ЦРУ испортило партию сахара, отправленного с Кубы в СССР. Королю Иордании нашли «женскую компанию» во время визита в США Журналисты изучают рассекреченный «архив Кеннеди». Пока что нашлось вот такое

Ровно неделю назад, 18 марта 2025 года, Национальный архив США по указанию президента Дональда Трампа обнародовал больше двух тысяч документов (свыше 63 тысяч страниц), которые прежде были засекречены в связи с расследованием убийства Джона Кеннеди. Их изучают ученые, журналисты и просто энтузиасты. Пока они не нашли ни подтверждений, ни опровержений многочисленных теорий заговора, ни каких-либо откровений, касающихся гибели 35-го президента США в 1963 году. Зато нашли множество разрозненных подробностей деятельности американских спецслужб в период холодной войны.

Все эти документы были так долго засекречены, очевидно, не потому, что в них содержалась какая-то «взрывоопасная» информация об убийстве Кеннеди. Там нет ничего ни про «второго стрелка», ни про то, что убийца президента Ли Харви Освальд работал на ЦРУ — вообще ничего противоречащего официальной версии.

Бóльшая часть рассекреченных документов так или иначе относится к «кубинскому досье» ЦРУ. Кеннеди стал президентом в 1961 году, через два года после революции на Кубе, которую возглавил Фидель Кастро, и остров оставался центральной внешнеполитической проблемой всего его недолгого правления. Ли Харви Освальд был человеком левых убеждений и активистом прокастровского движения в США. За несколько недель до убийства Кеннеди он ездил в Мексику, чтобы побывать в кубинском посольстве и получить визу. Там же, в Мексике, находилась база ЦРУ, где собирали разведданные о Кубе, — и Освальд, конечно, попал в поле зрения его сотрудников.

Король Иордании Хусейн во время визита в США в 1959 году Warren Commission Hearings, Volume XXI

Из-за этого значительная часть опубликованного архива касается ЦРУ. По нему можно составить представление о методах работы управления во время холодной войны и даже узнать личности многих людей, которые с ним сотрудничали 50 и больше лет назад (некоторые из этих людей еще живы). Собственно, поэтому их до сих пор и скрывали от общественности.

Вот некоторые истории, которые не имеют отношения к убийству Джона Кеннеди, но по какой-то причине попали в досье о его убийстве.

В августе 1962 года британское торговое судно «Стретэм Хилл» вышло из Гаваны с грузом сахара (80 тысяч мешков, более семи тысяч тонн) и направилось в Одессу. На судне произошла поломка, и оно зашло в порт Сан-Хуан в Пуэрто-Рико на ремонт. Потребовалась частичная разгрузка — 14 тысяч мешков временно поместили на склад. Агенты ЦРУ проникли туда и подмешали в 800 мешков некое вещество — не ядовитое, но придающее сахару горький вкус. Расчет был на то, что весь сахар будут перерабатывать как одну партию — и испорчены окажутся все семь тысяч тонн.

Благодаря этой операции СССР потеряет 350–400 тысяч долларов, отчитались агенты ЦРУ. В ценах 2025 года это около 4 миллионов долларов.

В рассекреченных документах найдено прямое официальное подтверждение истории, которую журналистам удалось реконструировать по косвенным данным и намекам еще несколько лет назад.

Весной 1959 года в США прибыл 23-летний король Иордании Хусейн. Он пожелал «женской компании» на время своего визита. ЦРУ привлекло очень колоритного персонажа — Роберта Мэйхью. Он служил в ФБР, потом открыл частное детективное агентство, некоторое время работал на эксцентричного магната Ховарда Хьюза (персонажа Леонардо ди Каприо в фильме «Авиатор»), имел обширные связи с мафией.

Мэйхью регулярно организовывал «женскую компанию» для иностранных лидеров — и чтобы просто оказать им услугу, и в надежде получить какие-то сведения. Для Хусейна он «подобрал» молодую актрису Сьюзан Кэбот. Для их свиданий ЦРУ арендовало дом в Нью-Йорке. Впоследствии у нее родился сын. Когда Кэбот вышла замуж, ее муж усыновил ребенка. Она всю жизнь получала 1500 долларов в месяц от личного казначея короля Иордании.

Король Иордании Хусейн во время визита в США в 1959 году Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images Роберт Мэйхью, 1970 год Bettmann Archive / Getty Images

У сына Кэбот было психическое расстройство. В 1986 году он забил мать до смерти штангой.

Через год после истории с королем Хусейном, в 1960-м, ЦРУ привлекло Мэйхью в качестве связного с мафией к операции, целью которой было убийство Фиделя Кастро. Операция провалилась.

Детективное агентство Роберта Мэйхью, сотрудничающее со спецслужбами, стало прообразом тайной организации во франшизе «Миссия невыполнима».

30 июня 1961 года Артур Шлезингер, доверенный помощник Джона Кеннеди (а впоследствии один из самых авторитетных американских историков), представил президенту меморандум о «реорганизации ЦРУ».

Он подчеркивал, что это ведомство практически никому не подотчетно, регулярно попирает ценности свободного и открытого общества под предлогом борьбы с коммунизмом, слишком полагается на секретность и тайные махинации, вовлекает в свои дела гражданских лиц, увлекается организацией военизированных и террористических группировок по всему миру и так далее. А еще чуть ли не половина зарубежного персонала Госдепартамента на самом деле работает на ЦРУ, так что дипломатическому ведомству иногда просто не хватает рабочих рук. Шлезингер предлагал лишить ЦРУ административной автономии и политической инициативы.

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Власти США рассекретили еще часть документов об убийстве Джона Кеннеди. Сенсаций в них пока не нашли. Но кое-что интересное все же есть

Еще об «архиве Кеннеди»

Власти США рассекретили еще часть документов об убийстве Джона Кеннеди. Сенсаций в них пока не нашли. Но кое-что интересное все же есть