Деймон Джонс в том же году предложил сообщникам поставить против «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче с «Милуоки Бакс», так как знал, что ключевой игрок «Лейкерс» не выйдет на площадку из-за травмы. В обвинительном заключении имя игрока не названо, но по описанию это Леброн Джеймс. Ему не предъявили никаких обвинений. Источники в его окружении заявили, что он ничего не знал о ставках Джонса.

Имя Чонси Биллапса в документах по этому делу тоже не названо. Однако он угадывается в описании «сообщника № 8», который в 2023 году поделился со своим другом Эриком Эрнестом сведениями о том, что несколько важнейших игроков «Портленд Трэйл Блейзерс» пропустят следующую игру с «Чикаго Буллз». Это позволило Эрнесту сделать крупную ставку против «Трэйл Блейзерс» перед тем матчем.

При этом Биллапс упоминается в обвинительном заключении по другому делу. ФБР и Минюст утверждают, что он и Джонс выполняли роль «приманки» в подпольных покерных турнирах с высокими ставками — они должны были привлекать других игроков за стол своей известностью и статусом. Эти игроки знали, что участвуют в нелегальной игре, но думали, что она проходит «чисто». Однако это было не так.

По информации ФБР, в этих играх использовалось множество способов обмануть жертв, у которых в итоге выманили не меньше семи миллионов долларов. Начиная от тасовочных машин, которые считывали все карты в колоде, и лотков для фишек со скрытыми камерами, заканчивая очками и контактными линзами, позволявшими определить крапленые колоды, и столами, которые сканировали карты, лежавшие рубашкой вверх.

Такие подпольные игры проходили в разных городах США с 2019 года. Кроме Биллапса и Джонса, которые своим присутствием должны были создать у жертв ощущение безопасности (и получали за это часть денег), в них участвовали профессиональные шулеры, технические специалисты и вышибалы, которые отвечали за силовой возврат долгов. К играм, которые проходили в Нью-Йорке, были причастны члены крупнейших мафиозных семей города — Бонанно, Дженовезе и Гамбино.

В деле о мошенничестве на спортивных ставках шесть обвиняемых, включая Розье и Джонса. В деле об аферах с карточными играми — 31 обвиняемый, включая Джонса и Биллапса. Адвокат последнего уже отверг все обвинения: «Поверить в то, что Чонси Биллапс совершил то, в чем его обвиняет федеральное правительство, — значит поверить, что он рискнул бы своим наследием, занесенным в Зал славы, репутацией и свободой».

Источник NBC в одной из команд НБА назвал произошедшее «кошмаром» для лиги. Агент одного из баскетболистов выразил удивление, что Розье, Джонса и Биллапса поймали, но назвал азартные игры «повсеместным явлением» в НБА. Эта культура закрепилась в лиге давно — баскетболисты играют в покер даже во время командных перелетов, подтверждает NBC.

Карточные игры баскетболистам не запрещены, а вот делать ставки на матчи НБА и связанных с ней лиг — это табу. Однако и такое иногда случается. В 2024 году Джонтей Портер получил пожизненный бан в НБА за то, что пытался зарабатывать ставками на матчи своей команды «Торонто Рэпторс» и симулировал ради этого травмы.

Хотя азартные игры для НБА не новость, нынешние задержания, по словам агента, поговорившего с NBC, вызвали у лиги особую тревогу. Ведь в данном случае речь идет о таких успешных баскетболистах, как Розье и Биллапс, каждый из который заработал за свою карьеру больше 100 миллионов долларов. Их обоих уже отстранили от матчей на период расследования.