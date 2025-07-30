Vogue опубликовал колонку Валерия Залужного и его фотосессию. Бывший главком ВСУ рассуждает о том, как Украина защищает Европу В Украине снимки разошлись на мемы. Российская пропаганда исследовала пуговицы генерала

Журнал Vogue Ukraine в специальном выпуске Leaders 2025 опубликовал колонку бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, который сейчас занимает пост посла в Великобританни. В этом тексте генерал рассказывает о своем детстве, а также рассуждает «о корнях идентичности, силе единства и важнейших исторических уроках, которые украинцы вынуждены усвоить прямо сейчас».

Залужный перечисляет 10 таких уроков. По его словам, украинцы «не дали себя обмануть и уничтожить» 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного российского вторжения. Бывший главком, в частности, написал:

С соседями нужно дружить. А от тех, кто не хочет дружить — уметь защищаться.

Думая о победе, нужно быть готовым остаться в одиночестве. Не всегда твоя победа выгодна твоим союзникам.

Самый дорогой ресурс войны — это люди.

Каждый день на войне — это либо новый урок, либо смерть.

Украина, говорится в колонке, продолжает сражаться, несмотря на все трудности. По словам Залужного, сейчас украинцы «объединились и стали сильными, а значит — субъектными». В статье отмечается, что эта сила дает Украине «шанс сформировать новый мировой порядок»: «И не монополярный тоталитарный, а хотя бы с шансом на демократические ценности. Мы даем такой шанс».

Залужный считает, что мир в Европе держится на плечах украинцев и именно они «каждый день дают шанс соседям спасти свою безопасность и своих граждан». «Именно нам, оставшимся в одиночку, с нехваткой снарядов и орудий, удалось сдвинуть колесо научно-технического прогресса. <…> Сегодня мы имеем самую большую и боеспособную армию на европейском континенте. Поэтому именно вокруг нас, нашего мужества, героизма и инновационности возможно сформировать новую архитектуру безопасности в Европе», — утверждает Залужный. В заключение он отмечает, что будущее украинцев зависит от них самих: «Свою историю мы пишем прямо сейчас».

Vogue Ukraine сопроводил колонку Залужного традиционной для такого формата фотосессией автора. На снимках, которые сделала фотограф Анна Даки, бывший главком одет в белую рубашку и темно-синий деловой костюм. К лацкану его пиджака приколота брошь в виде тризуба — основного элемента герба Украины.

Колонку Залужного обсуждают — но едва ли не больше обсуждают его фотосессию

Украинские издания пересказали статью Залужного, но некоторые из них обратили едва ли не большее внимание на его фотографии и образ. До сих пор бывшего главкома ВСУ все привыкли видеть в военной форме.

«Стильная фотосессия. Образ выглядит элегантно и одновременно символически. Каждый штрих в кадре красноречиво подчеркивает не только стиль, но и характер», — отметил «Обозреватель».

«Классика в действии. Залужный предстает в выверенном до деталей классическом луке. <…> Деловой стиль дополняют лакированные туфли, а поза с руками в карманах и скрещенными ногами добавляет уверенности и сдержанного шика», — добавляют «Факты».

Журналисты отметили, что подписчики Залужного в комментариях под постом с фото и ссылкой на колонку «оценили не только стильный вид дипломата, но прежде всего содержание его текста». «По их мнению, статья получилась точной, а затронутая в ней тема идентичности чрезвычайно важна в условиях войны с РФ», — пишут «Факты».

Новостной сайт Nv.ua, в свою очередь, отметил, что фотографии Залужного для Vogue тут же стали поводом для мемов и шуток в соцсетях. Например, один из снимков напомнил пользователям образ Аленки с обертки шоколадки.

«Плевать, что говорят крысы за спиной у кисы»

«Я в пять лет после того, как вымазал стену зеленкой и жду, когда отец придет с работы»

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, которая регулярно критикует командование ВСУ, резко высказалась о публикации Залужного в глянцевом издании: «Кому Vogue, а кому — оторваные ноги в Работине».

Российские пропагандисты связали колонку Залужного с вбросом разведки России о «выборах президента Украины на альпийском курорте». И изучили пуговицы на рубашке генерала

На связь этих публикаций в своих постах указали «военкор» «Комсомольской правды» Александр Коц и его коллеги из РИА Новости Александр Харченко и Сергей Шилов («Свидетели Байрактара»).

«Конечно, деловой стиль Залужного с хуторским лицом не должен вводить в заблуждение граждан Украины. Лучше не станет. Просто все ресурсы пойдут на войну<…> Не для мира ставят таких президентов», — считает Коц.

О чем говорилось в публикации СВР

Служба внешней разведки России докладывает: «На альпийском курорте прошли выборы президента Украины» Вот что задумали американцы и британцы — по версии СВР. Она уже давно рассказывает о свержении «В. Зеленского»

О чем говорилось в публикации СВР

Служба внешней разведки России докладывает: «На альпийском курорте прошли выборы президента Украины» Вот что задумали американцы и британцы — по версии СВР. Она уже давно рассказывает о свержении «В. Зеленского»

«Залужному создают образ более приятный и привычный для современных европейцев?! В соответствии с „европейскими ценностями“», — добавил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Какие именно «европейские ценности» российский дипломат усмотрел в фотографиях Залужного, он не объяснил.

Российские государственные издания тоже заинтересовались фотографиями Залужного. «Топ-модель по-украински. Экс-главком ВСУ позировал в дорогом костюме и белой рубашке, принимая вальяжные позы и задумчиво закатывая глаза», — заявил телеканал РЕН ТВ. Life.ru опубликовал анализ образа украинского посла от стилиста Владимира Дубинина, который регулярно комментирует прокремлевским СМИ то, как одеваются зарубежные лидеры.

Стилист изучил детали одежды Залужного («черные пуговицы создают легкий дисбаланс») и не обошел вниманием позу бывшего главкома. «Его поза зажата и закрыта для окружающих. Возможно, он стесняется. Руки в брюки — и закрылись», — не согласился прокремлевский стилист с мнением украинских изданий.

Дальше остальных пошел один из ведущих канала «Соловьев Live» Армен Гаспарян, сравнивший снимок Залужного с фото Гитлера на основе сходства поз.

Залужный, в свою очередь, поблагодарил Vogue Ukraine за возможность опубликовать колонку, отметив, что «поражен множеством отзывов» на статью. «Наблюдая, как бесились черти, помойки, их ботва и в унисон им русские пропагандисты, становится понятно, что действительно наша сила в единстве и особой идентичности», — добавил генерал.

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