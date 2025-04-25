«Владимир, остановись!» Россия нанесла массированный удар по Киеву. Как выглядят его последствия Фотографии

Войска РФ в ночь на 24 апреля нанесли массированный удар по Киеву с использованием дронов и ракет разных типов. В результате удара погибли, по последним данным, 12 человек, более 100 пострадали. По числу погибших эта атака на столицу Украины стала самой крупной с июля 2024 года, когда в результате удара по киевской детской больнице «Охматдет» погибли 33 человека. «Нужно реальное давление на Россию, чтобы это прекратилось. Даже в разгар международных дипломатических усилий по прекращению этой войны Россия продолжает убивать мирных жителей», — заявил президент Украины Владимир Зеленский после атаки на Киев. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что недоволен российскими ударами по Киеву, подчеркнув, что «в них нет необходимости, и они очень не вовремя». «Владимир [Путин], остановись! По 5000 солдат в неделю погибают. Давайте заключим мирный договор!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. «Медуза» публикует фотографии последствий российского удара по Киеву.

Спасатели разбирают завалы в Киеве после российского удара. 24 апреля 2025 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Под завалами дома в Святошинском районе Киева оказались люди. Некоторых из них удалось найти живыми. К вечеру 24 апреля из-под обломков извлекли двоих погибших. Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Спасатели достают женщину из-под обломков разрушенного дома. Среди пострадавших в результате российского удара по Киеву, сообщали местные власти, — беременная женщина и шестеро детей. 24 апреля 2025 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA Жители Киева возле разрушенного в результате российского удара дома. 24 апреля 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Киев. 24 апреля 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Спасатели достают одну из пострадавших из-под завалов. 24 апреля 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Киев. 24 апреля 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images Среди тех, кто оказался под завалами, была беременная женщина. Вынимать ее из-под обломков спасателям помогали жители соседних домов. Киев, 24 апреля 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Спасенная жительница дома в Святошинском районе Киева, разрушенного в результате российского удара 24 апреля 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images Фотографии среди обломков разрушенного дома в Киеве. 24 апреля 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Девочка забирает игрушки из поврежденного в результате российского удара дома. Киев, 24 апреля 2025 года Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Группа подростков ждет от спасателей новостей об их друге — 17-летнем Дане, который вместе с родителями оказался под завалами. Младшую сестру Дани нашли живой, она в больнице. О судьбе Дани и его родителей несколько часов ничего не было известно. Киев, 24 апреля 2025 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Даня погиб. Вечером 24 апреля спасатели нашли его тело под завалами, а также тела его матери и отца. «Друзья Дани узнали о гибели не сразу. Пару минут они еще стояли и смотрели, как спасатели продолжают работать на завалах. А потом начались звонки и сообщения в мессенджерах. И улицу накрыл плач», пишет «Суспильне». 25 апреля в Киеве объявлено днем траура по погибшим в результате российского удара. Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Что еще известно об ударе по Киеву

Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Есть погибшие, десятки человек пострадали Это крупнейшая атака с момента удара по больнице «Охматдет»

Что еще известно об ударе по Киеву

Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Есть погибшие, десятки человек пострадали Это крупнейшая атака с момента удара по больнице «Охматдет»