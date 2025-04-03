Власти РФ предлагают россиянам взять семейную ипотеку в Краматорске, который удерживают ВСУ Вот как выглядит город, который регулярно подвергается обстрелам

Краматорск — город в Донецкой области Украины. После захвата Донецка сепаратистами в 2014 году он стал административным центром региона. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину прифронтовой Краматорск регулярно подвергается обстрелам. Это не помешало российской госкомпании «Дом.РФ» внести город, который к тому же остается под контролем ВСУ, в список населенных пунктов, где россияне с 1 апреля могут купить вторичное жилье по семейной ипотеке. «Медуза» публикует фотографии последствий обстрелов Краматорска с февраля по апрель 2025 года.

Последствия удара по Краматорску 25 февраля 2025 года. По данным местных властей, под российский обстрел попал частный сектор. Один мирный житель погиб, еще 16 пострадали. Среди пострадавших четверо детей Wojciech Grzedzinski / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Кратер после взрыва бомбы 6 марта 2025 года. Всего ВС РФ сбросили на Краматорск в тот день три бомбы. Два человека получили ранения Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Пожарные тушат огонь в здании после российской атаки на Краматорск 11 марта 2025 года. Как сообщили в военной администрации города, поздно вечером 10 марта Краматорск атаковали российские дроны-камикадзе. Беспилотники попали в несколько объектов городской инфраструктуры. Люди не пострадали Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Последствия обстрела одного из жилых кварталов 20 марта 2025 года. В тот день ВС РФ дважды ударили по Краматорску — под обстрел попали промзона и один из районов. В результате атаки три местных жителя получили ранения. Повреждены несколько образовательных учреждений и многоквартирных домов

54-летняя жительница Краматорска Олена — владелица одного из домов, разрушенных во время обстрела 22 марта 2025 года. Во время атаки ее не было дома. Всего в тот день ВС РФ нанесли три удара по городу, один из снарядов попал в пустой жилой дом. Два других упали на открытой местности. Один человек получил легкие ранения Viktor Fridshon / Global Images Ukraine / Getty Images

Последствия обстрела 22 марта 2025 года Jose Colon / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Члены группы эвакуации и доставки гуманитарной помощи «Ангелы спасения» привезли одеяла и доски в дома мирных жителей, пострадавших от обстрела 22 марта 2025 года Jose Colon / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Волонтеры благотворительного фонда «Схід SOS» помогают жителям Краматорска эвакуироваться. 1 апреля 2025 года Jose Colon / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press