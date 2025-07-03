Инстасамка (исполнительница песни «За деньги да») обвинила певиц Дору и Мэйби Бэйби в недостатке патриотизма и дурном влиянии на молодежь Это расценили как донос от артистки, которая сама была мишенью для доносчиков

1 июля блогер и певица Инстасамка (Дарья Зотеева) выложила в телеграме пост, который расценили как донос на двух других исполнительниц — Дору (Дарью Шиханову) и Мэйби Бэйби (Викторию Лысюк).

Дору она обвинила в том, что та записала каверы на и и якобы включила их в свой последний альбом, хотя эти артисты «занимаются угнетением нашей страны». А Мэйби Бэйби — в пропаганде наркотиков и , «признанной в нашей стране как экстремистские движения», а также в том, что несколько лет назад охрана на ее концертах якобы выводила из зала людей, кричавших «Россия!»

«А сегодня они выступают для Русских людей, для нашей молодежи, делают альбомы с разрушающим контентом, под соусом свободы они толкают и всегда толкали пропаганду. Какая вам оппозиция? У вас своей-то позиции нет. Они без препятствий попадают на Первый канал, ездят туры по 10+ городов, собирают там 1000+ человек. <…> И теперь вопрос к вам, девочки: что вы тут забыли?» — написала Инстасамка, добавив, что Дора и Мэйби Бэйби «разрушают нашу страну».

Мэйби Бэйби в ответ выложила видео с подписью «Когда три года думаешь, какой бы выдумать донос». Упоминание про три года — это, очевидно, отсылка к диссу, который Мэйби Бэйби записала на Инстасамку в 2022 году. Недавно Инстасамка опубликовала обзор на этот дисс, заявив, что это «хороший детский сад», но «пора играть по-крупному, как взрослые девочки».

Дора заявила, что упомянутые Инстасамкой каверы она выложила в интернет еще в 2017 году, когда училась в школе и использовала другой псевдоним, они не включены в ее альбомы. «Обязательно проверяйте информацию перед тем, как ее тиражировать, и не верьте сомнительным персонажам, которые преследуют корыстные цели», — посоветовала певица.

Актер Максим Виторган возмутился постом Инстасамки: «Откуда это гнилье стукачей в молодых-то?» Певице ответила и бывшая жена Виторгана, журналистка Ксения Собчак. Она напомнила, что в 2023 году Инстасамка сама стала объектом доносов: глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина добивалась отмены ее концертов, обвиняя в пропаганде наркотиков и «развратных действиях по отношению к детям». Позже Мизулина заявила, что провела с Инстасамкой «рабочую встречу» и что певица пообещала удалить из интернета все треки, «которые содержат опасную информацию».

«Раз Инстасамка начала травлю коллег за старые треки, привлекая общественность, общественности тоже можно посмотреть на ее творчество прошлых лет», — написала Собчак в телеграме. И процитировала фрагменты из некоторых треков Инстасамки, которые, по мнению журналистки, можно было бы расценить как пропаганду наркотиков, оскорбление чувств верующих, угрозу насилия в адрес полиции и даже критику в адрес «русского мира».

Из песни «Pimp Lady»: Покупаю себе яхту, покупаю себе цепь

Я толкала крэк на днях, ну, а теперь держу бордель. Из песни «Holy Bible»: Построй мне храм

Я почищу твою карму

Посмотри в экран

Save spam, self hard

Все продам, все продам

City full of scam Из песни «Jail»: Осталось пять минут и нас накроют копы

Доставай патроны, надо прикрыть как-то жопу. Из песни «Russian World»: Russian world — сложный спорт

Здесь не ждет тебя комфорт

Каждый из нас полумертв

Russian world — сложный спорт

Делай деньги, как Том Форд

Делай деньги, как Том Форд

Пока ты не станешь мертв

«Согласна с тобой, мои старые треки 2019-2020 годов та еще ссанина, и я сама тогда была не совсем в порядке», — ответила Инстасамка. Однако, продолжила певица, теперь ее песни пропагандируют такие ценности как «любовь, успех, муж и жена, мотивация, уверенность в себе, любовь к своему телу, стремление жить в достатке». «Сегодня, когда у меня есть смысл жизни, , долгие отношения, в которых мы планируем заводить детей, я понимаю, что то, что делают эти две сучки — это пиздец», — заявила Инстасамка.

25-летняя Дарья Зотеева известна как одна из самых скандальных российских блогеров и рэп-исполнительниц. Она набрала популярность в инстаграме, после чего начала петь. И ее поведение, и ее треки были крайне провокационными. Инстасамка ссорилась с бывшим помощником, грубила визажистам, выдумала ограбление своего дома и аварию, в которую якобы попал ее бойфренд. В песнях она подчеркивала свою любовь к деньгам. Ее самой популярный трек так и называется — «За деньги да».

Первый донос на Инстасамку написали еще до начала полномасштабной войны России с Украиной. В 2021 году центр по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» пожаловался в прокуратуру Свердловской области на песню «Lipsi Ha», но тогда дальше проверки дело не пошло. В 2023-м, когда на Инстасамку обратила внимание «Лига безопасного интернета», последствия оказались серьезнее — певице начали отменять концерты. После встречи с Екатериной Мизулиной Инстасамке удалось возобновить выступления, но осенью 2024 года она оказалась в очередном списке «запрещенных артистов», попавшем в СМИ.

«На новый раунд игры с критикой коллег [от Инстасамки] можно было бы смотреть как на типичную нахальную провокацию певицы в духе „смотрите, что могу“. Но эта выходка идеально ложится в новый этап отношений деятелей культуры с государством», — заявила журналистка «Дождя» Юлия Таратута, имея в виду доносы внутри профессиональной среды. По словам ее источников, Инстасамка вряд ли исполняла заказ властей, когда публично пожаловалась на коллег по цеху: «Сами стучат понемногу. Самосознательность повысилась».