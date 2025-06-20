В США (на фоне роста цен на куриные яйца) украли партию из 280 тысяч яиц стоимостью 100 тысяч долларов За возврат товара похитители потребовали выкуп

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В США у одного из крупнейших производителей яиц — компании — украли партию товара стоимостью 100 тысяч долларов, пишет The Washington Post. Партию из 280 тысяч яиц украли во время транспортировки. Кража произошла 11 апреля.

Как стало известно в ходе расследования, компания Cal-Maine воспользовалась услугами фрахтового брокера из Флориды для перевозки партии яиц с одной из своих ферм в Мэриленде. Со стороны брокера за транспортировку отвечал Минь Данг (Minh Dang), который разместил заказ на перевозку на специализированной платформе для дальнобойщиков DAT. На заявку откликнулся человек, представившийся Бернардо. Как позже выяснила полиция, мошенники воспользовались персональными данными настоящего Бернардо, чтобы принять заказ от его имени. Администрация DAT после разговора с журналистами WP связалась с настоящим Бернардо, чтобы помочь ему защитить его аккаунты и данные.

Откликнувшийся на заявку «Бернардо» согласился забрать партию яиц и доставить их на два объекта во Флориде. По словам Данга, он принял все обычные меры предосторожности — проверил учетные данные «Бернардо»: номер его машины, сколько тот работает в перевозках, а также попадал ли в какие-то происшествия ранее. По итогам Данг получил подтверждение от «Бернардо», что груз успешно доставлен. Однако вскоре с ним связались представители Cal-Maine, чтобы выяснить, когда же доставят их яйца.

Сначала Данг подумал, что произошла ошибка, и запросил документы с фермы в Мэриленде. Тогда и выяснилось, что партию яиц забрал не настоящий Бернардо, а кто-то другой. Представитель брокера попытался связаться с «Бернардо», но тот не отвечал. В итоге он пригрозил «водителю» штрафом за отказ предоставить документы с подтверждением доставки. 15 апреля он получил ответ от мошенников по электронной почте: «Вам нужно заплатить или перевести 7500 долларов, если вы хотите получить свои яйца». После этого расследованием кражи занялась полиция.

Брокер и полицейские выяснили, что «Бернардо» нанял другого водителя для перевозки, но отправил его не во Флориду, а в Нью-Йорк. Когда дальнобойщик подъезжал к месту назначения, его перенаправили на парковку у бейсбольных полей. Там его встретил человек, якобы ожидавший для установки временного погрузочного дока. Водитель, который, по его словам, ехал без отдыха почти сутки, решил, что его работа выполнена и лег спать в кабине фуры, пока яйца выгружали.

Когда водитель проснулся, было уже темно, а яйца и люди, занимавшиеся их разгрузкой, исчезли. Дальнобойщик посчитал странным, что его не разбудили для оформления документов. Когда он связался с организатором доставки, ему сообщили, что уже перевели вторую часть оплаты за услуги. Водитель считал, что все в порядке, пока с ним не связался Данг и полиция. «Бернардо» попытался использовать этого же водителя для другой доставки, но дальнобойщик в итоге вернул груз компании, которая его отправила. Полиция все еще не поймала мошенника, укравшего яйца.

The Washington Post предполагает, что украденные у Cal-Maine яйца могли продать на черном рынке. Сама компания отказалась комментировать случившееся.

В статье издания упоминаются и другие случаи кражи яиц в США, как небольшие хищения из магазинов и кафе, так и крупные похищения партий яиц с ферм. В феврале в Пенсильвании украли 100 тысяч яиц на 40 тысяч долларов из грузовика, который должен был их перевозить. «В какой-то момент федеральные агенты на границе изымали яйца чаще, чем фентанил», — говорится в материале. Как добавляет WP, кражи происходят на фоне роста цен на яйца в США, вызванного вспышкой птичьего гриппа прошлой зимой.

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