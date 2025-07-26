Пресс-служба Белого дома резко отреагировала на пародию на президента США Дональда Трампа в новом эпизоде мультсериала «Южный парк». Новый выпуск шоу — первый за два года — вышел 23 июля на телеканале Сomedy Cental, принадлежащем компании Paramount. Сама компания в начале июля выплатила Трампу 16 миллионов долларов в рамках урегулирования иска из-за предвыборного интервью Камалы Харрис. Как многие считают, это было сделано, чтобы добиться от администрации президента одобрения многомиллиардной сделки по слиянию Paramount с компанией Skydance.

По сюжету нового эпизода Трамп подает на городок Южный парк в суд, — после того как его жители выступают против плана президента по введению обязательного изучения христианства в школе. В итоге сам Иисус Христос советует жителям городка договориться с Трампом: «Вы же видели, что случилось с CBS? Хотите закончить, как Кольбер? Человеку с властью президента, который может засудить любого и брать взятки, сойдет с рук все что угодно».

Жители решают последовать совету Иисуса, и эпизод заканчивается «покаянным» дипфейк-видео, стилизованным под социальную рекламу. В нем голый Трамп мужественно идет по пустыне, а голос за кадром говорит о его отважности и целеустремленности. «Его пенис — крохотуля, но любовь его к нам огромна!», — этой фразой завершается серия.

Параллельно на протяжении всего эпизода авторы высмеивают самовлюбленность Трампа и его любовь к славе — в частности, Белый дом оказывается увешан его парадными портретами в голом виде. По сюжету, Трамп является любовником Сатаны — это отсылка к ранним сезонам сериала, где связь с Сатаной была у Саддама Хусейна.

South Park Studios

В Белом доме официально отреагировали на серию на следующий день после ее выхода. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Тейлор Роджерс заявила, что сериал «никому не интересен уже 20 лет» и «выдает банальные идеи, отчаянно пытаясь привлечь к себе внимание».

«Президент Трамп всего за полгода выполнил больше обещаний, чем любой другой президент в истории нашей страны, и никакое третьесортное шоу не перебьет череду побед президента Трампа», — сказала Роджерс.

Через несколько часов создателей «Южного парка» Мэтта Стоуна и Трея Паркера журналисты спросили о том, ожидали ли они такой реакции от Белого дома. «Мы страшно извиняемся», — заявил Паркер, сделав подчеркнуто серьезное лицо.

Всего за два дня до выхода серии в эфир Стоун и Паркер заключили сделку с Paramount на 1,5 миллиарда долларов. Компания получила эксклюзивные права на показ 50 эпизодов мультсериала в течение следующих пяти лет.

Paramount в начале июля заключила мировое соглашение с Трампом по его иску, поданному из-за предвыборного интервью Камалы Харрис, вышедшего в программе «60 минут» на телеканале CBS (он принадлежит Paramount). Трамп требовал сначала 10, а затем 20 миллиардов долларов, утверждая, что телеканал отредактировал неудачный ответ кандидата в президенты от демократов о войне Израиля и ХАМАС, показав Харрис в более выгодном свете и, таким образом, нанес Трампу ущерб как ее сопернику в ходе выборной кампании.

В рамках заключенного соглашения Paramount согласилась выплатить 16 миллионов долларов — часть выплат пойдет на покрытие судебных издержек, а часть направят будущей президентской библиотеке Трампа. Компания также согласилась публиковать письменные стенограммы будущих интервью «60 минут» с кандидатами в президенты.

Paramount сейчас ожидает одобрения Федеральной комиссии по связи (FCC) по решению о слиянии с компанией Skydance, сумма которого составит около восьми миллиардов долларов. FCC возглавляет Брендан Карр, лояльный Трампу — поэтому многие аналитики усмотрели в решении Paramount заключить соглашение по иску попытку ускорить одобрение сделки со Skydance.