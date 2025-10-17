Детский врач из Донбасса Сергей Петрик получил 15 лет по обвинению в «госизмене» «Новая газета Европа» рассказала его историю

В аннексированной Россией Донецкой народной республике в начале октября судили Сергея Петрика. Это врач-педиатр. Он получил 15 лет колонии строгого режима по обвинению в «государственной измене». Журналист Дмитрий Дурнев, много лет знавший Петрика, рассказал его историю в статье для «Новой газеты Европа». Вот главное из этой публикации.

Сергей Петрик — врач-педиатр из Макеевки, города, который был захвачен вооруженными людьми, действовавшими при поддержке России, в самом начале конфликта в Донбассе. «Новая газета Европа» пишет, что на Пасху в апреле 2014 года, когда пророссийские активисты захватили здание городского совета, Петрик, завернувшись в украинский флаг, «пошел брататься с захватчиками». В толпе его избили. Потом ему пришлось скрываться у знакомых от местной милиции и «организованных поклонников русского мира». В июле 2014 года он уехал из Макеевки в поселок Никольское, расположенный рядом с Мариуполем и остававшийся тогда под украинским контролем. Там он устроился на работу в районную больницу и получил квартиру.

Петрик ездил на территорию, которую захватили сепаратисты: в Донецке у него оставались мама и девушка. Осенью 2015 года во время одной из таких поездок его задержали на блокпосту. Как рассказывал врач, он был с фонендоскопом на шее, поэтому его заподозрили в работе на Красный крест, который, по мнению людей, захвативших власть в Донбассе, «действовал против [Донецкой народной] республики».

Петрик несколько дней провел в отделе милиции в Донецке, где его избивали, допрашивали и пытались добиться признания в совершении «преступлений». Чтобы выбраться оттуда, он симулировал эпилептический припадок — в больнице, куда его доставили, он встретил однокурсника, которого попросил связаться с его матерью. Благодаря помощи ее знакомого из местных органов безопасности Петрика отпустили, и он уехал обратно в Никольское.

Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году Никольское было захвачено армией РФ. В больнице, где работал Петрик, разместили госпиталь для российских военных, там же продолжали принимать и раненых гражданских лиц. В феврале 2023 года Петрик впервые попал на допрос: как он сам рассказывал, это произошло после того, как он отказался на работе праздновать российский день защитника Отечества. Врач, пишет «Новая газета Европа», три дня провел «на подвале», откуда «вернулся без гаджетов и документов, но продолжил работать — специалистов мало, лечить кому-то надо».

Сергей Петрик долго отказывался получать российский паспорт, несмотря на технические трудности (такие как получение зарплаты или подписание рецептов с помощью электронной подписи), которые у него из-за этого возникали. Он продолжал поддерживать связь с украинскими врачами — хотя его «время от времени клеймили как коллаборанта» в украинских чатах.

Доктор к лету 2024 года уже набрал черных меток сверх меры: без паспорта РФ принимал в поликлинике полуофициально, был арестован и бит в полиции еще при «ДНР», о чем осталось много следов в интернете, был арестован уже «при России», о чем остались следы в ФСБ, не проявлял лояльности к оккупационной власти. Мы все считали, что ему пора уезжать, но у него была своя точка зрения: его маленькие пациенты в нем нуждались, он вел их последние десять лет, оброс в районе связями, уважением, выросшими и вылеченными детьми. Он встретил новую любовь, и его супруга не хотела бросать свой дом, огород и ехать не пойми куда.

В конце лета 2024 года Петрик все-таки получил российский паспорт — он решил, что в первую очередь должен заботиться о своих пациентах. Очень скоро его снова задержали: когда он поехал на вызов, он забыл свой телефон на столе в кабинете, и он попал в руки российских силовиков.

Петрик два месяца провел в СИЗО Мариуполя, в декабре 2024 года его судили. Он получил два года условно («Новая газета Европа» не уточняет, по какой статье УК РФ был вынесен приговор). Петрика освободили в зале суда, однако прямо на выходе его под камеры снова задержали сотрудники ФСБ. Его родным, пишет издание, сказали, что теперь его «закроют за шпионаж на СБУ». Лишь через несколько месяцев родственникам удалось выяснить, что Петрик находится в одном из СИЗО Донецка.

В начале октября 2025 года Петрику дали 15 лет по обвинению в «государственной измене». Суд, который проходил в закрытом режиме, счел доказанным, что врач якобы шпионил в пользу СБУ; в приговоре, отмечает «Новая газета Европа», буквально так и написано: «Врач-педиатр принимал в больнице российских военнослужащих и проявлял к ним неподдельный интерес».

Следствие со ссылкой на переписку в телефоне Петрика заявило, что один из его пациентов был «куратором СБУ». Российские СМИ распространили сообщение ФСБ о приговоре, в котором утверждалось, что Петрик «вышел на связь с представителями СБУ в мессенджере WhatsApp и передавал им данные о местах дислокации подразделений российской армии». Сам врач в ходе процесса не признал вину.

Квартиру Петрика в Никольском объявили «бесхозной», и теперь ее собираются конфисковать.

