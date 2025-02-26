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С марта 2024 года в США произошло не менее 10 ограблений товарных составов , маршруты которых проходят по пустыням Калифорнии и Аризоны, пишут Associated Press и The Los Angeles Times со ссылкой на чиновников и судебные документы. В девяти случаях грабители похитили еще не поступившие в продажу кроссовки Nike на общую сумму более двух миллионов долларов.

13 января грабители повредили тормоза поезда BNSF, следовавшего через один из отдаленных районов Аризоны, и забрали более 1900 пар еще не поступивших в продажу кроссовок Nike более чем на 440 тысяч долларов. Большую часть составляли кроссовки Nike Nigel Sylvester x Air Jordan 4s, которые будут продаваться только с 14 марта — по цене 225 долларов за пару.

В ходе расследования 11 человек были арестованы по обвинениям в краже со взломом, хранении и приобретении украденных товаров. Фигуранты дела не признали вину. 10 из них — граждане Мексики, находившиеся в США нелегально. Еще один — мексиканец, попросивший в Соединенных Штатах убежища. Их задержали, отследив при помощи трекеров, которые находились в некоторых украденных коробках с кроссовками.

Еще одно ограбление поезда BNSF произошло в ноябре 2024-го вблизи города Хэкберри, штат Аризона. Тогда грабители похитили не менее 180 пар на тот момент еще не поступивших в продажу кроссовок Air Jordan 11 Retro Legend Blue стоимостью 41,4 тысячи долларов. В двух других случаях грабители заполучили кроссовки Nike на 612 тысяч долларов.

По словам заместителя шерифа из Аризоны Кита Льюиса, грабители выбирают товарные составы, которые следуют по железнодорожным веткам вдоль 40-й автомагистрали (I-40), и забираются в поезда, когда те движутся медленно, например, при смене путей. Иногда у преступников есть информаторы на складах или в логистических компаниях, которые делятся с ними сведениями о ценных грузах.

Часто грабителям помогают сообщники на машинах, которые следят за поездами, рассказала спецагент нацбезопасности Бринна Кук. Они подбирают товар, сброшенный с состава во время плановой или вынужденной остановки.

По данным Associated Press, в 2024 году шесть крупнейших операторов железных дорог США потеряли из-за ограблений более чем 100 миллионов долларов. И в последние годы проблема усугубляется, поскольку ограбления становятся более организованными и изощренными, пишет агентство. По оценке торговой группы Ассоциации американских железных дорог, в прошлом году число нападений выросло примерно на 40% и достигло 65 тысяч по всей стране.

Железные дороги США инвестировали миллионы долларов, чтобы защититься от нападений, но им нелегко контролировать более 225 тысяч километров путей, которые они эксплуатируют по всей стране, в том числе в отдаленных районах.

Железнодорожные компании настаивают, что для борьбы с грабителями необходимы дополнительные меры на федеральном уровне, а также ужесточение наказания за такие преступления. По их данным, только одна из 10 попыток нападения заканчивается арестом, и многие из тех, кого арестовывают, — рецидивисты. Ущерб — от 15 до 35 миллиардов долларов в год.