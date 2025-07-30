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В Бирмингеме хоронят Оззи Осборна Фотографии

Источник: Meduza

30 июля в Бирмингеме проходят похороны одного из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборна. Музыкант, которого называют патриархом хеви-метала и «принцем тьмы», умер 22 июля в возрасте 76 лет. За две недели до этого Black Sabbath дали в родном для них Бирмингеме прощальный концерт, впервые за 20 лет воссоединившись в классическом составе — с самим Оззи Осборном в роли вокалиста. Он уже не мог ходить из-за болезни и пел сидя на черном троне.

Jacob King / PA / AP / Scanpix / LETA
Christopher Furlong / Getty Images
Стихийный мемориал в память об Оззи Осборне возле скамейки Black Sabbath
Christopher Furlong / Getty Images
Шэрон Осборн, вдова Оззи Осборна
Ioannis Alexopoulos / Anadolu / Getty Images
Joe Giddens / PA Images / Getty Images
Мэр Бирмингема Зафар Икбал возле фанатского мемориала Оззи Осборну
Leon Neal / Getty Images
Ioannis Alexopoulos / Anadolu / Getty Images
Christopher Furlong / Getty Images
Christopher Furlong / Getty Images
Joe Giddens / PA Images / Getty Images
Jacob King / PA Images / Getty Images
Christopher Furlong / Getty Images
Leon Neal / Getty Images
Каким был Оззи Осборн

Принц Тьмы, который не боялся быть смешным Оззи Осборн стал патриархом хеви-метала, но всегда отказывался играть по правилам созданного им жанра

Каким был Оззи Осборн

Принц Тьмы, который не боялся быть смешным Оззи Осборн стал патриархом хеви-метала, но всегда отказывался играть по правилам созданного им жанра