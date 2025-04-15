Как российская пропаганда проникает в тикток и пытается влиять на общественные настроения в Украине Главное из публикации «Украинской правды»

Россия создает тысячи подконтрольных ей аккаунтов в тиктоке, через которые пытается влиять на общественные настроения в Украине. Об этом говорится в материале «Украинской правды».

Согласно отчету исследовательской компании DataReportal, в Украине 17 миллионов пользователей тиктока — это больше, чем в инстаграме (12 миллионов) и фейсбуке (13,9 миллиона). В апреле 2024 года украинский Центр противодействия дезинформации отчитался о блокировке нескольких десятков каналов в тиктоке, которые распространяли «вражескую пропаганду». Среди них были страницы антипрививочника Остапа Стахивы, пророссийской журналистки Дианы Панченко и депутата Рады Александра Дубинского, обвиняемого в госизмене. По мнению руководителя центра Андрея Коваленко, блокировка отдельных аккаунтов — «не лечение, а снятие симптомов». Он отмечал, что соцсеть автоматически должна отличать дезинформацию от «свободного контента».

В качестве примера «Украинская правда» приводит аккаунт бывшего депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука. У него было 300 тысяч подписчиков, а его видео набирали под миллион просмотров. Центр противодействия дезинформации внес его аккаунт в список страниц, распространяющих российские фейки. Вскоре страницу заблокировали, но Мосийчук начал создавать новые. Так, в сентябре 2024 года бывший депутат призывал подписываться уже на свой девятый аккаунт в тиктоке.

«Украинская правда» пишет, что российская пропаганда пользуется алгоритмами тиктока, которые позволяют недавно созданным аккаунтам без подписчиков набирать сотни тысяч просмотров. Издание приводит схему, по которой работает большинство российских фейков в тиктоке. Первым делом создается «ботоферма» — аккаунты с минимумом информации. Затем создается «эмоциональное видео» с помощью искусственного интеллекта или из реальных кадров. Это видео публикуется в течение дня в сотнях аккаунтов, а боты массово ставят ему лайки, комментируют и «смотрят» до конца ради продвижения ролика. Алгоритмы тиктока считают, что видео пользуется популярностью, поэтому начинают предлагать его другим пользователям.

«Из всех популярных в Украине социальных сетей именно в тиктоке такой инструмент как ботофермы до сих пор работает с высокой эффективностью и позволяет воздействовать на информационное поле», — говорится в публикации.

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Возможности искусственного интеллекта и технология дипфейков позволили также создавать фейковые аккаунты украинских военных в тиктоке. Так, в конце марта 2025 года — во время отступления ВСУ из Курской области и на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об окружении тысяч украинских военных — в тиктоке появились видео, на которых якобы украинские солдаты записывали свои последние слова, говорили о том, что их бросили командиры, и они здесь погибнут. Такие видео, как пишет «УП», набирали миллионы просмотров.

В материале также рассказывается про украинских блогеров, часть из которых «сознательно или нет, подыгрывают российским информационным кампаниям». Такие блогеры живут за счет донатов зрителей и показывают жизнь «простых людей без глянцевых историй из инстаграма». Часть таких блогеров привлекают аудиторию своей «аналитикой», отмечает «УП». Типичными стали видео, где за рулем машины блогер анализирует международную политику, дает советы главкому ВСУ и раскрывает «инсайды» от своего знакомого, «у которого есть кум в разведке». Такие блогеры публикуют видео, ориентируясь на актуальные темы и свои эмоции от них. Алгоритмы тиктока быстрее подхватывают такой контент. К таким темам относится, в частности, критика действий ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов). Только в июне 2024 года в украинском сегменте тиктока видео с тегом ТЦК набрали 470 миллионов просмотров.

«Сначала Россия вкладывается в то, чтобы вывести определенную тему в тренды, а затем сами украинские пользователи создают нужный контент в погоне за просмотрами. В последние годы тикток стал одним из ключевых инструментов в российских информационных операциях», — приходит к выводу «Украинская правда».

Согласно опросу украинского проекта «Опора» от середины 2024 года, 27% украинцев говорят, что узнают новости из тиктока. При этом если вбить в поиск тиктока «новости Украины» или «Ukraine News», только несколько десятков аккаунтов будут реальными медиа, остальные — анонимные. Для повышения доверия к своим видео анонимные каналы используют логотипы известных новостных брендов. Так, например, анонимный агрегатор новостей «Украина онлайн» в тиктоке используют видео с известным украинским журналистом Вадимом Карпьяком и логотип популярного телеграм-канала «Труха». При этом ссылка в профиле аккаунта ведет на телеграм-канал с 900 подписчиками.

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