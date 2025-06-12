Спасатели осматривают здание, поврежденное в результате атаки российских дронов. Харьков, 11 июня 2025 года Viktoriia Yakymenko / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Президент Сербии впервые посетил Украину

Президент Сербии Александр Вучич вчера побывал в Одессе — это его первый визит в Украину с начала полномасштабной войны.

Сербия — одна из считанных европейских стран, которые не присоединились к санкциям Евросоюза против России. Самого Вучича противники упрекают в излишней лояльности к властям РФ. 9 мая Вучич посещал Парад Победы в Москве, несмотря на то, что незадолго до этого в Брюсселе прямо угрожали Сербии «сложностями» в процессе евроинтеграции, если президент не отменит визит.

При этом, несмотря на хорошие отношения с Россией, Сербия с начала войны поставляет в Украину боеприпасы и оружие. Еще летом 2024 года сам Вучич подтверждал, что объем экспорта в Украину (он производится через посредников) достиг 800 миллионов долларов.

В Одессе Вучич принял участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» вместе с лидерами ряда других балканских стран. Президент Сербии заверил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, а также выразил готовность помогать в восстановлении страны.

«Я хотел бы определить один-два города или региона, которые мы могли бы восстановить. Я думаю, что это было бы очень понятно, заметно для украинского народа, чтобы они могли получить четкую поддержку», — сказал Вучич.

При этом Вучич отказался поставить подпись под итоговой декларацией саммита, в которой выражалась поддержка «полной евроатлантической интеграции Украины, включая членство в НАТО». В документе также осуждалось ведение Россией агрессивной войны и содержался призыв к международному сообществу «сохранять и в дальнейшем усиливать санкции против Российской Федерации». Комментируя отказ подписать декларацию, Вучич подчеркнул, что Сербия руководствуется собственными интересами, в число которых входят хорошие отношения с Москвой.

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на позицию Вучича, назвал его визит «важным». «Президент посещает Украину впервые, и это действительно важно — быть здесь, в Украине, и видеть войну собственными глазами», — сказал Зеленский, также выразив благодарность президенту Сербии за высказанную готовность помочь в восстановлении Украины.

Россия

Генштаб ВСУ: потери армии РФ превысили миллион человек

Генштаб Украины в своей ежедневной утренней сводке заявил, что общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения якобы превысили миллион человек. В это число входят как безвозвратные потери (погибшие и раненые, которых комиссовали по состоянию здоровья), так и санитарные — то есть солдаты и офицеры, которые лишь временно выбыли из строя из-за ранений легкой и средней тяжести, а также пленные. Из-за этого, как отмечает «Русская служба Би-би-си», некоторые российские военные могли быть учтены в сводках Генштаба ВСУ по два-три раза: как раненые, как пленные, а потом и как погибшие.

Генштаб Украины публикует свои оценки российских потерь ежедневно с начала войны. Аналогичные оценки — в отношении потерь ВСУ — ежедневно делает Минобороны РФ. К этим оценкам следует относиться с крайней осторожностью — во время любых военных конфликтов их непосредственные стороны всегда сильно завышают потери противника, в том числе, с пропагандистскими целями.

Реальное число российских военных потерь с начала полномасштабного вторжения неизвестно, Минобороны РФ официальных данных не публикует. Различные независимые оценки дают цифры в крайне широком диапазоне.

«Медиазона» и «Русская служба Би-би-си» каждую неделю обновляют поименный счетчик погибших на основе открытых данных, таких как некрологи в местных СМИ или в соцсетях. По состоянию на 6 июня журналистам были известны имена 111 387 погибших. Авторы этих подсчетов полагают, что их подсчеты охватывают от 45% до 65% от реального числа погибших.

По оценке Американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), к началу лета Россия могла потерять до 250 тысяч военных погибшими.

«Медуза» и «Медиазона» к третьей годовщине полномасштабного вторжения на основании реестра наследственных дел оценили количество погибших россиян в 160-165 тысяч человек.

Война глазами читателей «Медузы»

Игорь (Новая Зеландия). Каждый день читаю новости с обеих сторон и понимаю, что у кого-то из мирных жителей Украины завтра — последний день жизни, но они еще этого не знают. Живут своей жизнью в городских многоэтажках, пытаются как-то прокормить семью в полувоенных таких условиях.

Потому что завтра некий подневольный закредитованный ипотекой военный по приказу вышестоящего начальства нажмет на кнопку пуска ракеты или «шахеда». А перед этим такие же военные будут тщательно рассчитывать траекторию и вносить координаты «исключительно военных объектов ВСУ» в программу наведения этих боеголовок, чтобы точно угодить в спальный район, где «под видом мирных жителей ВСУ устроили очередной лагерь наемников».

И так каждый день — здесь два человека погибли, там шесть, тут 30, здесь снесло подъезд дома. Главное — не забывать помнить, что «такого бы не случилось, если бы Трамп был президентом». Только где Трамп — и где тот человек, которого завтра уже не станет? Цена человеческой жизни с каждым днем со скоростью «Кинжала» стремится к нулю […].

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война Тысяча двести четвертый день. ЦИК отложил выборы в Курской области — «пока не настанет светлое время»

О чем мы писали накануне

Война Тысяча двести четвертый день. ЦИК отложил выборы в Курской области — «пока не настанет светлое время»

«Медуза»