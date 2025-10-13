На войне России с Украиной погиб французский фотожурналист Антони Лалликан Ему было 37 лет. Он военный корреспондент. Посмотрите его снимки

3 октября 2025 года близ поселка Камышеваха в Донецкой области Украины в результате удара российского дрона погиб французский фотожурналист Антони Лалликан. Еще четыре человека, находившихся вместе с ним, получили ранения, один из них лишился ноги. Журналисты направлялись в расположение 4-й механизированной бригады ВСУ. Антони Лалликану было 37 лет. Он военный корреспондент: работал в Нагорном Карабахе, Израиле, Ливане и Сирии. Посмотрите его фотографии, снятые на российско-украинской войне.

Сгоревшее зернохранилище в Северске Донецкой области, июнь 2022 года Antoni Lallican / Hans Lucas Agency

Киевляне возводят баррикады на улицах украинской столицы, март 2022 года Antoni Lallican / Hans Lucas Agency

Украинский танк и солдатская могила в Бахмуте, февраль 2023 года Antoni Lallican / Hans Lucas Agency

Украинские солдаты ждут осмотра в госпитале в Донецкой области, январь 2023 года Antoni Lallican / Hans Lucas Agency

Житель Бахмута собирает дрова, январь 2023 года Antoni Lallican / Hans Lucas Agency

Украинские вертолеты в бою под Часовым Яром, февраль 2023 года Antoni Lallican / Hans Lucas Agency

Село Ивановское под Бахмутом после российского обстрела, январь 2023 года Antoni Lallican / Hans Lucas Agency

Колея, оставленная военной техникой. Часов Яр, апрель 2023 года Antoni Lallican / Hans Lucas Agency

Контейнер с телами российских солдат, погибших под Мирноградом в Донецкой области, ноябрь 2024 года Antoni Lallican / Hans Lucas Agency

Украинские спасатели эвакуируют жителей Дружковки в Донецкой области. Под российский обстрел попал украинский склад боеприпасов. Июль 2024 года Antoni Lallican / Hans Lucas Agency

Украинский фермер пытается остановить распространение огня на пшеничном поле после российского обстрела в деревне Новая Полтавка Донецкой области, июль 2024 года Antoni Lallican / Hans Lucas Agency

Двое жителей Покровска погибли, отравившись угарным газом, в подвале дома, где они скрывались от обстрелов. Март 2025 года Antoni Lallican / Hans Lucas Agency