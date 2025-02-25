Российские военные обстреляли Краматорск. Один человек погиб, еще 14 ранены

Российские военные обстреляли город Краматорск Донецкой области, сообщил глава военной администрации региона Вадим Филашкин.

По его данным, один мирный житель погиб, еще 13 человек получили ранения. Среди пострадавших — трое детей. Национальная полиция Украины сообщает об одном погибшем и 14 раненых, четверо из которых — дети. Спасательная операция продолжается.

По информации ведомства, под обстрел попал частный сектор Краматорска. В результате атаки повреждено не менее 17 частных домов.

«Все обстоятельства обстрела, точное количество пострадавших и разрушений устанавливаем», — добавил Филашкин.