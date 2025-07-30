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В Бирмингеме хоронят Оззи Осборна Фотографии
Источник: Meduza
30 июля в Бирмингеме проходят похороны одного из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборна. Музыкант, которого называют патриархом хеви-метала и «принцем тьмы», умер 22 июля в возрасте 76 лет. За две недели до этого Black Sabbath дали в родном для них Бирмингеме прощальный концерт, впервые за 20 лет воссоединившись в классическом составе — с самим Оззи Осборном в роли вокалиста. Он уже не мог ходить из-за болезни и пел сидя на черном троне.