На войне России с Украиной погиб французский фотожурналист Антони Лалликан Ему было 37 лет. Он военный корреспондент. Посмотрите его снимки
Источник: Meduza
3 октября 2025 года близ поселка Камышеваха в Донецкой области Украины в результате удара российского дрона погиб французский фотожурналист Антони Лалликан. Еще четыре человека, находившихся вместе с ним, получили ранения, один из них лишился ноги. Журналисты направлялись в расположение 4-й механизированной бригады ВСУ. Антони Лалликану было 37 лет. Он военный корреспондент: работал в Нагорном Карабахе, Израиле, Ливане и Сирии. Посмотрите его фотографии, снятые на российско-украинской войне.