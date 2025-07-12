Мемориал из фотографий людей, убитых на фестивале «Нова» 7 октября 2023 года Tyrone Siu / Reuters / Scanpix / LETA

8 июля израильский правозащитный проект опубликовал подробный доклад о сексуализированном насилии во время нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Доклад подготовили профессор права Университета Бар-Илана Рут Хальперин-Кадари, судья в отставке Нава Бен-Ор и бывший главный военный прокурор Израиля Шарон Загаги-Пинхас. Они пришли к выводу, что 7 октября имели место массовые изнасилования — и это было частью стратегии ХАМАС. По их мнению, эти преступления могут быть квалифицированы как форма геноцида.

Доклад «Дины» основан на рассказах 17 свидетелей массовых убийств 7 октября и рассказах 15 женщин, переживших плен ХАМАС, а также на сообщениях следователей, судмедэкспертов и волонтеров, которые искали тела погибших на месте проведения фестиваля «Нова» и в кибуцах, подвергшихся нападению.

Многие из этих свидетельств ранее уже были опубликованы израильскими журналистами и правозащитниками. Большинство из них анонимные.

Цель доклада — не только их новая систематизация, но и квалификация произошедшего с точки зрения международного права.

«Дина» настаивает, что сексуализированное насилие во время нападения 7 октября было систематическим. Это была часть стратегии ХАМАС. И оно может быть расценено как форма геноцида. Такие квалификации применялись при расследовании преступлений, совершенных во время геноцида в Руанде и Боснийской войны. Целью террористов ХАМАС были не только пытки и убийства, но и демонстративное унижение и осквернение — и конкретных жертв, и, в их лице, всего Израиля. «Тело женщины олицетворяет целую нацию», — говорила еще в ноябре 2023 года основательница «Дины» Рут Хальперин-Кадари.

Изнасилование — это преступление, которое в принципе сложно юридически доказать. Во-первых, женщина получает, помимо всего прочего, тяжелейшую психологическую травму — и часто предпочитает поскорее забыть пережитое. Во-вторых, даже если она готова заявить о произошедшем и даже если точно и подробно все помнит, необходимую медицинскую экспертизу надо провести в течение недели, когда женщина может быть психологически не готова к осмотру. В-третьих, брать показания у жертвы изнасилования — особый навык, которым мало кто владеет даже среди профессиональных следователей в странах с высоким общественным доверием к правоохранительным органам. А в-четвертых, жертв изнасилования часто стигматизируют, поэтому многие женщины, с которыми это случилось, скрывают это.

Читайте также

Война может еще сильнее обострить проблему сексуализированного насилия в России Вот как помочь тем, кто это пережил. Инструкция «Медузы»

Читайте также

Война может еще сильнее обострить проблему сексуализированного насилия в России Вот как помочь тем, кто это пережил. Инструкция «Медузы»

В случае нападения террористов 7 октября были дополнительные осложняющие факторы. Показания брать почти не у кого: большинство женщин, которые, предположительно, были изнасилованы, затем были убиты. Кроме того, в день нападения и в течение еще нескольких последующих дней вся израильская государственная система, включая морги и судмедэкспертизу, пребывала в состоянии шока и была завалена работой. Первоочередной задачей было найти пропавших, опознать и похоронить погибших. Иудейский обычай требует хоронить умерших как можно скорее.

Поначалу сведения о сексуализированном насилии 7 октября имели характер разрозненных рассказов. Было два основных вида источников. Во-первых, люди, пережившие нападение: кто-то что-то видел или слышал, пока прятался от террористов. Во-вторых, люди, которые участвовали в поисках и опознании тел погибших, в особенности волонтеры: они находили женские тела полностью без одежды или без ее нижней части; жертвы были связаны либо привязаны к деревьям и столбам.

Было найдено несколько тел с разными предметами, вставленными в половые органы. Некоторые изуродованные тела террористы выставляли напоказ — как, например, тело Шани Лук, убитой на фестивале «Нова»: ее труп возили на пикапе к восторгу толпы.

Что происходило в одном из кибуцев, на который напали террористы ХАМАС

Беэри Это еще один кибуц, на который напали террористы ХАМАС. Там убили каждого десятого жителя

Что происходило в одном из кибуцев, на который напали террористы ХАМАС

Беэри Это еще один кибуц, на который напали террористы ХАМАС. Там убили каждого десятого жителя

Первую систематизацию этих свидетельств, собранных в основном журналистами, провела в феврале 2024 года израильская Ассоциация кризисных центров для подвергшихся сексуализированному насилию. Ее доклад израильские власти представили в ООН.

В докладе говорится о множестве случаев изнасилований, групповых изнасилований, пыток, посмертных надругательств над телами убитых. Женщины, которые после 7 октября побывали в заложниках в секторе Газа и смогли вернуться благодаря прекращению огня и обменной сделке в ноябре, свидетельствовали, что в плену им угрожали изнасилованием и принудительным браком и подвергали сексуализированным унижениям.

Многим сторонним наблюдателям этот доклад показался неубедительным, а собранные в нем свидетельства — ненадежными. Основная претензия сводилась к тому, что израильское правительство использовало его в своих пропагандистских целях — притом что сам доклад подготовлен без участия государства, а свидетельства, которые в него вошли, по большей части собраны независимыми журналистами, причем не только израильскими.

Когда речь идет о сексуализированном насилии, в феминистской и правозащитной среде, как правило, применяется принцип «believe women» («верить женщинам»). Известно, как сложно юридически доказать факт сексуализированного насилия. Известно также, с какой реакцией сталкиваются те, кто решается публично заявить о таких фактах: как минимум — с недоверием, которое может стать новой психологической травмой для пострадавших. Трудно предположить, что кто-то сознательно захочет подвергнуть себя всему этому, выступив публично с выдуманной историей о сексуализированном насилии. Поэтому в общем случае заявительницам принято верить.

Но в случае с расследованием преступлений 7 октября, настаивали критики, заявления исходят не напрямую от жертв сексуализированного насилия. Их голосами, по мнению критиков, пользуется израильское правительство, чтобы оправдать войну в секторе Газа, начатую после нападения террористов ХАМАС. На такие свидетельства презумпция добросовестности не распространяется.

Пока доклад Ассоциации кризисных центров готовился к публикации, в Израиле побывала с официальным визитом спецпредставитель генерального секретаря ООН по вопросу о сексуализированном насилии в условиях конфликта Прамила Паттен. Она и ее коллеги изучали судебно-медицинские документы, опрашивали чиновников, медиков, представителей правоохранительных органов, правозащитников. Также миссия Паттен опросила 34 человека, которые пережили нападение 7 октября или побывали на месте в первые дни после нападения и видели тела погибших.

В марте 2024 года Паттен представила свой доклад. Она также пришла к заключению, что 7 октября имели место изнасилования, в том числе групповые. Паттен пришлось полагаться в основном на косвенные доказательства. Но она признала наличие определенных общих признаков: связанные руки, сорванная одежда, увечья половых органов, простреленный затылок.

Паттен подчеркнуто не называла эти действия террористов систематическими: ее целью было лишь установление фактов, а не их интерпретация.

В мае 2024-го прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан запросил ордера на арест тогдашних лидеров ХАМАС Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании. Их обвиняли в том числе по одному из пунктов статьи 7 Римского статута МУС; этот пункт относит к преступлениям против человечности «изнасилование, обращение в сексуальное рабство <…> или любые другие формы сексуального насилия сопоставимой тяжести». Это была уже вполне официальная интерпретация.

Одновременно МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта по обвинению в преследовании гражданского населения сектора Газа и лишении их еды, воды, топлива, электричества и доступа к медицине.

Перед судом ни Синвар, ни Дейф, ни Хания не предстали: в течение 2024 года всех троих убили израильские военные или агенты спецслужб. Нетаниягу и Галант также в суде не появились. Израиль не признает юрисдикцию МУС.

Дискуссия о характере сексуализированного насилия 7 октября — было ли оно систематическим — один из главных фронтов «информационной войны», сопровождающей войну в секторе Газа. Эта дискуссия уже породила глубокий раскол в международном правозащитном и феминистском сообществах. Столкнулись два фундаментальных принципа: с одной стороны — базовое доверие женщинам, заявляющим о сексуализированном насилии, с другой — сочувствие притесняемым группам, к каковым в условиях войны в Газе относят палестинцев.

И в докладе «Дины», и в докладах, которые ему предшествовали, этой дискуссии уделено особое внимание. Замалчивание сексуализированного насилия 7 октября в международных медиа и демонстративное недоверие многих международных организаций «Дина» называет вторичным насилием, которое сродни распространенным реакциям типа «сама виновата» или «а что такого?». Если принять вывод «Дины», что сексуализированное насилие 7 октября было актом геноцида, это недоверие — тоже акт геноцида. Отрицание геноцида — финальная стадия любого геноцида.

Отчет израильской армии о расследовании нападения ХАМАС

ЦАХАЛ опубликовал результаты расследования нападения ХАМАС 7 октября Большинство убийств мирных жителей произошли в первые шесть часов, когда южная дивизия Армии обороны Израиля была разгромлена

Отчет израильской армии о расследовании нападения ХАМАС

ЦАХАЛ опубликовал результаты расследования нападения ХАМАС 7 октября Большинство убийств мирных жителей произошли в первые шесть часов, когда южная дивизия Армии обороны Израиля была разгромлена

«Медуза»