Около 2000 российских туристов застряли в ОАЭ после того, как Иран закрыл воздушное пространство из-за ударов Израиля

Abdel Hadi Ramahi / Reuters / Scanpix / LETA

По меньшей мере две тысячи российских туристов не смогли улететь из Объединенных Арабских Эмиратов из-за того, что авиакомпании отменили рейсы или изменили расписание после закрытия воздушного пространства Ирана для полетов. Такие данные по состоянию на вечер 14 июня привела Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на информацию операторов.

В это число вошли как туристы, которые отдыхали в ОАЭ, так и россияне, летевшие транзитом через Эмираты из других стран. «На текущий момент трудности с возвратом наблюдаются не только у туристов, вылетающих непосредственно из ОАЭ, но также из других стран с транзитом через ОАЭ», — сообщили в компании Tez Tour. Как отметили в АТОР, ситуация постоянно меняется: «Кто-то прилетает, кто-то улетает». При этом некоторые авиакомпании восстанавливают полеты в Россию.

После того, как Израиль нанес первые удары по Ирану 13 июня, иранские власти закрыли свое воздушное пространство. В результате этого некоторые авиаперевозчики, например Air Arabia и Air Arabia Abu Dhabi, отменили рейсы между Россией и ОАЭ. «Победа» сообщила, что с 14 по 17 июня будет летать в ОАЭ по обходному пути с дозаправкой через Самару, а с 18 по 23 июня отменит рейсы. Лоукостер Flydubai, который одним из первых отменил рейсы из Дубая в Россию, сообщил, что возобновит полеты в российские аэропорты начиная с 15 июня, пишет ТАСС.

Некоторые авиаперевозчики начали летать в обход Ирана через Египет, Оман и Пакистан, что увеличило время перелета. По данным Росавиации на 14 июня, пять арабских перевозчиков, в том числе Emirates и Etihad Airways, продолжили выполнять перелеты между Россией и ОАЭ. В Росавиации заявили, что 15 июня российские и арабские совершат более 30 авиарейсов между Россией и ОАЭ (суммарно в обе стороны).

По данным АТОР, российский туроператор Space Travel предложил клиентам, застрявшим в ОАЭ в ожидании вылета, продлить проживание в отеле за свой счет, но по льготной цене, или переехать в другой отель, но за счет оператора. «Туристам, которые следуют через ОАЭ в РФ с пересадкой, стараемся по мере возможности подобрать рейсы в Россию через другие страны», — рассказали в компании.

В операторе «Русский Экспресс» заявили, что «все наши задержавшиеся в ОАЭ туристы распределены по отелям». В Coral Travel заявили, что у компании «нет туристов, ожидающих вылета в аэропорту». В Anex сообщили, что «туристам, находящимся на курортах, будет предоставлено проживание на время ожидания рейса». По данным операторов, иногда туристам, которых отправляют на вылет в аэропорт, не хватает места в самолете или же рейс переносят, из-за чего компании вновь ищут клиентам места в отелях.

Граждане России, застрявшие в ОАЭ, рассказали телеграм-каналу Baza, что авиакомпании предлагают им два варианта: или ждать открытия воздушного пространства, или вернуть все деньги за билеты. Ситуацию осложняет то, что большинство рейсов в Ереван, Тбилиси, Баку и Алма-Аты также отменены, а билеты на имеющиеся рейсы стоят около 100 тысяч рублей на человека.

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