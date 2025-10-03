Французский фотожурналист Антони Лалликан погиб в результате удара дрона в Донецкой области

В результате атаки российского FPV-дрона 3 октября возле Дружковки Донецкой области погиб французский фотожурналист Антони Лалликан, сообщил в фейсбуке глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Украинский журналист Kyiv Independent Георгий Иванченков, который работал вместе Лалликаном в Донецкой области, получил ранения, рассказал Томиленко. В своем сообщении он ссылается на данные 4-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.

По словам Томиленко, попавшие под удар журналисты работали в защитном снаряжении и в сопровождении пресс-офицера. 38-летний Лалликан, отметил глава союза, стал уже третьим французским журналистом, «убитым Россией во время полномасштабной войны в Украине».

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил гибель Лалликана на войне в Украине.

Лалликан, как сообщается, сотрудничал с французскими и международными изданиями, включая Le Monde, Le Figaro, Libération, Mediapart, Paris Match, Der Spiegel, Zeit и Die Welt.