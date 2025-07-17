Гриндавик — исландский городок, который пережил 12 извержений вулканов за четыре года (последнее из них произошло вчера) Посмотрите, как это было
16 июля на полуострове Рейкьянес в юго-западной части Исландии произошло извержение вулкана Сундхнукур. Лава, прорвавшаяся на поверхность, образовала огромную трещину и растеклась по поверхности площадью больше трех квадратных километров. К счастью, активность вулкана быстро пошла на спад. Жертв и разрушений нет, местные жители и туристы были эвакуированы.
Это уже 12-е извержение на Рейкьянесе с 2021 года, хотя до этого вулканы полуострова спали 800 лет. Из-за вулканической активности в 2023 году был эвакуирован городок Гриндавик, стоящий в нескольких километрах от кратера Сундхнукур. С тех пор он так и не вернулся к прежней жизни. Город, где раньше жили четыре тысячи человек, не закрыт для посещения, но практически безлюден, хотя некоторые жители все же вернулись в свои дома, а близлежащий геотермальный курорт «Голубая лагуна» по-прежнему популярен среди туристов.
«Медуза» собрала фотографии Гриндавика и вулканов, которые делают его одновременно и опасным, и притягательным.