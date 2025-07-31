У Сергея Чемезова есть «дачный кооператив» в Дубае. Там ванны из хрусталя и розового кварца Главное из расследования проекта «Система»

XXII Carat Club Villas

У главы «Ростеха» Сергея Чемезова есть «дачный кооператив» в Дубае. Это коттеджный поселок, в котором его вилла соседствует с двумя такими же, принадлежащими коллегам Чемезова по оборонной промышленности — главе холдинга «Вертолеты России» Николаю Колесову и главе «Рособоронэкспорта» Александру Михееву, выяснил расследовательский проект «Система».

Виллы Чемезова, Колесова и Михеева расположены в коттеджном поселке «22 карата» в одном из самых дорогих районов Дубая — на искусственном острове Палм-Джумейра, рассказали «Системе» два собеседника, знакомых с окружением главы «Ростеха». Издание описывает поселок «22 карата» как «закрытый комплекс, в состав которого входят собственный 200-метровый пляж, апарт-отель и 22 „ультрароскошных“ виллы в стиле итальянских палаццо». По словам источников «Системы», Чемезову и его соратникам принадлежат три наиболее дорогих виллы, расположенных в один ряд на пляже.

XXII Carat Dubai-property.investments EN

Во всех виллах комплекса, писал РБК в 2018 году, есть семь спален и собственный бассейн, а в наиболее дорогих (они отнесены к категории, которая называется «Сапфир») — бонус: «ювелирная» ванна. Часть этих ванн сделана из цельного хрусталя, а часть — из розового или зеленого кварца. Стоимость каждой ванны оценивается в миллион долларов. Виллы категории «Сапфир» в 2020 году стоили 25,8 миллиона долларов, а сейчас, как отмечает «Система», за такую просят более 30 миллионов долларов.

XXII Carat Club Villas

Помимо ближайших соратников Чемезова, виллами в комплексе «22 карата» также владеют его давние знакомые из списка Forbes или их окружение, пишет «Система». В их числе журналисты называют, например, совладельца концерна «Калашников» Андрея Бокарева и племянницу миллиардера Алишера Усманова Гульноз Кочарову.

В ОАЭ Сергей Чемезов, как следует из данных утечек о пересечении границы, бывал ежегодно с 2015-го, иногда — по несколько раз в год. По словам источника из окружения главы «Ростеха», он проводит в Дубае «чуть ли не каждый свой отпуск». Собеседники «Системы» говорят, что о покупке вилл Чемезов и его окружение задумались еще на этапе комплекса «22 карата» и приобрели их за несколько лет до его сдачи в эксплуатацию в декабре 2018 года. «Вложили много, [рассматривали виллы] как второй дом», — говорит один из собеседников «Системы». Он утверждает, что Чемезов с женой лично подбирали интерьер для своей виллы и курировали ремонт.

Вилла Чемезова, по «Системы», записана на компанию Neve Limited. Журналисты не смогли найти информацию о ней, но они указывают, что контакты ее представителя есть в карточке виллы — это юристка Наталья Агапова, связанной с Чемезовым еще с начала 2000-х годов.

Николай Колесов записал виллу на зарегистрированную в ОАЭ компанию Veles Electronics — связь с ней у главы «Вертолетов России» нашел Фонд борьбы с коррупцией в недавнем расследовании.

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Вилла главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева оформлена на его сына. При этом старший Михеев, который с 2001 года работает исключительно в госкомпаниях, ни разу не раскрывал свои доходы, отмечают журналисты. Чемезов, как пишет «Система», напротив, регулярно декларировал семейные доходы. Главным источником благосостояния его семьи журналисты называют жену, которая зарабатывает на контрактах со структурами «Ростеха» и сделках с партнерами госкорпорации.

В «Ростехе», «Рособоронэкспорте» и «Вертолетах России» на запросы журналистов не ответили. Отказались общаться с ними также связанная с Чемезовым юристка Наталья Агапова и Михеев-младший.

«Система» отмечает, что привычка «селиться в окружении старых товарищей» характерна для российских чиновников и напоминает об одном из самых известных дачных кооперативов такого рода — «Озере», основанном в 1990-е годы Владимиром Путиным с друзьями. У Чемезова такой «дачный кооператив» за рубежом, судя по всему, не один — в 2019 году журналисты рассказывали о поселке на побережье Средиземного моря в Испании, где обосновались родственники главы «Ростеха» и люди из его окружения.

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