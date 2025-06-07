Марк Цукерберг хочет добиться политического влияния и приобрести репутацию успешного инноватора. Но у него плохо получается Главное из публикации Bloomberg Businessweek

Марк Цукерберг на мероприятии Acquired LIVE в Сан-Франциско, 10 сентября 2024 года David Paul Morris / Bloomberg / Getty Images

Журнал Bloomberg Businessweek выпустил большую статью о Марке Цукерберге — основателе Facebook, гендиректоре и основном владельце компании Meta. Она посвящена преимущественно его политической активности, в особенности его перерождению — вместе со многими другими миллиардерами Кремниевой долины — из прогрессиста в консерватора. Пересказываем главное из этой публикации.

19 июля 2024 года, через несколько дней после покушения на Дональда Трампа — тогда еще кандидата в президенты, — Марк Цукерберг сказал в интервью Bloomberg: «Когда Дональд Трамп встал после того, как в него стреляли, и потряс кулаком над головой, а рядом развевался американский флаг — это была одна из самых крутых штук, какие я видел в жизни. В каком-то смысле, когда ты американец, сложно оставаться равнодушным к этому духу, к этой борьбе — и я думаю, что поэтому он и нравится многим людям».

Это был первый публичный признак того, что Цукерберг политически смещается в сторону Трампа — хотя он в том же интервью отказался поддержать его или Джо Байдена и вообще сказал, что не намерен «играть значительную роль» в выборах. Это был своеобразный заочный ответ другим IT-миллиардерам — и прежде всего Илону Маску, который сразу после покушения активно включился в кампанию Трампа.

Тогда же Цукерберг стал обвинять администрацию Байдена в том, что она требовала от Facebook и Instagram цензуры: подавления критики государственной политики в связи с ковидом, а также сокрытия информации о коррупционном скандале, в котором был замешан сын Байдена Хантер. После победы Трампа на президентских выборах Цукерберг назначил нескольких его соратников на руководящие посты в Meta; отменил программы в своей компании, как это сделал Трамп в федеральных органах власти; отменил пессимизацию политического контента и внешний фактчекинг. Кроме того, Meta заключила с Трампом досудебное соглашение по иску о блокировке его аккаунта в 2021 году: избранный президент получил 25 миллионов долларов, хотя, по мнению очень многих юристов, у компании были хорошие шансы выиграть в суде.

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Многие люди, которые работают с Цукербергом, заверили журналистов Bloomberg Businessweek, что новая политика Meta, ориентированная скорее на свободу самовыражения, чем на достоверность информации и баланс разных точек зрения, больше соответствует убеждениям основателя Facebook.

Другие же собеседники журналистов — и прежде всего те, кто с Цукербергом больше не работает, — утверждают, что никаких твердых политических убеждений у него на самом деле нет. Пока его бизнесу было выгодно иметь репутацию прогрессивного — он был прогрессистом: выступал за смягчение миграционной политики, за DEI-инициативы, настаивал на том, что свобода слова должна быть ограничена ответственностью за слова.

Теперь же оказалось выгоднее быть консерватором— и Цукерберг стал консерватором. Дважды— в июне 2024 года и в январе 2025-го — он побывал в подкасте Джо Рогана. Это культовый институт «мужского интернета», отвергающего прогрессизм с его политкорректностью и тщательной заботой о всеобщем равенстве. Там он среди прочего заявил, что технологическим компаниям нужна «маскулинная энергия».

В другом подкасте Цукерберг сказал: «Я больше не извиняюсь». Подразумевалось примерно следующее: «Мне надоело, что меня заставляют чувствовать себя виноватым за то, что я мужчина, что я белый, что я богатый». Такие слова принято произносить страстно, но Цукербергу вообще не свойственная внешняя эмоциональность — вышло неорганично, и публика рассмеялась.

Источники Bloomberg Businessweek утверждают, что Цукерберг завидует Илону Маску — его популярности, его репутации визионера. Собственное исследование Meta еще в 2019 году показало, что Маск ассоциируется у людей с инновациями в гораздо большей степени, чем Цукерберг, — и Цукерберг был очень фрустрирован.

Самый же главный вывод, к которому пришли журналисты Bloomberg Businessweek, состоит в том, что усилия Цукерберга по большей части остаются напрасными. Как он ни старался быть прогрессистом, он так и не стал по-настоящему влиятельной политической фигурой в прогрессистских кругах. А президент-прогрессист Байден и вовсе прямо говорил: «Я никогда не был большим поклонником Цукерберга. Я думаю, он реальная проблема».

Как Цукерберг ни пытается теперь угодить правым, «мужскому интернету» и администрации Трампа, те не спешат признать его своим. Он получил прямой доступ к президенту США, но конвертировать его в сколько-нибудь значительное влияние, судя по всему, так и не смог.

«Медуза»