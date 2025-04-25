«Владимир, остановись!» Россия нанесла массированный удар по Киеву. Как выглядят его последствия Фотографии
Войска РФ в ночь на 24 апреля нанесли массированный удар по Киеву с использованием дронов и ракет разных типов. В результате удара погибли, по последним данным, 12 человек, более 100 пострадали. По числу погибших эта атака на столицу Украины стала самой крупной с июля 2024 года, когда в результате удара по киевской детской больнице «Охматдет» погибли 33 человека. «Нужно реальное давление на Россию, чтобы это прекратилось. Даже в разгар международных дипломатических усилий по прекращению этой войны Россия продолжает убивать мирных жителей», — заявил президент Украины Владимир Зеленский после атаки на Киев. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что недоволен российскими ударами по Киеву, подчеркнув, что «в них нет необходимости, и они очень не вовремя». «Владимир [Путин], остановись! По 5000 солдат в неделю погибают. Давайте заключим мирный договор!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. «Медуза» публикует фотографии последствий российского удара по Киеву.