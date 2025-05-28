«Покровск в мае. Цветущие каштаны заглядывают в окна, которых уже нет. Над разбитыми домами гудят дроны. Рядом с клумбами во дворах теперь могилы» Фотографии из города, который постоянно бомбят войска РФ
Российские войска в ходе летнего наступления, которое началось несколько недель назад, смогли прорвать оборону ВСУ у трассы Покровск — Константиновка и захватить несколько сел к северу от дороги. Теперь они угрожают отрезать Покровск от путей снабжения, идущих на север, в сторону главной украинской логистической базы в Краматорске и Славянске, пишет «Медуза» в свежей сводке о ходе боев. По Покровску постоянно наносят удары российские дроны и артиллерия, город подвергается массированным бомбардировкам. Тем не менее, в городе остаются около двух тысяч жителей. Национальная полиция Украины так описывает ситуацию в городе: «Покровск в мае. Цветущие каштаны заглядывают в окна, которых уже нет. Над разбитыми домами гудят дроны. Рядом с клумбами во дворах теперь могилы». «Медуза» публикует фотографии из города, сделанные 21 мая.