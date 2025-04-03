новости
Власти РФ предлагают россиянам взять семейную ипотеку в Краматорске, который удерживают ВСУ Вот как выглядит город, который регулярно подвергается обстрелам
Источник: Meduza
Краматорск — город в Донецкой области Украины. После захвата Донецка сепаратистами в 2014 году он стал административным центром региона. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину прифронтовой Краматорск регулярно подвергается обстрелам. Это не помешало российской госкомпании «Дом.РФ» внести город, который к тому же остается под контролем ВСУ, в список населенных пунктов, где россияне с 1 апреля могут купить вторичное жилье по семейной ипотеке. «Медуза» публикует фотографии последствий обстрелов Краматорска с февраля по апрель 2025 года.