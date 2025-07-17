16 июля на полуострове Рейкьянес в юго-западной части Исландии произошло извержение вулкана Сундхнукур. Лава, прорвавшаяся на поверхность, образовала огромную трещину и растеклась по поверхности площадью больше трех квадратных километров. К счастью, активность вулкана быстро пошла на спад. Жертв и разрушений нет, местные жители и туристы были эвакуированы.

Это уже 12-е извержение на Рейкьянесе с 2021 года, хотя до этого вулканы полуострова спали 800 лет. Из-за вулканической активности в 2023 году был эвакуирован городок Гриндавик, стоящий в нескольких километрах от кратера Сундхнукур. С тех пор он так и не вернулся к прежней жизни. Город, где раньше жили четыре тысячи человек, не закрыт для посещения, но практически безлюден, хотя некоторые жители все же вернулись в свои дома, а близлежащий геотермальный курорт «Голубая лагуна» по-прежнему популярен среди туристов.

«Медуза» собрала фотографии Гриндавика и вулканов, которые делают его одновременно и опасным, и притягательным.

Извержение вулкана Сундхнукур, девятое с декабря 2023-го. 16 июля 2025 года. Hordur Kristleifsson / Civil Protection Of Iceland / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Предыдущее, восьмое по счету извержение Сундхнукура. 1 апреля 2025 года. Marco di Marco / AP / Scanpix / LETA

Лава на дороге, ведущей к курорту «Голубая лагуна». 21 ноября 2024 года. Marco di Marco / AP / Scanpix / LETA

Туристы наблюдают за очередным извержением в районе Гриндавика. 22 августа 2024 года. Marco di Marco / AP / Scanpix / LETA

Четвертое из серии извержений Сундхнукура. 17 марта 2024 года. Icelandic Coast Guard / Cover Images / Scanpix / LETA Вулканический кратер на фоне полярного сияния над Гриндавиком, 6 апреля 2024 года. Marco di Marco / AP / Scanpix / LETA

Лава, текущая из кратеров вулкана Сундхнукур. 2 июня 2024 года. John Moore / Getty Images

Второе из серии извержений Сундхнукура. 14 января 2024 года. Bjorn Steinbekk / AP / Scanpix / LETA Одна из трещин (фиссур) в земной коре проявилась в менее чем 500 метрах от домов в Гриндавике. 14 января 2024 года. Anton Brink / EPA / Scanpix / LETA

Icelandic Department of Civil Protection and Emergency Management / AFP / Scanpix / LETA

Аэрофотосъемка вулканической активности около Гриндавика. 19 декабря 2023 года. Marco di Marco / AP / Scanpix / LETA

Гриндавик, 16 ноября 2023 года. Незадолго до этого город был эвакуирован из-за вулканической активности. Bjorn Steinbekk / AP / Scanpix / LETA Полицейский в Гриндавике. Из-за землетрясений, которые предшествовали извержению вулкана, на дорогах города появились трещины. 15 ноября 2023 года. Marko Djurica / Reuters / Scanpix / LETA

Туристы наблюдают за извержением вулкана Фаградальсфьядль, который находится примерно в 10 километрах от Гриндавика. 5 августа 2022 года. Ken Cedeno / Reuters / Scanpix / LETA

Извержение Фаградальсфьядля, 11 мая 2021 года. Miguel Morenatti / AP / Scanpix / LETA

Потоки лавы из Фаградальсфьядля, 13 мая 2021 года. Miguel Morenatti / AP / Scanpix / LETA Начало извержения Фаградальсфьядля в марте 2021 года. Снимок сделан с расстояния в шесть километров. Ísleifur Elí Bjarnason / Caters / News / Scanpix / LETA