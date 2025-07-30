В Бирмингеме хоронят Оззи Осборна Фотографии

30 июля в Бирмингеме проходят похороны одного из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборна. Музыкант, которого называют патриархом хеви-метала и «принцем тьмы», умер 22 июля в возрасте 76 лет. За две недели до этого Black Sabbath дали в родном для них Бирмингеме прощальный концерт, впервые за 20 лет воссоединившись в классическом составе — с самим Оззи Осборном в роли вокалиста. Он уже не мог ходить из-за болезни и пел сидя на черном троне.

Jacob King / PA / AP / Scanpix / LETA

Christopher Furlong / Getty Images

Стихийный мемориал в память об Оззи Осборне возле скамейки Black Sabbath Christopher Furlong / Getty Images

Шэрон Осборн, вдова Оззи Осборна Ioannis Alexopoulos / Anadolu / Getty Images Joe Giddens / PA Images / Getty Images

Мэр Бирмингема Зафар Икбал возле фанатского мемориала Оззи Осборну Leon Neal / Getty Images Ioannis Alexopoulos / Anadolu / Getty Images

Christopher Furlong / Getty Images Christopher Furlong / Getty Images

Joe Giddens / PA Images / Getty Images

Jacob King / PA Images / Getty Images Christopher Furlong / Getty Images

Leon Neal / Getty Images

Каким был Оззи Осборн

Принц Тьмы, который не боялся быть смешным Оззи Осборн стал патриархом хеви-метала, но всегда отказывался играть по правилам созданного им жанра

Каким был Оззи Осборн

Принц Тьмы, который не боялся быть смешным Оззи Осборн стал патриархом хеви-метала, но всегда отказывался играть по правилам созданного им жанра