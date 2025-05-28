«Покровск в мае. Цветущие каштаны заглядывают в окна, которых уже нет. Над разбитыми домами гудят дроны. Рядом с клумбами во дворах теперь могилы» Фотографии из города, который постоянно бомбят войска РФ

Российские войска в ходе летнего наступления, которое началось несколько недель назад, смогли прорвать оборону ВСУ у трассы Покровск — Константиновка и захватить несколько сел к северу от дороги. Теперь они угрожают отрезать Покровск от путей снабжения, идущих на север, в сторону главной украинской логистической базы в Краматорске и Славянске, пишет «Медуза» в свежей сводке о ходе боев. По Покровску постоянно наносят удары российские дроны и артиллерия, город подвергается массированным бомбардировкам. Тем не менее, в городе остаются около двух тысяч жителей. Национальная полиция Украины так описывает ситуацию в городе: «Покровск в мае. Цветущие каштаны заглядывают в окна, которых уже нет. Над разбитыми домами гудят дроны. Рядом с клумбами во дворах теперь могилы». «Медуза» публикует фотографии из города, сделанные 21 мая.

«Ездить на авто — это подписать себе смертный приговор, местные передвигаются пешком и на велосипедах», — описывает происходящее в Покровске Нацполиция Украины. Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Полицейские из спецподразделения «Белый ангел» (на фото) приезжают в город, чтобы забрать тех, кто решился покинуть Покровск. Организованных сборов на эвакуацию в Покровске уже давно не проводят — это крайне опасно, сообщало «Настоящее время» в репортаже из города. Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Среди тех, кому полицейские из «Белого ангела» помогли выбраться из Покровска, 85-летняя Раиса (на фото слева). Дом Раисы недавно был разрушен очередным российским обстрелом, а сама она чуть не погибла. «Перед Днем Победы завалило. Потом подожгли дом. Хата горит, я лежу, нет никого. Соседская девочка ко мне пришла, но убежала. А тогда привела какого-то мужчину. Они вдвоем меня вытащили, начали поднимать ломами блоки, спасли меня», — рассказывала Раиса журналистам. Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

«Часто люди соглашаются выехать только после того, как российский снаряд прилетит к ним прямо в дом», — говорилось в репортаже «Настоящего времени». Люди, остающиеся в городе, сообщала Нацполиция Украины, вынуждены жить в подвалах. «Найти еду или воду — опасный для жизни квест», — сообщала Нацполиция Украины. Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

На окраинах Покровска, сообщали корреспонденты «Настоящего времени», уже нет ни одного уцелевшего дома: «Большинство квартир непригодны для жизни, а на улицах просто опасно находиться: кругом сгоревшие и разбитые автомобили, под ногами — неразорвавшиеся боеприпасы». Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Российские войска, рассказывали побывавшие в Покровске журналисты, активно используют в Покровске дроны, управляемые через оптоволокно (о таких дронах рассказывали Шуре Буртину украинские военные, его репортаж публиковала «Медуза»). «Весь Покровск опутан леской — именно так выглядит это оптоволокно. Леска от дронов висит буквально везде по городу: на гаражах, во дворах, ей опутаны деревья, столбы», — говорилось в репортаже «Настоящего времени». Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

За неделю, сообщало 26 мая Главное управление Нацполиции Донецкой области, из Покровска удалось эвакуировать 70 человек. В городе на тот момент оставались еще 1843 жителя. Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

«В городе много новых прилетов, новых разрушений в жилой застройке и разбитых машин на „дороге жизни“», — цитировала Нацполиция Украины Константина Туницкого из «Белого ангела». «Россияне убивают город, который уже потерял привычный вид, везде обожженные руины», — подчеркивалось в сообщении. Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Побывавшие в Покровске журналисты и полицейские, эвакуирующие людей, рассказывают, что жителям города приходится хоронить родных и соседей во дворах. «Не знаю, как у каждого человека сложилась судьба — погиб ли он от обстрела или от голода, от болезней. Но факт есть факт — нет возможности вывезти умершего человека, просто выносят из подъезда, закапывают в поле, ставят картонный крестик и все», — говорил сотрудник полиции «Настоящему времени». По его словам, он лично видел как минимум пять таких захоронений во дворах. Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA