Российский Фонд поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом защищает обвиняемых в шпионаже и распространяет пропаганду Главное из исследования OCCRP

Журнал, изданный при поддержке Правфонда, — о 80-летии Ялтинской конференции. 20 февраля 2025 года Канал Правфонда в Telegram

Журналисты датского общественного вещателя «Радио Дании» получили доступ к внутренней переписке российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом (Правфонда). Это около 50 тысяч писем из нескольких электронных почтовых ящиков, в том числе общего имейла фонда и имейлов некоторых из его руководителей. Они покрывают деятельность фонда с его основания в 2012 году до ноября 2024 года. «Радио Дании» поделилось этим архивом с международным объединением журналистов-расследователей OCCRP.

Учредителями Правфонда являются российский МИД и Россотрудничество. В его попечительский совет входят министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр юстиции Констанстин Чуйченко, сенатор Григорий Карасин, гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев, глава ВТБ Констанстин Костин. Исполнительный директор фонда — бывший посол в Латвии и Литве Александр Удальцов.

Заявленная главная цель Правфонда — защита прав российских граждан в других странах. Он финансирует больше двух десятков «центров правовой поддержки». При этом наибольшее внимание фонд уделяет работе в странах Балтии — как с россиянами, так и с людьми, которые не имеют российского гражданства, но считают Россию своей исторической родиной. Замдиректора Правфонда Владимир Поздоровкин (также выходец из МИДа) в одном из писем прямо подчеркивает, что Балтия — приоритетный регион для деятельности организации.

Фонд оплачивал услуги адвокатов 67 бывших советских военнослужащих и чиновников, которых в 2019 году осудили в Литве за подавление антисоветских выступлений 1990–1991 годов (самый высокопоставленный — бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов — заочно приговорен к десяти годам тюрьмы). В связи с этим процессом возникло другое уголовное дело — против Альгирдаса Палецкиса, который передавал ФСБ личные данные прокуроров и судей. Он получил пять с половиной лет тюрьмы. Его адвокатам также платил Правфонд.

Бывший офицер вильнюсского спецназа КГБ «Альфа» Эдуард Круглов постоянно переписывался с замдиректора Правфонда Владимиром Поздоровкиным о деле Юрия Меля, который участвовал в штурме Вильнюсского телецентра в январе 1991 года (тогда погибли 16 человек). На защиту Меля Правфонд потратил в общей сложности не меньше 111 тысяч евро.

Фонд оплачивал услуги адвокатов латвийского таксиста Сергея Сидорова, осужденного за шпионаж (фотографировал военные объекты); участника российского захвата Крыма Александра Франчетти (был арестован в Праге по запросу Украины, после оправдательного приговора уехал в Россию, после повторного рассмотрения дела заочно приговорен к пяти годам тюрьмы); «австралийского казака» Семена Бойкова (ударил 76-летнего участника митинга в поддержку Украины в Сиднее, с тех пор скрывается в российском консульстве).

Правфонд финансирует пророссийские издания и телеграм-каналы, в первую очередь, в странах Балтии. Представители спецслужб Эстонии и Латвии подтвердили OCCRP, что считают Правфонд прикрытием для российских агентов.

«Центры правовой поддержки», финансируемые Правфондом, стремятся быть также центрами влияния. Бывший глава такого центра в Бельгии Сергей Петросов — одновременно секретарь Бельгийской федерации русскоязычных организаций, которая старается продвигать в местной прессе пророссийские нарративы. В 2014 году Петросов был наблюдателем на «референдуме» о присоединении Крыма к России.

В Германии правовую поддержку «соотечественникам» на деньги Правфонда организует Юрий Еременко. Он также отчитывался перед фондом об установлении контактов с VADAR — организацией по защите интересов немцев российского происхождения, связанной с правой партией «Альтернатива для Германии». По данным OCCRP, европейские спецслужбы считают Еременко агентом ГРУ.

С июня 2023 года Правфонд находится под европейскими санкциями. Переписка фонда содержит множество сведений о том, как он продолжает переводить деньги через границу. Иногда приходится прибегать к контрабанде наличных. Как минимум один курьер — 65-летняя гражданка Эстонии Татьяна Соколова — была задержана на границе в октябре 2024 года.

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