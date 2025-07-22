Акция в парке при вилле Дориа-Памфили в Риме, которую организовали инициативы по поддержке матерей на 30-й день с момента обнаружения тел Анастасии и Андромеды. 7 июля 2025 года Mauro Scrobogna / LaPresse / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Во многих странах существуют телепередачи о поиске пропавших людей. В России такая программа выходит с 1998 года и называется «Жди меня». В Италии похожее телешоу под названием «Кто их видел?» держится в эфире еще дольше, с 1989 года. Недавно журналисты и зрители шоу помогли раскрыть двойное убийство в Риме, жертвами которого оказались 28-летняя россиянка и ее годовалая дочь. Рассказываем, что известно об этом деле.

В начале июня в одном из самых больших парков Рима, прилегающем к вилле Дориа-Памфили, с разницей в несколько часов были обнаружены тела женщины и ребенка. У полиции возникли трудности с опознанием погибших: при них не было никаких документов и личных вещей, а тело женщины, умершей раньше ребенка, к тому же успело сильно разложиться. Громкое дело, о котором уже начали писать СМИ, угрожало остаться нераскрытым.

В этих условиях прокуратура и полиция пошли на необычный шаг — обратились к зрителям итальянского еженедельного телешоу «Кто их видел?» («Chi lʼha Visto?»). Это аналог российской программы «Жди меня», однако он посвящен не только розыску пропавших без вести людей, но и расследованию громких убийств. Это шоу-долгожитель, которое держится в эфире на протяжении 37 сезонов (с 1989 года) и сохраняет миллионную аудиторию.

Истории женщины и ребенка, чьи тела нашли в парке, было посвящено не меньше пяти выпусков «Кто их видел?». Полиция могла сообщить лишь две значительные детали о погибших. На теле женщины были заметны четыре татуировки, а ребенок (как показала экспертиза) был ее дочерью. Этого хватило. Зрители «Кто их видел?», часто посещавшие парк Дориа-Памфили, рассказали, что видели там молодую женщину, которая могла соответствовать описанию, вместе с ребенком и мужчиной.

Одна из зрительниц программы рассказала, что стала свидетельницей тревожной сцены, в которой могли участвовать жертвы убийства. По ее словам, в начале июня она видела на улице женщину, ребенка и мужчину, получившего травму головы, а на месте происшествия находилась полиция. Прокуроры проверили это и выяснили, что полицейские действительно приезжали в указанную дату по указанному адресу. Пострадавший мужчина заявил им, что он американец и что его зовут Рексал Форд.

11 июня человек с таким же именем улетел из Рима в Грецию. 13 июня его задержали на греческом острове Скиатос и экстрадировали в Италию по подозрению в убийстве. Выяснилось, что Рексал Форд — это псевдоним. На самом деле подозреваемого зовут Фрэнсис Чарльз Кауфманн. Ему 46 лет, он из Калифорнии и представляется другим людям кинорежиссером и продюсером. Он уехал из США в 2019 году, после того, как его осудили на 120 дней тюрьмы за вооруженное нападение.

Несмотря на то, что в деле появился подозреваемый, женщину и ребенка все еще не удавалось опознать. С этим снова помогла программа «Кто их видел?». Ее репортер отправился туда, где Кауфманн получил травму головы. Сотрудники тамошних заведений рассказали, что в тот вечер он вел себя агрессивно и подрался с другим посетителем в Starbucks. С Кауфманном действительно были ребенок и женщина, которая пыталась ему помочь. Один из охранников сфотографировал их. Так следствие получило первый прижизненный снимок погибших.

Фотографию опубликовали на сайте телешоу. 18 июня на связь вышла россиянка, которая заявила, что знает мать погибшей. По ее словам, та попросила поискать в интернете информацию о ее дочери, от которой давно не было вестей; женщина стала гуглить имя партнера девушки Рексала Форда — и наткнулась на информацию на сайте «Кто их видел?» Так выяснилось, что в римском парке были найдены тела 28-летней (по другим данным, 29-летней) уроженки Омска Анастасии Трофимовой и ее годовалой дочери по имени Андромеда.

Родители Анастасии приехали в Италию. Они встретились с прокурорами, ведущими расследование, и появились в эфире «Кто их видел?» Мать погибшей, Татьяна Землякова, рассказала, что в 2023 году ее дочь поехала на курсы английского на Мальту, где познакомилась с мужчиной, который представился ей как Рексал Форд. У них завязался роман, а в июне 2024 года родилась дочь Андромеда. Анастасия сначала жила с Кауфманном на Мальте, а в марте 2025 года пара переехала в Италию.

Причина смерти Анастасии пока не установлена, экспертизы продолжаются. Андромеда же, как показало вскрытие, погибла от удушения. Следствие предполагает, что Кауфман убил их обеих — сначала женщину, а позднее ребенка. Он это отрицает. При этом известно, что Анастасия и Андромеда путешествовали с ним по Европе без документов, а перед их исчезновением Кауфманн оскорблял Анастасию и гулял с Андромедой пьяным (к нему подходили полицейские, но ограничились лишь беседой).

«Он психопат, изверг, манипулятор. Он пьет и принимает наркотики . Когда он рассказал нам, что у него есть ребенок от этой девушки, мы испугались, что он их убьет. Он уже пытался сделать то же самое с нашим братом. Поэтому он сменил имя и сбежал из США», — рассказала журналистам сестра Кауфманна Пенелопа после его задержания.

Американца подозревают не только в двойном убийстве, но и в мошенничестве: в 2020 году он получил от министерства культуры Италии финансирование в размере 836 тысяч евро на съемки фильма «Звезды ночи», который так и не был снят. Когда об этом стало известно, чиновник, одобривший поддержку проекта Кауфманна, покинул свой пост, а в министерстве культуры начались проверки грантов на кинопроизводство.