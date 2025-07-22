Умер Оззи Осборн. Две недели назад он дал прощальное шоу

Музыкант Оззи Осборн, один из основателей и участник группы Black Sabbath, умер в возрасте 76 лет, сообщает Sky News со ссылкой на его семью.

«С такой грустью, которую не передать словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он был со своей семьей и окружен любовью», — говорится в заявлении семьи.

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Группа Black Sabbath была создана в 1968 году и считается основателями хеви-метала. Пик популярности группы пришелся на 1970-е годы. Оззи Осборн покинул Black Sabbath в 1980 году, после чего начал успешную сольную карьеру. В начале 2020 года Осборн рассказал, что в прошлом году у него диагностировали болезнь Паркинсона. Помимо этого, по его словам, у него были другие сложности со здоровьем: в частности, из-за неудачного падения он получил травму шеи и был вынужден отменить концертный тур.

5 июля 2025 года Black Sabbath дали прощальный концерт на стадионе Вилла Парк в родном для них Бирмингеме, воссоединившись впервые за 20 лет в классическом составе — с самим Оззи в роли вокалиста, а также гитаристом Тони Айомми, басистом Гизером Батлером и барабанщиком Биллом Уордом. Во время концерта Осборн, который уже не мог ходить из-за болезни, сидел на черном троне с летучими мышами на спинке.

Оззи Осборн был дважды включен в Зал славы музыки Великобритании и Зал славы рок-н-ролла США — в составе Black Sabbath и как сольный исполнитель. У него есть звезда на Аллее славы в Голливуде и пять премий «Грэмми», на которую он был номинирован 12 раз.