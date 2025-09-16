Евросоюз отказался снять санкции с падчерицы главы «Ростеха» Анастасии Игнатовой. Потому что она снималась для календаря Pirelli (партнера «Ростеха») вместе с Николь Кидман и Умой Турман Главное из расследования «Системы»

Анастасия Игнатова на фотосессии, посвященной выходу календаря Pirelli 2017 года, в Сен-Дени во Франции, 29 ноября 2016 года Jacopo Raule / WireImage / Scanpix / LETA

Совет Евросоюза отказался исключить из санкционного списка Анастасию Игнатову — падчерицу главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом 16 сентября сообщил расследовательский проект «Система», ссылаясь на черновик письма, подготовленного европейскими чиновниками для адвокатов Игнатовой.

Игнатова оспаривает санкции, утверждая, что не получает выгоды от активов отчима, но в Брюсселе считают, что нашли достаточно доказательств, что это не так. Среди доказательств — съемка Игнатовой в 2016 году для престижного календаря Pirelli вместе с мировыми звездами, такими как Николь Кидман, Пенелопа Крус и Ума Турман.

Анастасия Игнатова попала на обложку видео Pirelli, посвященного календарю 2017 года Pirelli

Авторы календаря представили Игнатову «профессором политической теории МГУ и специальным гостем», а ее участие объяснили «приглашением фотографа». В Совете ЕС считают, что «единственной правдоподобной причиной» участия Игнатовой в съемке стало партнерство Pirelli и «Ростеха».

Переписка европейских чиновников и адвокатов Игнатовой касается еще трех активов, которые она могла получить благодаря Чемезову. Среди них — офшорная компания Elsamex в Белизе, вилла в испанской Марбелье, а также яхта «Валери» (Valerie) за 110 миллионов долларов. Адвокаты Игнатовой утверждают, что она получила офшор в подарок от матери, а другие активы продала.

38-летняя Анастасия Игнатова — дочь жены Чемезова от первого брака. Она получила степень кандидата политических наук в МГИМО и читала там лекции. Игнатова — автор монографии «Государственная политика в области высоких технологий», написанной под общей редакцией Сергея Чемезова. После ухода из МГИМО Игнатова занялась бизнесом, став в 2017 году генеральным директором фармацевтической компании «Фармапт», пишет «Система».

Евросоюз ввел санкции в отношении Игнатовой в апреле 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения войск России в Украину.

У итальянского концерна Pirelli и госкорпорации «Ростех» есть совместное предприятие Pirelli Tyre Russia, которое владеет Воронежским и Кировским шинными заводами. После начала российско-украинской войны Pirelli остановил инвестиции в шинные заводы в Воронеже и Кирове.

У Сергея Чемезова есть «дачный кооператив» в Дубае. Там ванны из хрусталя и розового кварца Главное из расследования проекта «Система»

