На официальном сайте Службы внешней разведки РФ 29 июля вышел пресс-релиз под заголовком «На альпийском курорте прошли выборы президента Украины». В нем утверждалось, что «не так давно» в Альпах якобы прошла «тайная встреча» под руководством неназванных представителей США и Великобритании, в которой участвовали , и . На встрече, утверждает СВР, «американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины», а Ермак и Буданов «взяли под козырек, заручившись обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты». СВР уже на протяжении двух лет регулярно отчитывается о получении «достоверных данных» о якобы готовящейся американцами «замене В. Зеленского» на посту президента Украины — и, похоже, даже не пытается придать своим пресс-релизам хоть какое-то подобие достоверности. Рассказываем, что нам сообщает российская разведка вот уже два года.

Декабрь 2023

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В Службу внешней разведки поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены ны­нешнего президента Украины В. Зеленского.

Кандидаты в президенты: В. Залужный, А. Ермак, К. Буданов, , .

июнь 2024

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Исчерпав такую «полезность» Зеленского и осознав тщет­ность надежд на «стратегическое поражение России», Белый дом, не задумываясь, выбросит его на свалку истории, заменит на одного из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта.

Кандидат в президенты: В. Залужный

Август 2024

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В складывающейся ситуации в Вашингтоне прорабатыва­ют варианты замены украинского руководителя на «более управляемую и менее коррумпированную фигуру, которая уст­роила бы большинство западных союзников». Это, как полагают в Белом доме, позволит Западу лучше подготовиться к возмож­ному началу переговоров с Россией по урегулированию кон­фликта.

Кандидат в президенты:

ноябрь 2024

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Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федера­ции сообщает, что, по поступающим в СВР данным, в руководстве Госдепартамента США продолжают прорабатывать варианты смены при необходимости нынешнего руководства Украины. В качестве одного из «легитимных» способов устранения «чрезмер­но зарвавшегося» В. Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следую­щем году в условиях продолжения боевых действий с Россией.

Кандидаты в президенты: неизвестно кто

Февраль 2025

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В руководстве НАТО считают необходимым во что бы то ни стало сохранить остатки Украины в качестве антироссийского плацдарма. Предполагается «заморозить» конфликт путем вывода противоборствующих сторон на диалог о «начале его урегулирования». При этом в Вашингтоне и Брюсселе сходятся во мнении, что главной помехой для реализации такого сценария является В. Зеленский, которого в западных кулуарах называют не иначе как «отработанным материалом». В НАТО хотели бы избавиться от главы киевского режима, в идеале в результате псевдодемократических выборов. По расчетам альянса, они могли бы состояться на Украине не позднее осени текущего года.

Кандидаты в президенты: неизвестно кто

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июль 2025

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По поступившей в СВР информации, в одном из курортных альпийских местечек не так давно представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы Офиса президента Украины А.Ермака, руководителя Главного управления разведки украинского Министерства обороны К.Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне В.Залужного. Обсуждались перспективы замены В.Зеленского на посту главы киевского режима. Все участники встречи сошлись во мнении, что вопрос давно назрел.

Кандидат в президенты: В. Залужный

Чем еще занимается Служба внешней разведки РФ

«Еврофашизм, как и 80 лет назад — общий враг Москвы и Вашингтона». Что-о-о-а? Трудно поверить, но это настоящий заголовок статьи на официальном сайте СВР России А вот ее краткий пересказ

Чем еще занимается Служба внешней разведки РФ

«Еврофашизм, как и 80 лет назад — общий враг Москвы и Вашингтона». Что-о-о-а? Трудно поверить, но это настоящий заголовок статьи на официальном сайте СВР России А вот ее краткий пересказ

Фото на обложке: Dudarev Mikhail / Shutterstock