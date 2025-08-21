Следственный комитет завершил расследование уголовных дел о махинациях с выплатами и государственными наградами в 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВС РФ, сообщил «Коммерсант». По версии следствия, солдаты и офицеры бригады умышленно стреляли друг в друга ради получения . Всего таким образом они смогли получить более 200 миллионов рублей, а также льготы и награды — как правило, ордена Мужества и медали «За отвагу».

По информации газеты, дело возбудили после проверки показаний одного из военнослужащих 83-й ДШБ. Он рассказал военным следователям об оформлении ранений и наград, сейчас он проходит по делу свидетелем.

Всего по делу, в котором около сотни томов, проходят 35 военнослужащих. Самые известные фигуранты — бывший командир бригады, полковник Артем Городилов и бывший начальник группы специальных операций, подполковник Константин Фролов (позывной «Палач»). Их арестовали летом 2024 года. Офицеры признали вину, пошли на сделку со следствием и также дали показания на сослуживцев.

Артем Городилов в суде. Москва, 4 июля 2024 года Евгений Разумный / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press Константин Фролов в суде. Москва, 16 августа 2024 года Алексей Потицкий / ТАСС / Profimedia

Городилова считают ответственным за убийства мирных украинцев в Киевской области. До назначения в 83-ю бригаду он командовал 234-м десантно-штурмовым полком из Пскова, военные которого, согласно расследованию The New York Times, причастны к убийствам жителей Бучи.

Расследование The New York Times

The New York Times установила имена причастных к убийствам в Буче. Это военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка из Пскова

Расследование The New York Times

The New York Times установила имена причастных к убийствам в Буче. Это военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка из Пскова

Городилова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Его подчиненному Фролову, помимо мошенничества, вменили получение взятки, незаконный оборот оружия и боеприпасов, а также взрывных устройств (статьи 290, 222 и статьи 221.1 УК). Два последних пункта обвинения, по словам источника «Коммерсанта», связаны с найденными в самопровозглашенной ЛНР тайниками с оружием и боеприпасами. В них были три трофейных пистолета, автомат, магазины с патронами, несколько мин и гранат.

Согласно материалам дела, Фролов за время российско-украинской войны получил четыре ранения. При этом он носил нашивки, обозначающие семь ранений — пять легких и два тяжелых, отмечает «Коммерсант». Однако, как выяснилось в ходе следствия, все травмы подполковник получил не в бою — в него по его же просьбе стреляли сослуживцы. За «ранения» Фролов также незаконно был удостоен нескольких наград. Всего офицер за время службы получил четыре ордена Мужества и две медали «За отвагу». Сколько из них за ранения, не уточняется.

Следователи назвали «фейками» сюжеты, которые вышли о Фролове на федеральных каналах. В частности, как считает следствие, подполковник наврал о том, что удочерил спасенную из-под обстрела девочку и возглавлял «самую результативную группу снайперов на ». «Также фейковой оказалась и информация о спасении его сослуживцем, полковником, группы операторов беспилотников, попавших под обстрел. Последний благодаря показаниям подполковника Фролова вместе с рядом других старших офицеров также пополнил ряды обвиняемых», — пишет газета, не уточняя, где выходили сюжеты о Фролове.

Издание «Агентство» нашло репортажи российских пропагандистов с участием Фролова. Так, Первый канал 23 февраля 2024 года выпустил четырехминутный сюжет об «уникальной группе снайперов», которой руководил «один из самых результативных снайперов в зоне СВО с позывным „Палач“».

Среди прочего в репортаже говорилось, что военный, получив седьмое ранение, отказался от отпуска и реабилитации и вернулся на фронт, потому что так «ему велит поступать офицерская честь». «Душа — Богу, сердце — женщине, честь — никому. Это, наверное, для меня самое главное. Как я буду ходить по родному городу, когда здесь кто-то воюет. Здесь мои ребята, моя группа. Я так не могу», — говорил в репортаже «Палач».

В этом же сюжете он похвастался знанием иностранных языков, но отказался уточнить, каких именно, из-за «специфики» прошлой работы. «Знаю арабский, пушту, еще некоторые языки. Но просто если я скажу, то… Специфика, где я работал… Ну это лишнее», — говорил военный.

В сюжете Первого канала также рассказывалось, что снайпер вынес из-под обстрела раненую девочку и удочерил ее, а другие военные постоянно помогают раненым детям и сиротам, тратя на это большую часть своего довольствия.

Через месяц после выхода сюжета Первого канала Минобороны РФ распространило в соцсетях ролик о «Z-герое» «Палаче», который частично состоял из показанных федеральным каналом кадров. Видео распространили телеканал «Звезда» Минобороны и провластные издания «Комсомольская правда» и «Лента.ру».

В ролике лица снайпера почти не видно — он спрятал его под балаклавой. Но журналисты «Агентства» с помощью сервиса распознавания лиц по открытой части лица военного определили, что с вероятностью до 98% в видео был Константин Фролов.

По данным издания, Фролов родился в Киеве, какое-то время жил в Москве, а затем переехал в Петербург. Военный — сын бывшего замглавы «Роскосмоса» и начальника Военно-космической академии Можайского Олега Фролова. Константин Фролов также работал в этой академии, а в 2010-х годах при оформлении кредитов в банках неоднократно указывал, что работает начальником отдела в ФСБ.

Именно Фролов, пишет «Коммерсант», в ходе расследования дела о махинациях с выплатами дал показания на своего командира — полковника Городилова. Оба просили отправить их на войну, но им отказали.