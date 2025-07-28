Настоятель монастыря Шаолинь Ши Юнсинь лишился сана из-за подозрений в финансовых аферах и нарушении целибата Он превратил монастырь в процветающий бизнес и популярный туристический аттракцион

Буддийская ассоциация Китая лишила монашеского статуса одного из самых влиятельных духовных лидеров страны — настоятеля монастыря Шаолинь . За 26 лет пребывания на этом посту он превратил Шаолинь в процветающий бизнес и популярный аттракцион наподобие «Диснейленда». Теперь его обвиняют в хищении денег и нарушений обета безбрачия. Рассказываем, что известно про человека, который коммерциализировал Шаолинь.

В воскресенье, 27 июля, знаменитый буддийский монастырь Шаолинь в Китае объявил, что его настоятеля Ши Юнсиня подозревают в хищении денег и активов монастыря, а также буддийских заповедей — он якобы долгое время поддерживал «ненадлежащие отношения» с женщинами, в результате чего родился как минимум один ребенок.

После объявления о расследовании Буддийская ассоциация Китая — национальный руководящий орган для буддийского сообщества — заявила, что настоятель Шаолиня нанес «серьезный ущерб репутации буддизма и имиджу монахов». Ассоциация отозвала свидетельство о рукоположении Ши Юнсиня, лишив его таким образом монашеского статуса.

Кроме того, китайские власти отозвали лицензии у большинства компаний, с которыми был связан Ши Юнсинь. Сам он не давал комментариев. Был ли он арестован, официально не сообщается.

Шаолинь — монастырь с 1500-летней историей в центральном Китае, который славится своей традицией боевых искусств (шаолиньское кунг-фу). Он процветал в Средневековье, но в XX веке, во время гражданских войн и коммунистической власти, пришел в упадок. Шаолинь стал возрождаться лишь в 1980-х, когда в Китае начались экономические реформы и ослаб контроль над религиозными практиками. Выход боевика «Храм Шаолинь» сделал монастырь поп-культурным феноменом мирового уровня. Про него были сняты еще сотни картин, он дал название альбому группы Wu-Tang Clan и упоминался в видеоигре Mortal Kombat.

Ши Юнсинь (в миру — Лю Инчэн) поступил в Шаолинь в 1981 году и застал его обедневшим и практически разоренным: здания монастыря разваливались, в них жили всего два десятка монахов. Но уже в 1982 году в монастыре был снят боевик «Храм Шаолинь» с мастером боевых искусств Джетом Ли, который оказался одним из первых международных блокбастеров китайского производства. Поток послушников в Шаолинь резко вырос, как и поток туристов, которым монастырь стал продавать билеты.

Монастырь Шаолинь, 2013 год Jeremy Horner / LightRocket / Getty Images

Ши еще в молодости стал фактическим руководителем Шаолиня. Официально статус настоятеля он получил в 1999 году, в 34 года. Он превратил монастырь в мировой бренд. Ши зарегистрировал товарный знак «Шаолинь», запустил телешоу «Звезда кунг-фу» и мобильное приложение с видеоуроками по этому боевому искусству, создал гастролирующую труппу монахов-воинов и даже планировал построить в Австралии туристический центр с гольф-полем. Его прозвали «монахом-CEO». Он действительно получил степень — первым из монахов Китая — и говорил, что «религии должны быть финансово независимыми».

Настоятель Шаолиня преуспевал не только в бизнесе, но и в политике. Ши часто появлялся на публике с айфоном, встречался со знаменитостями — от президента ЮАР Нельсона Манделы и королевы Великобритании Елизаветы II до главы Apple Тима Кука, а также был заместителем председателя Буддийской ассоциации Китая и членом китайского парламента. «Он стал символом успешного взаимодействия церкви, государства и бизнеса в Китае, своего рода анти- », — писал Bloomberg в 2015 году.

Однако коммерциализация Шаолиня и образ жизни его настоятеля нравились далеко не всем. Ши Юнсиня критиковали за то, что он получил в подарок от китайских чиновников внедорожник Volkswagen за 125 тысяч долларов, появлялся в расшитых золотом одеждах за 25 тысяч долларов и потратил 400 тысяч долларов на «роскошные туалеты» в монастыре. Также в его адрес звучали обвинения в нарушении целибата, в том числе с секс-работницами. Настоятель реагировал философски: «Если бы это были проблемы, они бы уже стали проблемами».

Шаолиньские монахи-воины, 2019 год Feature China / Future Publishing / Getty Images

В 2015 году Ши начали проверять из-за обвинений в хищении миллионов долларов, изнасиловании монахини и сексуальной связи с еще одной женщиной. Также сообщалось, что у него якобы есть двое детей, однако по итогам расследования эта информация была опровергнута. Финансовые нарушения тоже не были доказаны, и в целом расследование не имело для Ши серьезных последствий. «Он хороший партийный монах, конечно, у него не может быть проблем», — писали тогда на китайских интернет-форумах.

Но сейчас, спустя 10 лет, похожие обвинения привели к тому, что Ши Юнсинь лишился своего поста. Новость об этом стала самой популярной темой для обсуждения в китайской соцсети Weibo 28 июля. Многие пользователи задавались вопросом, почему власти решили принять меры против Ши именно сейчас. «Меня не удивило, что он делал такие вещи, но удивило, что именно изменилось, что теперь он не может выйти сухим из воды», — написал один из пользователей.