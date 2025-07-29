Служба внешней разведки России докладывает: «На альпийском курорте прошли выборы президента Украины» Вот что задумали американцы и британцы — по версии СВР. Она уже давно рассказывает о свержении «В. Зеленского»
На официальном сайте Службы внешней разведки РФ 29 июля вышел пресс-релиз под заголовком «На альпийском курорте прошли выборы президента Украины». В нем утверждалось, что «не так давно» в Альпах якобы прошла «тайная встреча» под руководством неназванных представителей США и Великобритании, в которой участвовали Андрей Ермак, Кирилл Буданов и Валерий Залужный. На встрече, утверждает СВР, «американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины», а Ермак и Буданов «взяли под козырек, заручившись обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты». СВР уже на протяжении двух лет регулярно отчитывается о получении «достоверных данных» о якобы готовящейся американцами «замене В. Зеленского» на посту президента Украины — и, похоже, даже не пытается придать своим пресс-релизам хоть какое-то подобие достоверности. Рассказываем, что нам сообщает российская разведка вот уже два года.
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Запад готовит замену В. Зеленского
В Службу внешней разведки поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины В. Зеленского.
Кандидаты в президенты: В. Залужный, А. Ермак, К. Буданов, А. Арестович, В. Кличко.
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Запад готовится «списать» Зеленского
Исчерпав такую «полезность» Зеленского и осознав тщетность надежд на «стратегическое поражение России», Белый дом, не задумываясь, выбросит его на свалку истории, заменит на одного из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта.
Кандидат в президенты: В. Залужный
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США подбирают замену В. Зеленскому
В складывающейся ситуации в Вашингтоне прорабатывают варианты замены украинского руководителя на «более управляемую и менее коррумпированную фигуру, которая устроила бы большинство западных союзников». Это, как полагают в Белом доме, позволит Западу лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией по урегулированию конфликта.
Кандидат в президенты: А. Аваков
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США готовятся к проведению выборов в Украине
Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, в руководстве Госдепартамента США продолжают прорабатывать варианты смены при необходимости нынешнего руководства Украины. В качестве одного из «легитимных» способов устранения «чрезмерно зарвавшегося» В. Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией.
Кандидаты в президенты: неизвестно кто
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Натовцы готовят кампанию по дискредитации В. Зеленского
В руководстве НАТО считают необходимым во что бы то ни стало сохранить остатки Украины в качестве антироссийского плацдарма. Предполагается «заморозить» конфликт путем вывода противоборствующих сторон на диалог о «начале его урегулирования». При этом в Вашингтоне и Брюсселе сходятся во мнении, что главной помехой для реализации такого сценария является В. Зеленский, которого в западных кулуарах называют не иначе как «отработанным материалом». В НАТО хотели бы избавиться от главы киевского режима, в идеале в результате псевдодемократических выборов. По расчетам альянса, они могли бы состояться на Украине не позднее осени текущего года.
Кандидаты в президенты: неизвестно кто
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На альпийском курорте прошли выборы президента Украины
По поступившей в СВР информации, в одном из курортных альпийских местечек не так давно представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы Офиса президента Украины А.Ермака, руководителя Главного управления разведки украинского Министерства обороны К.Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне В.Залужного. Обсуждались перспективы замены В.Зеленского на посту главы киевского режима. Все участники встречи сошлись во мнении, что вопрос давно назрел.
Кандидат в президенты: В. Залужный
Фото на обложке: Dudarev Mikhail / Shutterstock