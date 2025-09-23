Камала Харрис написала книгу о своем провале на выборах Она ругает советников Байдена, но признает и собственные ошибки. Возможно, это подготовка к президентской кампании 2028 года

Brandon Bell / Getty Images

В издательстве Simon & Shuster вышла книга бывшего вице-президента США Камалы Харрис под названием «107 дней» — именно столько продлилась ее президентская кампания в 2024 году, после того как Джо Байден снялся с выборов. Эти мемуары — в первую очередь развернутое оправдание за поражение на выборах, по итогам которых в Белый дом вернулся Дональд Трамп. Но не только: по некоторым предположениям, книгу можно рассматривать и как подготовку к новой президентской кампании в 2028 году.

По воспоминаниям Камалы Харрис, ее первый прямой разговор с Джо Байденом о том, что она может сменить его в качестве кандидата от Демократической партии на выборах 2024 года, состоялся 13 июля, после покушения на Дональда Трампа. Она воспроизводит этот разговор так:

— Если по какой-то причине мне придется сняться с выборов, я поддержу тебя, но только если ты сама этого хочешь.

— Я всецело за тебя, Джо. Но если ты решишь сняться, я готова. И я вложу все силы, потому что Трампа нужно победить.

При этом Харрис критикует Байдена, его окружение и лидеров Демократической партии за то, что они затянули с этим решением. Все разговоры об этом, по ее словам, заканчивались одинаково: «Это решение Джо и Джилл» (то есть Байдена и его жены).

Мы все это повторяли, как мантру, будто под гипнозом. Было ли это великодушием или безрассудством? Задним числом я думаю, что безрассудством. Просто ставки были слишком высоки. Этот выбор нельзя было оставлять на произвол чьего-либо эго, чьих-то амбиций. Это должно было быть не просто личное решение.

По книге рассыпано множество упреков в адрес отдельных видных демократов. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом не взял трубку, когда Харрис ему звонила сразу после объявления Байдена о том, что он снимается с выборов. Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер медлили с выступлениями в ее поддержку. Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, по словам Харрис, оказался слишком амбициозен, и поэтому она отказалась от идеи предложить ему стать кандидатом в вице-президенты. Сенатора от Аризоны Марка Келли она отвергла, потому что ему недоставало политического опыта. Министра транспорта Пита Буттиджича — потому что считала, что Америка не готова, чтобы две высшие государственные должности занимали темнокожая женщина и открытый гей.

Что касается самого Байдена, Харрис придерживается той же позиции, которая фактически стала официальной линией Демократической партии: 81-летний президент заметно сдал, ему тяжело давался напряженный график, особенно публичные мероприятия; но за закрытыми дверьми, когда нужно было ясно мыслить и принимать решения, он неизменно был на высоте.

Больше всего от Харрис достается ближайшему окружению Байдена — его советникам Майку Донилону, Стиву Ришетти, Брюсу Риду и Рону Клайну. Не всегда называя их по имени, она обвиняет их в том, что и до, и после выхода Байдена из президентской гонки они вставляли ей палки в колеса или, по меньшей мере, не прикладывали достаточных усилий, чтобы поддержать ее кандидатуру. Они были движимы личной преданностью Байдену, а не соображениями блага для страны и партии, а Харрис стала для них живым напоминанием о немощи Байдена.

Харрис осталась недовольна тем, как американские медиа освещали кампанию. Она ожидала редакционных заявлений в свою поддержку от либеральных газет вроде The Washington Post или The Los Angeles Times, но их не последовало. Харрис называет это «капитуляцией перед Трампом». Известно, что в случае The Washington Post запрет поддерживать Харрис исходил напрямую от владельца газеты Джеффа Безоса.

Собственные ошибки Харрис тоже признает: она дала несколько неудачных интервью, недостаточно дистанцировалась от непопулярной политики Байдена, не реагировала должным образом, когда сторонники Трампа, по ее утверждению, ее позицию, например, по вопросу о правах трансгендерных людей.

Также она признает ошибкой свою недостаточную твердость по вопросу о войне в секторе Газа. Харрис оказалась не готова к тому, что это станет столь важной темой предвыборной кампании, и придерживалась традиционной умеренной линии: Израиль имеет право на самооборону от террористов, но обязан минимизировать жертвы среди гражданского населения Газы. Значительной части демократического электората этого было мало: они хотели, чтобы Харрис объявила действия Израиля преступными и пообещала суровые меры вроде эмбарго на поставки оружия.

При этом Харрис не смогла достучаться до новой аудитории. Она рассказывает, что ее команда безуспешно вела переговоры об интервью Джо Рогану — ведущему самого популярного подкаста в мире. Трамп дал Рогану трехчасовое интервью — и, по мнению очень многих экспертов, тем самым привлек на свою сторону большую часть его многомиллионной аудитории. Не обязательно потому, что сказал что-то, что этой аудитории понравилось, а в первую очередь потому, что показал свою готовность к длинному несрежиссированному диалогу. Камала Харрис, не появившись у Рогана и в других подобных медиа, фактически показала, что не готова к такому.

«107 дней» своим общим посылом и каждой формулировкой подчеркивают: Харрис не собирается на покой. Эта «работа над ошибками» нужна ей для того, чтобы показать сторонникам, что она собирается продолжать политическую борьбу — и знает, как это делать. «Бывшая вице-президент оставляет дверь открытой для нового выдвижения в президенты в 2028 году», — пишет The Washington Post.

Издательство «Медузы» выпускает книги, которые из-за цензуры невозможно напечатать в России. В нашем «Магазе» можно купить не только бумажные, но электронные и аудиокниги. Каждая ваша покупка помогает нашему книжному проекту выжить.

«Медуза»