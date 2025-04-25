Вышел трибьют Децлу. Его песни исполняют ЛСП, Yanix, Антоха МС, Loc-Dog и другие

25 апреля на стримингах появился трибьют российскому рэперу Кириллу Толмацкому, известному под псевдонимами Децл и Le Truk.

Выход сборника приурочен к 25-летию дебютного альбома Децла «Кто ты?».

Работа над трибьютом велась на протяжении года. В нем приняли участие 19 музыкантов.

Как отмечает Rap.ru, многие треки на диске — не прямолинейные кавер-версии на Децла, а своеобразные диалоги с Кириллом Толмацким из 2025 года.

Так, например, Олег ЛСП читает рэп на английском в римейке «Superstar», «Кассета» переиначил «Кто ты?» в стиле драм-н-бейс, Baby Cute сочинила свои куплеты к «Вечеринке», а Jane Air и polnalyubvi сделали из песни «Ночь» ню-металл.

Также свои версии треков Децла представили Yanix, Антоха МС, Крип-А-Крип, Loc-Dog, «Другдиджея», Lovanda, DJ Groove и «Необарды».

В качестве обложки трибьюта использована картина Децла «Watermelon Train».

Альбом «Трибьют» можно послушать на всех основных стриминговых платформах

Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) умер 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет от острой сердечной недостаточности, вызванной осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы.