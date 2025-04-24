Журнал Foreign Affairs опубликовал статью под заголовком «Пустой арсенал демократии» Она о том, что США не готовы к войне с Китаем. Пересказываем главное из нее

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США не готовы к возможной войне с Китаем или какой-то другой крупной державой, утверждает в статье в журнале Foreign Affairs бывший директор подразделения оборонных инноваций Пентагона Майкл Браун. У США недостаточные запасы боеприпасов, старые корабли и самолеты; стране не хватает промышленных мощностей для бесперебойного обеспечения вооруженных сил всем необходимым. Америка отстает от Китая во внедрении военно-технических инноваций, таких как массовое производство дешевых дронов.

Главная причина, по мнению Брауна, состоит в том, что после окончания холодной войны США перестали готовиться к крупномасштабной войне с сопоставимым по силе противником. Американские военно-политические стратеги полагали, что войны будущего будут подобны операции «Буря в пустыне» против Ирака в 1991 году: они будут локальными и скоротечными, а победа в них будет достигаться за счет подавляющего экономического и технологического превосходства. Но в 2020-е годы уже не кажутся столь невероятными, как тогда, столкновения с Китаем, Ираном или Россией.

Браун приводит подсчеты, согласно которым в случае крупномасштабного конфликта в Тихоокеанском регионе США понадобится по пять тысяч дальнобойных высокоточных ракет в неделю. Нынешние запасы таких ракет составляют несколько десятков тысяч штук, и американская оборонная промышленность не в состоянии своевременно восполнять эти запасы.

Средний возраст корабля американского ВМС — 19 лет, самолета ВВС — 32 года. В китайском же флоте 70% кораблей спущены на воду в последние 15 лет. По скорости кораблестроения, измеряемой в водоизмещении новых кораблей в год, Китай превосходит США в 370 раз.

В производстве боеприпасов США полагаются главным образом на взрывчатые вещества, разработанные еще в ходе Второй мировой войны. Мало того, примерно треть сырья США импортируют, в том числе из того же Китая.

Как полагает Браун, для решения этой проблемы США должны увеличить оборонный бюджет — при том что он уже сейчас по паритету покупательной способности больше оборонных бюджетов Китая и России вместе взятых. Но этого мало: Браун настаивает на радикальной реформе системы закупок Пентагона, в том числе на снижении требований к оборонным подрядчикам, в заключении с ними долгосрочных контрактов и в предоставлении Пентагону большей свободы в распоряжении выделенными бюджетными средствами.

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