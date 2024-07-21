В стриминговых сервисах появилась новая песня Децла. Его сын заявил, что композицию создал искусственный интеллект

Дмитрий Феоктистов / ТАСС / Profimedia

В стриминговых сервисах 19 июля появилась новая песня Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) «У всех на виду», обратило внимание издание The Flow. В записи на странице музыканта во «ВКонтакте» утверждается, что трек «был найден на одной из флешек Кирилла в незаконченной версии, восстановлен, смонтирован и сведен». «Спустя пять лет после его , в преддверии его дня рождения отец Кирилла Толмацкого принял решение выпустить его на всех музыкальных площадках. Сингл возвращается таким, каким, наверное, хотел его видеть Кирилл», — говорится в публикации.

В песне есть такие строки:

У всех на виду, но меня не найдут.

Я все предвидел и все еще тут.

Перевернул игру в поисках .

Ты жив, но твое сознание труп.

У всех на виду Release — Topic

Сын Дэцла Тони Толмацкий (Juzeppe Junior) заявил в телеграм-канале, что песню создали при помощи искусственного интеллекта. По его словам, выпуск этой композиции — инициатива Александра Толмацкого, отца Дэцла. «Нас с Ириной [Толмацкой, матерью Децла] в курс дела никто не вводил, а тем более не предупреждал, что будет выпущена песня с использованием искусственного интеллекта. Хотя где-то в районе года назад, был поднят вопрос о „возможном“ создании подобных композиций, на что управляющая компания и Александр Яковлевич получили наше с Ириной единогласное „нет“», — рассказал Тони.

Тони и Ирина Толмацкие считают «крайне неприемлемым» такой метод создания музыкальных композиций и голоса исполнителя, заявил сын музыканта. «Особенно в контексте чести музыканта и человека, который не так давно и очень трагически покинул этот мир», — сказал он.

В комментариях к своей публикации в телеграм-канале Тони Толмацкий подробно рассказал, почему, по его мнению, песню создал искусственный интеллект. «Отец никогда не использовал формулировки, рифмующиеся на „труп“, не делал текст настолько плоским с точки зрения поэтической метафоры и опять же размерность его текстов всегда строилась от правила », — написал он.

Я писал научную работу, разбирая его текст с последнего альбома по теме «Семантико-стилистические особенности функционирования многозначной лексики». Поэтому на ярчайшем примере могу заверить вас, что он практически всегда использовал сложные составные конструкции метафор, которые никак не складываются с поэтической картиной в данной композиции.

Тони Толмацкий отметил, что все, кто хорошо знал Децла, «прекрасно знают» его отношение к искусственному интеллекту. «Поэтому строчка [из песни] „Искусственный интеллект считай, я это он…“ подорвала всю конспирацию автора», — заявил сын музыканта.

«Остановите планету — я решил, надо выйти…» Серьезно? Это написал Detsl? Le Truk? ? Нет друзья — это панч школьника, или взрослого, который косит под подростка-бунтаря. Образ которого А. Я. Толмацкий до сих пор хочет видеть в творчестве своего сына. А самое забавное, что лирический герой отца никогда не ставил себя выше кого-либо, а в данной песне явно прослеживается агрессивная позиция наблюдателя, что вообще не складывается с тем, о чем отец обычно говорит в своих песнях.

Тони Толмацкий добавил, что «это очень похоже на референс, но автор мог постараться лучше».

Сын Децла также опубликовал сообщение одного из своих подписчиков. По его словам, он оставил в паблике Децла во «ВКонтакте» комментарий со скриншотом записи Тони Толмацкого, написал, что история о флешке выдумана, после чего его сообщение удалили, а пользователя заблокировали.

Александр Толмацкий на момент публикации не комментировал обвинения в использовании искусственного интеллекта для создания песни.

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