Центр «Досье» выяснил, кто охраняет Путина и кто готовит ему еду Телохранители находятся рядом с ним круглосуточно. Повара проходят боевую и тактическую подготовку

Alessandro Garofalo / Reuters / Scanpix / LETA

У Владимира Путина есть телохранители, которые занимаются не только круглосуточной охраной, но и подготовкой поездок президента, приготовлением еды и даже уборкой помещений, говорится в расследовании, опубликованном центром «Досье». Журналисты идентифицировали более 30 персональных телохранителей Путина. «Досье» рассказывает, кто постоянно находится рядом с президентом, как его охраняют и какие карьерные возможности доступны самым надежным сотрудникам.

Кто охраняет Путина

Телохранители Путина относятся к службе безопасности президента (СБП), которая представляет собой «фактически самостоятельное» подразделение Федеральной службы охраны ( ). Сотрудники СБП почти никогда не дают интервью, однако «Досье» стало известно о существовании фильма «Наша служба», снятого в 2021 году и посвященного 30-летию службы. Как утверждают журналисты, вероятно, эта картина предназначалась для показа ограниченному кругу лиц, имеющих отношение к ФСО, поскольку в открытом доступе фильма нет и по телевидению он не шел. Журналисты получили расшифровки интервью из фильма, а также изучили фотографии и данные из различных баз и утечек.

Сотрудников службы президентской охраны можно увидеть рядом с Путиным почти на всех фото и видео из поездок президента, отмечает «Досье». По словам журналистов, телохранители находятся рядом с Путиным круглосуточно — они остаются рядом, даже когда остальных сотрудников ФСО просят удалиться. Журналисты описывают телохранителей так: средний возраст — 36 лет, в основном, выходцы из регионов или из небольших городов в Подмосковье; все высокого роста — это обязательное требование. Многие попали на службу, окончив Академию ФСО в Орле.

Потенциальные телохранители проходят стандартные для сотрудников ФСО процедуры: собеседование, проверку на полиграфе, встречу с психологом. «Это люди убежденные, патриоты своей родины, которые идут на службу защищать родину, служить государству. Разделяющие действующую политику государства», — говорит в фильме офицер СБП. По данным журналистов «Досье», в 2018 году зарплата персональных охранников Путина составляла около 80 тысяч рублей. С тех пор она выросла и сейчас у нескольких человек составляет от 180 тысяч до 226 тысяч рублей.

Охранники Путина сопровождают его во всех поездках по России и летают вместе с ним президентским бортом. Однако иногда они перемещаются и коммерческими авиалиниями — и чаще всего летают в Сочи и Симферополь, а также ездят на «Сапсане», курсирующем между Москвой и Петербургом, до станций Угловка и Окуловка, выяснили журналисты «Досье». Таким образом телохранители добираются до резиденций Путина — в частности, на Валдае, где проводит большую часть года семья российского президента. «Досье» вычислил троих человек, которые чаще всего покупали билеты до Валдая, и предполагает, что они сопровождают в поездках Алину Кабаеву и ее детей.

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Группа сопровождения во время поездок российского президента делится на две части: одни едут непосредственно с Путиным, другие прибывают на место заранее. ФСО обеспечивает любой транспорт — спецслужба занимается и автомобилями, и бронепоездом, а при полетах самолет президента сопровождает боевая авиация. Примерно в конце 2021 года на его борту, как рассказывал бывший офицер ФСО, были установлены тепловые ловушки.

Во время зарубежных визитов президента группа сопровождения тоже едет с ним. Оценить численность группы сложно, однако, как следует из рассказов бывшего офицера ФСО, она насчитывает около 100 человек.

Офицер ФСО Никита Беленький в интервью для фильма «Наша служба» рассказывал, как прошел визит Путина в Белград в январе 2019 года, в ходе которого принимающая сторона «недоработала» в плане обеспечения безопасности. Во время поездки президент Сербии Александр Вучич пригласил Путина посетить строящийся храм Святого Саввы в Белграде, и на выходе из него российской делегации пришлось пройти через толпу. «Хорошо, толпа дружественно настроена, это как бы плюс, но в нашей работе это достаточно сложный момент. Есть примеры с [Сильвио] Берлускони, американские примеры, когда из толпы какие-то предметы вылетали, не дай бог там оружие и так далее. Мы вынуждены были, плотным кольцом взяв президента, его вести к машине, немного даже оттеснив местное духовенство», — рассказывал Беленький.

Как кормят Путина

О том, что повара Путина — «люди военные» и «находятся в разных званиях», сам президент говорил еще в 2018 году. В фильме «Наша служба», как пишет «Досье», рассказывается, что каждый повар и каждый официант — это действительно «сотрудник, для которого есть определенные требования». «Это требования огневой подготовки, боевой подготовки, тактической подготовки. Мы также в свое свободное время ходим в тир, мы также занимаемся определенными тактическими действиями», — рассказывает один из поваров.

Главные правила для поваров — работать в перчатках, несколько раз в день менять форму и проверять, чтобы на руках не было порезов. Вся еда тщательным образом проверяется — в том числе, если Путин хочет приготовить пойманную им самим рыбу или убитую на охоте дичь. Все блюда, которые подаются президенту, в любом случае первыми пробуют сотрудники ФСО. «Президент ловит и говорит: „Я хочу на вечер приготовить эту рыбу“. Мы при этом вызываем докторов, которые специализируются на проверке. Без проверки ничего не дается. Есть выездные лаборатории, есть экспресс-тесты, которые показывают важные моменты, чтобы не было ядов, превышения ртути, превышения каких-то кишечных моментов», — рассказывается в фильме.

В фильме «Наша служба» предпочтения Путина описываются так: не ест продукты быстрого приготовления, по вечерам старается не употреблять мясо. В числе его любимых блюд — закуска из баклажана, салат оливье и печень диких животных. Обычный чай Путин не пьет — во время официальных мероприятий для него готовят шиповник и имбирь. Алкоголь он почти не употребляет.

Кем становятся охранники Путина

Журналисты «Досье» отмечают, что служба в президентской охране открывает широкие возможности для ее сотрудников. Например, они могут получить должность адъютанта — фактически, личного помощника президента. Однако это не обязательно для продвижения по карьерной лестнице — в качестве примера журналисты приводят бывшего охранника президента Алексея Дюмина, который, по его словам, адъютантом не был.

Дюмин охранял Путина с 1999 года. Сам он вспоминал круг своих обязанностей так: «Ты должен владеть общей ситуацией полностью. Каждое утро начинается с доклада президенту по оперативным сводкам. <…> Приходилось иногда передавать поручение министру, ставить задачу главе региона». В 2016 году Дюмин стал губернатором Тульской области, а в 2024-м — помощником президента и секретарем Госсовета. Источник «Досье», близкий к администрации президента, считает назначение Дюмина проверкой, призванной показать, насколько тот готов стать преемником. Еще один собеседник журналистов, также работающий с АП, считает, что это скорее почетная пенсия для Дюмина.

В числе других известных выходцев из СБП «Досье» называет Виктора Золотова, получившего в 2016 году в свое управление Росгвардию, а также Дмитрия Миронова, Сергея Морозова и Евгения Зиничева, которые были губернаторами Ярославской, Астраханской и Калининградской областей соответственно. Высокие должности заняли и бывшие начальники управления «В» службы безопасности президента, которое занимается резиденцией на Валдае. Один из них, Александр Колпаков, с 2014 года работает управляющим делами президента, другой, Валерий Пикалев, в 2019 году стал вице-губернатором Петербурга, а с 2024 года руководит Федеральной таможенной службой.

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