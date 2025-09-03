В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер «Глория», популярный у туристов. Сообщается как минимум о трех погибших

Вагон фуникулера «Глория» в Лиссабоне сошел с рельсов вечером 3 сентября, сообщает португальское издание SIC Notícias.

Полиция сообщила, что в результате аварии есть погибшие, но не назвала их число. SIC Notícias пишет, что на данный момент известно о трех погибших, но их число может увеличиться до 10. Кроме того, по меньшей мере восемь человек серьезно пострадали (всего вагон «Глории» вмещает больше 40 пассажиров).

Предполагается, что причиной аварии стал обрыв или ослабление тягового троса.

Funchal Notícias

«Глория» — один из четырех действующих в Лиссабоне подъемников (среди них три фуникулера и один лифт). Он соединяет площадь Рештаурадориш и район Принципи-Реал в центре города. Фуникулер был открыт в 1885 году. Сейчас это популярная у туристов достопримечательность.

Фуникулер «Глория» прошел капитальный ремонт в 2022 году и промежуточный в 2024-м, пишет SIC Notícias.