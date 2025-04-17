Статья вышла на официальном сайте Службы внешней разведки РФ 16 апреля 2025 года. В нашем пересказе многие тезисы отредактированы, но их смысл сохранен. Не читайте этот текст, если вы хотите сохранить здравый смысл.

Европа исторически предрасположена к тоталитаризму. Во Франции многократно приходили к власти диктаторские режимы, отметившиеся особой жестокостью, например, якобинцы или Наполеон. Америка свободна благодаря готовности противостоять таким диктатурам, как британская монархия или якобинская революция. Французский писатель Пьер Дрие ввел понятие еврофашизма и оправдывал его идеологию, присущую не только немцам, но и другим обществам Европы. Кстати, он сотрудничал с нацистами. А еще во Франции была своя дивизия СС.

Консерваторы в США считают элиту Великобритании склонной к совершению самых тяжких преступлений против человечества. Британский «либеральный империализм» более разрушителен, чем фашизм. Известны тесные связи британской аристократии с нацистами. Черчилль однажды посещал фашистскую Италию. А в 1946 году втянул США и Европу в холодную войну. Тогда англичане занимались черной пропагандой, убили сотни тысяч жителей Африки, Ближнего Востока и Индонезии, подчеркивают . У аналитиков не вызывает удивления лидирующая деструктивная роль Лондона в Украине.

Нынешний разлад между США и Европой способствует ситуативному сближению Вашингтона и Москвы, как это уже бывало. Они не раз были партнерами в противодействии Парижу и Лондону. Например, во время . Или во время Крымской войны. Зарубежные эксперты выражают надежду на новое объединение усилий России и США, которое предотвратит сползание мира к глобальному конфликту и будет противостоять провокациям Украины и обезумевших европейцев, подначиваемых Великобританией.

Служба внешней разведки Российской Федерации