После неудачного контрнаступления ВСУ в 2023 году Лондону пришлось «мирить» Киев и Вашингтон The Times рассказала о роли Великобритании в поддержке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер Henry Nicholls / Getty Images

Великобритания поддерживает Украину на протяжении всех трех лет, прошедших с начала полномасштабного российского вторжения, но до сих пор оставалось скрытым то, до какой степени Лондон вовлечен в конфликт. Об этом говорится в публикации The Times под заголовком «Нерассказанная история о решающей роли британских военачальников в Украине».

По данным журналистов, Великобритания как минимум дважды отправляла в Украину своих военных, чтобы научить украинских солдат пользоваться британским оружием.

В феврале 2022 года, вскоре после начала российского вторжения, в Киев отправились несколько десятков британских военных, которые обучали Вооруженные силы Украины применению противотанковых ракет NLAW. В мае 2023 года Великобритания объявила о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Тогда же британские военные были тайно отправлены в Украину, чтобы оснастить украинские самолеты ракетами и обучить ВСУ их использованию.

Великобритания также участвовала в подготовке контрнаступления ВСУ в 2023 году. За несколько недель до начала наступления британский генерал, глава стратегического командования Джеймс Хокенхалл встретился с руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым. Они, по данным The Times, обсуждали, как достичь целей контрнаступления, а в распоряжении генерала были некие «весьма секретные» данные.

Издание отмечает, что это была уже не первая встреча Буданова и Хокенхалла. Впервые они встретились еще в 2019 году. По словам одного из источников газеты, британский генерал «осознал необходимость развития отношений с украинцами за несколько лет до начала полномасштабной войны». «Он считал необходимым сделать все возможное, чтобы подготовить их к тому, что должно было произойти», — говорит собеседник The Times.

Украина и ее союзники считали, что контрнаступление 2023 года станет «поворотным моментом» в войне. В коалиции царил оптимизм, ее участники ожидали, что президент РФ Владимир Путин будет вынужден заключить мир. В планировании наступления помогали британские генералы Роли Уокер и Чарли Стикленд. Однако контрнаступление, запланированное на весну, не начиналось, поскольку Украина ждала поставок необходимого количества западного оружия. Благодаря этому, как говорится в публикации The Times, российским войскам удалось выстроить оборону.

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Британские и американские военные советовали Киеву сосредоточить войска на одном направлении, где был самый высокий шанс прорыва. Однако президент Украины Владимир Зеленский прислушался к тогдашнему главе Сухопутных войск Александру Сырскому, который предложил нанести удары на севере и предпринять мощное наступление на юго-востоке. В результате, как говорится в публикации The Times, вместе того, чтобы прорвать оборону на юге и перерезать сухопутный коридор между Россией и оккупированным Крымом, ВСУ разделили свои силы. Прорыва достичь не удалось.

Эти действия, а также медленное продвижение войск «расстраивало американцев», говорят собеседники The Times. Они «не скрывали своего раздражения». Украинцы, в свою очередь, отмечали, что все, в том числе британцы и американцы, недооценили защитные сооружения российской армии. Кроме того, земля была «усеяна минами», а работе саперов мешали беспилотники.

По словам источников издания, в тот момент отношения между Украиной и США «достигли критической точки». «[Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк] Милли и генерал Кристофер Каволи, командующий армией США в Европе и Африке, были очень разочарованы действиями [тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия] Залужного. Залужный, в свою очередь, был разочарован давлением со стороны Америки», — пишет The Times.

В связи с этим начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин прервал отпуск и отправился в Киев, чтобы исправить ситуацию. План состоял в том, что Радакин поговорит с Залужным и попытается объяснить позицию Украины американцам по видеосвязи из Киева. Одновременно с этим наладить отношения между американцами и украинцами пытался генерал Роли Уокер.

Результатом этих усилий стала встреча на польско-украинской границе, в которой участвовали Радакин, Залужный и Каволи. В ходе пятичасовой беседы они обсудили планы действий украинских сил на зиму и на следующий год. «Это был знак того, что американцы в ближайшее время не откажутся [от поддержки Украины]», — отмечает The Times.

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