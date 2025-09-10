Демонстранты у Северного вокзала в Париже Tom Nicholson / Getty Images

В Париже и многих других городах Франции 10 сентября проходят акции протеста, организованные движением Bloquons Tout («Заблокируем все»). Согласно информации МВД Франции, которую приводит Le Figaro, по состоянию на утро зафиксировано 430 протестных акций — 273 митинга и 157 попыток блокировки работы транспорта и учреждений.

Всего в акциях участвуют, по предварительным данным, 29 тысяч человек. В МВД сообщили, что задержали почти 300 человек, 185 из них — в Париже. Ожидается, что в акциях по всей Франции примут участие до 100 тысяч человек, пишет BFM TV.

В городе Ренн протестующие перекрыли шоссе и подожгли несколько автобусов. В Париже акции проходят в нескольких местах. Демонстранты, в частности, попытались заблокировать автобусный вокзал. Протестующие также собрались у Северного вокзала в столице Франции, около сотни человек скандировали «Макрон, в отставку!»

Протестующие в районе Северного вокзала в Париже Abdul Saboor / Reuters / Scanpix / LETA

Le Parisien пишет, что около 400 протестующих ворвались в вестибюль Лионского вокзала в Париже. В акции участвуют в том числе железнодорожные рабочие. Они также скандируют лозунги за отставку президента Франции Эммануэля Макрона.

В Нанте между протестующими и полицией произошли столкновения, сотрудники полиции применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Полиция Марселя сообщила, что предотвратила попытку около 700 протестующих проникнуть на железнодорожный вокзал Сен-Шарль. Очевидцы сообщили, что в этом районе также применялся слезоточивый газ. В Лионе, как пишет Le Figaro, состоялось шествие профсоюзов. Несколько групп демонстрантов «в капюшонах и масках», которых издание называет крайне левыми, отделились от митинга и устроили беспорядки.

Протесты организованы движением «Заблокируем все», которое набрало популярность в соцсетях летом 2025 года. Оно призывало к проведению забастовок, бойкотов и демонстраций после того, как премьер-министр Франции Франсуа Байру представил план значительного сокращения государственных расходов. Associated Press сравнивает «Заблокируем все» с движением «желтых жилетов», которое проводило различные акции в первый президентский срок Макрона в 2018-2019 годах. «Би-би-си» пишет, что движение «Заблокируй все» зародилось среди правых групп, но затем его возглавили левые и крайне левые. На сайте движения, который впоследствии был удален, движение требовало инвестиций в сферу общественных услуг, отказа от сокращения рабочих мест и сохранения всех государственных праздников (премьер-министр Байру собирался отменить два таких праздника).

Протестующие на площади Республики в Париже Anton Karliner / SIPA / Scanpix / LETA Париж. Несколько сотен учеников и протестующих блокируют вход в одну из школ Jerome Gilles / NurPhoto / Getty Images

8 сентября Национальное собрание Франции вынесло вотум недоверия Франсуа Байру. Его правительство уйдет в отставку после девяти месяцев пребывания у власти. Голосование инициировал он сам — после кризиса, вызванного его планом «жесткой экономии», в рамках которого он предлагал сократить госрасходы почти на 44 миллиарда евро для снижения государственного долга Франции. Байру, в частности, предлагал заморозить налоговые ставки, а также социальные выплаты и пенсии на текущем уровне.

Эммануэль Макрон на следующий день назначил новым главой правительства министра обороны Себастьена Лекорню. Его называют доверенным лицом Макрона, сторонником наращивания военной мощи Франции и продолжения поддержки Украины в войне с Россией. Он стал пятым премьер-министром Франции за два года. Принятие бюджета на 2026 год станет первым серьезным испытанием для него, отмечает Bloomberg.