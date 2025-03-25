В день переговоров с США Россия нанесла удар по центру Сум Вот как выглядят последствия атаки, в результате которой были ранены более 100 человек

Российские военные 24 марта нанесли ракетный удар по городу Сумы — этот областной центр находится в 30 километрах от границы с Курской областью. Удар пришелся по жилому району, в результате были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, частично разрушена школа. По данным властей, ранения получил 101 человек, 23 из которых — дети; 16 пострадавших взрослых и 14 детей были госпитализированы. Местные журналисты писали, что в момент удара в Сумах не была объявлена воздушная тревога. Удар был нанесен в тот же день, когда в Эр-Рияде проходил новый раунд переговоров по мирному урегулированию. Минобороны РФ атаку не комментировало.

С самого начала большой российско-украинской войны мы каждый день публиковали галереи о войне. Теперь они будут выходить реже. Причина такова: нам не хватает качественных материалов, чтобы каждый день выпускать осмысленные фотоистории. Мы постараемся сосредоточиться на сюжетах, которые кажутся по-настоящему важными. Напоминаем, что за всеми событиями, связанными с войной, можно следить в наших ежедневных хрониках. Там же можно поделиться своими мыслями и эмоциями по поводу происходящего — и по поводу работы журналистов на войне.

Denys Kryvopyshyn / Cukr.city / Global Images Ukraine / Getty Images

Denys Kryvopyshyn / Cukr.city / Global Images Ukraine / Getty Images Denys Kryvopyshyn / Cukr.city / Global Images Ukraine / Getty Images

Valeria Zarudna / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

Yevhen Abrasimov / AFP / Scanpix / LETA

Reuters / Scanpix / LETA

Yevhen Abrasimov / AFP / Scanpix / LETA

Denys Kryvopyshyn / Cukr.city / Global Images Ukraine / Getty Images

Что еще происходило в этот день

Война Тысяча сто двадцать пятый день. Переговоры в Эр-Рияде

Что еще происходило в этот день

Война Тысяча сто двадцать пятый день. Переговоры в Эр-Рияде