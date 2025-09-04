Место крушения фуникулера на улице Кальсада-да-Глория. 4 сентября 2025 года Armando Franca / AP / Scanpix / LETA

В столице Португалии Лиссабоне вечером 3 сентября потерпел крушение один из двух вагонов популярного у туристов фуникулера «Глория» (Elevador da Glória): при спуске он сошел с рельсов и врезался в стену. Согласно последним данным властей, в результате аварии погибли 16 человек, еще 21 (по другой информации — 23) получил различные травмы.

Место крушения фуникулера. 3 сентября 2025 года Pedro Rocha / Reuters / Scanpix / LETA

Фуникулер «Глория», работающий с 1885 года, находится в центре города. Он соединяет площадь Рештаурадориш и район Байрру-Алту, расположенный на одном из холмов. Один вагон «Глории» вмещает 42 пассажира и проезжает весь маршрут по улице Кальсада-да-Глория — около 275 метров — примерно за три минуты. Местное издание SIC Notícias называет «Глорию» одной из главных достопримечательностей города, которая популярна как у туристов, так и у лиссабонцев. Местные жители пользуются им как общественным транспортом. В год фуникулер перевозит около трех миллионов человек.

Фуникулер представляет собой два вагона, соединенные тросом. Они работают как противовесы друг другу: когда один спускается с холма по рельсам, второй поднимается. В прессе появились версии, что авария произошла либо из-за ослабления или обрыва троса, либо из-за отказа тормозов, призванных остановить вагоны в экстренной ситуации, — либо все системы отказали одновременно. Официально причины аварии пока не называются.

Оператор фуникулера «Глория» — один из главных перевозчиков Лиссабона компания Carris, которая управляет наземным общественным транспортом города. В компании заявили, что фуникулер регулярно проходил техническое обслуживание. В частности, капитальный ремонт «Глории» провели в 2022 году, а последнее промежуточное техобслуживание — в 2024-м. При этом непосредственным обслуживанием фуникулера занимался подрядчик перевозчика — компания Main Energy.

Фуникулер «Глория» в 1957 году Bildarchiv / ETH-Bibliothek Zürich Вид на фуникулер «Глория» с улицы Сау-Педру-де-Алкантара. 28 мая 2024 года Horacio Villalobos / Corbis / Getty Images

Профсоюз транспортных работников заявил, что сотрудники Carris систематически жаловались на проблемы с фуникулером «Глория», в том числе на «отсутствие натяжения троса», которое вызвало «проблемы в тормозной системе». Однако представителям профсоюза неизвестно, приняла ли Carris какие-либо меры после этих сообщений.

В 2018 году один из вагонов фуникулера уже сходил с рельсов, но тогда люди не пострадали. В Carris говорили, что авария произошла из-за «технической неполадки». Португальская пресса считала, что фуникулер сошел с рельсов на фоне износа и отсутствия технического обслуживания. После аварии фуникулер не работал около месяца.

3 сентября авария произошла около 18:05 (20:05 по Москве), когда на улицах было много людей. По словам одиного из очевидцев, который говорил с CNN Portugal, он услышал странный звук и заметил, что вагон фуникулера, находившийся в нижней точке маршрута, в районе площади Рештаурадориш, остановился не там, где обычно. Он скатился к площади, проехав около 60 сантиметров.

Оцепление на проспекте Авенида да Либердад в районе улицы Кальсада-да-Глория. На этом фото — вагон фуникулера, который в момент аварии находился под холмом. 4 сентября 2025 года Pedro Nunes / Reuters / Scanpix / LETA Полицейский осматривает место крушения второго вагона фуникулера, скатившегося с холма. 4 сентября 2025 года Armando Franca / AP / Scanpix / LETA

Пока пассажирам помогали выбраться, второй вагон на полной скорости слетел с холма и врезался в здание неподалеку от улицы Руа-да-Глория. Там основная улица маршрута — Кальсада-да-Глория — круто изгибается.

«Мы видели, как трамвай пронесся на полной скорости, у нас было время, только чтобы отскочить. Я оглянулся и увидел, как он [вагон] врезался на повороте, с огромной силой ударившись о здание», — рассказал другой свидетель происшествия. Сразу после аварии началась паника, сообщил собеседник CNN Portugal. «Все, кто был там, бросились бежать. Некоторые пытались вытащить людей из-под трамвая», — добавил он.

Funchal Notícias

В результате удара вагон был полностью разрушен. «От него мало что осталось, это больше похоже на груду хлама», — написал в своем телеграм-канале журналист Дмитрий Колезев, который живет в Лиссабоне и побывал на месте аварии утром 4 сентября. Сейчас место происшествия оцепили, там идут следственные действия.

По информации SIC Notícias, в результате аварии пострадали граждане Португалии, Испании, Южной Кореи, Канады, Италии, Франции, Швейцарии, Марокко и Кабо-Верде. Один из пострадавших — трехлетний мальчик из Германии. Его отец, как сообщили местные издания, погиб при аварии, а мать получила серьезные травмы и находится в больнице.

Среди погибших пока опознан только один человек — кондуктор фуникулера, управлявший разбившимся вагоном.

Лиссабонский фуникулер «Лавра», работу которого остановили после аварии «Глории». 4 сентября 2025 года Patricia de Melo Moreira / AFP / Scanpix / LETA

«Это трагедия, Лиссабон в трауре, такого еще никогда не случалось в нашем городе», — прокомментировал случившееся мэр столицы Португалии Карлуш Муэдаш. 4 сентября по всей стране объявлен днем траура по погибшим, в Лиссабоне траур продлится три дня.