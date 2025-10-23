ФБР провела серию арестов в рамках расследования двух дел, связанных с азартными играми. Среди арестованных оказались игроки и тренеры НБА, сообщает Reuters.

Первое из дел связано с инсайдерскими ставками на спорт. В рамках этого дела были арестованы защитник «Майами Хит» Терри Розье и бывший игрок «Кливленд Кавальерс» Деймон Джонс. По версии следствия, Джонс передавал членам мафии инсайдерскую информацию о своем клубе, которую те использовали для ставок.

Розье обвиняют в намеренном влиянии на результаты матчей. По данным ФБР, его сообщники в 2023 году во время одного из матчей поставили 200 тысяч долларов на то, что Розье наберет мало очков. Уже на девятой минуте матча он покинул игру, сославшись на травму.

Второе дело связано с фальсификацией результатов покерных игр, в котором, по данным ФБР, были замешаны несколько мафиозных кланов Нью-Йорка. Одним из его фигурантов стал тренер «Портленд Трэйл Блейзерс», член Зала славы НБА Чонси Биллапс. Его роль в преступной схеме не уточняется.

Всего за день в рамках двух дел ФБР произвело более 30 арестов.

Чонси Биллапс был одной из главных звезд НБА нулевых годов, несколько раз принимал участие в матчах всех звезд, а в 2004 году стал чемпионом НБА с «Детройтом» и самым ценным игроком финала. Он занимает должность главного тренера «Портленда» с 2021 года.