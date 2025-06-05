Акция протеста на площади Сухэ-Батора в центре Улан-Батора. 3 июня 2025 года Byambasuren Byamba-Ochir / AFP / Scanpix / LETA

Парламент Монголии 3 июня отправил в отставку премьер-министра Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ. По итогам голосования о доверии глава правительства получил 44 голоса в свою поддержку, а для сохранения должности требовалось как минимум 64 (всего в парламенте 126 депутатов).

Повод для отстранения премьера от власти подал его 23-летний сын Темуулен, а также его невеста Угуумур. В середине мая в монгольском интернете завирусились фотографии из инстаграма Угуумур, на которых она запечатлена в блейзере за пять с лишним тысяч долларов, за рулем машины за 50 тысяч долларов, с сумочкой за пять тысяч долларов, с пакетами из дорогих магазинов, с роскошным помолвочным кольцом, а также во время прогулки на вертолете. Сейчас эти фотографии уже удалены.

Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в парламенте Монголии сразу после голосования о доверии. 3 июня 2025 года Byambasuren Byamba-Ochir / AFP / Scanpix / LETA

На фоне растущих цен в стране показное богатство Угуумур вызвало возмущение, которое вылилось в протестные митинги на площади Сухэ-Батора в центре Улан-Батора, перед Дворцом правительства. Акции проходили под лозунгом «Отставка — это просто». У Темуулена нет официальных источников дохода. Протестующие считают, что его подарки невесте оплачивал Оюун-Эрдэнэ — а это не только противоречит его имиджу «человека из народа», но и вызывает подозрения в незаконном обогащении. Оюун-Эрдэнэ — выходец из не самой состоятельной семьи, вся его карьера — это госслужба и партийная работа. Премьерская зарплата явно не позволяет поддерживать такой образ жизни, который демонстрировали его сын и будущая невестка.

Для монгольской политики характерны подобные протесты. В 2021 году премьер Ухнаагийн Хурэлсух вынужден был уйти в отставку из-за акций, спровоцированных видео, в котором было снято, как женщину с младенцем везут по морозу без теплых вещей в карантин (это происходило во время пандемии ковида). Это тоже, конечно, только повод — протесты были вызваны экономическими трудностями из-за ковидных ограничений. Хурэлсух обвинил в организации протестов президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу, представляющего оппозиционную ему Демократическую партию. А через полгода после отставки он сам стал президентом, набрав на выборах 72% голосов.

Во время протестов 2025 года премьер Оюун-Эрдэнэ на четвертый день выступлений заявил, что монгольское Независимое управление по борьбе с коррупцией ведет проверку в связи со скандальными фотографиями. Он пообещал уйти в отставку, если оно обнаружит какие-либо нарушения с его стороны. Вместе с тем он обвинил в организации протестов олигархов, которые контролируют природные богатства Монголии (уголь, медь, золото, молибден, олово, вольфрам) и которым не нравится его политика, направленная на изъятие у них сверхдоходов.

Протестующие на площади Сухэ-Батора. 21 мая 2025 года Byambasuren Byamba-Ochir / AFP / Scanpix / LETA

26 мая на митинге на площади Сухэ-Батора протестующие огласили три требования:

отставка премьер-министра Оюун-Эрдэнэ;

расформирование коалиционного правительства;

отказ от изменения конституции.

С первым пунктом все ясно, а вот второй и третий нуждаются в пояснениях.

Монголия — парламентская республика. Народная партия, к которой принадлежит Оюун-Эрдэнэ, — это бывшая Народная революционная партия (аналог КПСС в социалистической Монголии). После свержения социалистического строя в 1990 году она стала лишь одной из нескольких партий, была то правящей, то оппозиционной. С 2016 года она правящая.

При этом в Монголии начиная с 2024 года действует довольно своеобразная избирательная система. Из 126 членов парламента 48 избираются по партийным спискам. Остальные 78 — по 13 многомандатным округам. Каждый избиратель имеет шесть голосов (по числу мандатов в округе) и может отдать их шести разным кандидатам. Эта система часто дает парадоксальные результаты. Так случилось и на выборах 2024 года: Народная партия получила 35% голосов избирателей — и 54% мест в парламенте. Две малые партии получили по 5% голосов — и лишь по 3% мест.

Протестующие на площади Сухэ-Батора. 2 июня 2025 года B. Rentsendorj / Reuters / Scanpix / LETA

Хотя Народная партия и занимает больше половины мест в парламенте, Оюун-Эрдэнэ предпочел сформировать коалиционное правительство с Демократической партией и Трудовой национальной партией, чтобы поддержка его политики была почти полной (коалиция контролирует 118 из 126 мест). В результате в Монголии практически не осталось оппозиции: Демократическая и Трудовая национальная партии связаны коалиционной дисциплиной.

Несколько представителей Демократической партии выразили поддержку протестующим. Народная партия тут же объявила об исключении из коалиции всех демократов из-за нарушения коалиционного соглашения. Лидер демократов заявил, что партия не разделяет взгляды депутатов, поддержавших протесты, и вступил в переговоры о сохранении коалиции. Отсюда и появилось требование расформировать коалиционное правительство.

Еще одно требование протестующих — отказ от изменения конституции. Оюун-Эрдэнэ — лишь формальный лидер Народной партии. Фактически наибольшим влиянием в ней пользуется бывший премьер Ухнаагийн Хурэлсух, который вынужден был уйти в отставку из-за ковидных протестов и потом стал президентом страны. Его президентский срок истекает в 2027 году. Конституция запрещает ему баллотироваться снова.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на параде 9 мая 2025 года в Москве Владимир Смирнов / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Не только политические оппоненты, но и многие соратники давно подозревают Хурэлсуха в стремлении установить диктатуру. В частности, в намерении превратить Монголию из парламентской республики в президентскую и отменить ограничение, согласно которому президент занимает свой пост только один срок. Еще в 2022 году парламент — собственно говоря, Народная партия, члены которой тогда составляли в нем подавляющее большинство, — принял серию законов, обеспечивающих ему возможность переписывать конституцию без референдума и вообще каких-либо процедур, помимо парламентского голосования.

Как это было в России — и не только

Желание Путина остаться у власти навсегда — не уникальное явление Вот какими классическими приемами он пользуется, чтобы сохранить режим

Как это было в России — и не только

Желание Путина остаться у власти навсегда — не уникальное явление Вот какими классическими приемами он пользуется, чтобы сохранить режим

«Медуза»