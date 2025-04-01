Телеканал Adult Swim выпустил тизер восьмого сезона мультсериала «Рик и Морти». Его представили в ночь на 1 апреля в рамках ежегодной акции, приуроченной ко Дню смеха (или Дню дураков). В коротком минутном ролике показано, как безрассудный ученый Рик Санчес и его робкий внук Морти попадают на планету, которой руководят «космические христиане». Премьера восьмого сезона сериала намечена на 25 мая. Как заявил президент Adult Swim Майкл Оувелин команда «Рика и Морти» «снова сделала совершенно замечательный телевизионный сезон».

Adult Swim

о предыдущем сезоне «Рика и Морти»

У «Локи» и «Рика и Морти» — новые сезоны. И в них очень много общего, начиная с отмены авторов Рассказываем сразу о двух шоу, где герои путешествуют во времени и пространстве

о предыдущем сезоне «Рика и Морти»

У «Локи» и «Рика и Морти» — новые сезоны. И в них очень много общего, начиная с отмены авторов Рассказываем сразу о двух шоу, где герои путешествуют во времени и пространстве