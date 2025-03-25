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В день переговоров с США Россия нанесла удар по центру Сум Вот как выглядят последствия атаки, в результате которой были ранены более 100 человек
Источник: Meduza
Российские военные 24 марта нанесли ракетный удар по городу Сумы — этот областной центр находится в 30 километрах от границы с Курской областью. Удар пришелся по жилому району, в результате были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, частично разрушена школа. По данным властей, ранения получил 101 человек, 23 из которых — дети; 16 пострадавших взрослых и 14 детей были госпитализированы. Местные журналисты писали, что в момент удара в Сумах не была объявлена воздушная тревога. Удар был нанесен в тот же день, когда в Эр-Рияде проходил новый раунд переговоров по мирному урегулированию. Минобороны РФ атаку не комментировало.
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