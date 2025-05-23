Украинская поп-группа «ВИА Гра» выпустила новую композицию под названием «Galileo». Продюсер и композитор коллектива Константин Меладзе заявил, что это последняя песня группы.

Композиция доступна для прослушивания на основных стриминговых платформах.

Ее исполняют на русском языке София Тарасова и Ульяна Синецкая.

Meladze Music

«Я благодарен всем, кто в течении 25 лет работал со мной над этим проектом… Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории — это песни, наполненные любовью, Верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы. Желаю всем мира и благополучия», — написал Константин Меладзе в соцсетях.

«ВИА Гра» была основана в 2000 году в Киеве телепродюсером Дмитрием Костюком и композитором Константином Меладзе. В нулевые годы группа была одним из самых популярных русскоязычных женских поп-коллективов на постсоветском пространстве. В разные годы в ней участвовали 20 исполнительниц, в том числе Алена Винницкая, Надежда Грановская, Анна Седокова, Вера Брежнева, Светлана Лобода и Альбина Джанабаева. За свою карьеру коллектив выпустил пять студийных альбомов — они вышли в промежуток между 2001 и 2007 годом. После этого группа ограничивалась выпуском синглов. В 2012 году Константин Меладзе объявлял о роспуске группы, но она продолжила выступать в разных составах. «ВИА Гра» приостановила музыкальную деятельность в феврале 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Вскоре после этого Константин Меладзе ликвидировал российское ООО «Группа «ВИА Гра».

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