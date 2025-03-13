Немецкие журналисты рассказали, что в офисе депутата Бундестага работал россиянин Константин Храпов, связанный с ФСБ Он отрицает эти связи и собирается жаловаться на авторов публикации

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Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Кристиан Хирте нанял на работу россиянина, который может быть связан с ФСБ, сообщило 12 марта немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на анонимный источник. В публикации 40-летнего россиянина называют Константин К.

Как пишут «Важные истории», речь идет о Константине Храпове. По данным сервиса GetContact, на которые ссылается издание The Insider, Храпов записан у некоторых пользователей как «Кидало, Стукачек ФСБ».

FAZ в своем расследовании пишет, что Храпов получил работу у депутата Бундестага в марте 2023 года. В публикации утверждается, что с 2014 по 2016 года россиянин работал в «неправительственной организации», которая от имени администрации президента РФ отвечала за отношений с частично признанной Абхазией. Он также работал в «молодежных организациях, контролируемых российскими властями».

Хирте познакомился с Храповым еще в Москве. Тогда, в 2020 году, Храпов работал в московском представительстве Фонда Конрада Аденауэра, которое возглавлял друг депутата Ларс Петер Шмидт. Благодаря этой работе Храпов получил возможность участвовать в немецко-российских мероприятиях. После начала полномасштабной российско-украинской войны Храпов связался с Хирте и рассказал, что уехал из России. Они встретились в Берлине. Россиянин рассказал депутату, в какой «сложной ситуации он оказался». «У меня сложилось впечатление, что он явно находится в оппозиции к режиму Путину», — рассказал Хирте журналистам. Он предложил Храпову работу в своем офисе в Бундестаге, но при этом направил информацию о нем в немецкие службы безопасности. «Потому что знал, что он был связан с российской системой», — пояснил депутат.

Во второй половине 2023 года от органов безопасности Хирте получил информацию о том, что у Храпова могут быть связи с ФСБ. В 2024 году немецкие спецслужбы сообщили депутату, что подозрения в отношении россиянина подтвердились. Его попросили не прекращать трудовые отношения с Храповым немедленно, чтобы «не вызывать подозрений». Трудовой договор россиянина истек в конце 2024 года, с тех пор он больше не работал в Бундестаге. По словам Хирте, у Храпова не было доступа к «внутренним данным» немецкого парламента.

В офисе депутата Бундестага Храпов отвечал за контакты с российской оппозицией за рубежом, а также писал для Хирте аналитические материалы о ситуации в России. Среди тех, с кем общался россиянин, был Михаил Ходорковский. Представитель бизнесмена сообщил журналистам, что, учитывая прошлое Храпова, Ходорковский и его структуры «всегда были осторожны» в контактах с россиянином.

«Важные истории» отмечают, что Храпов сотрудничал с Европейским центром анализа и стратегий (CASE) — организацией, специализирующийся на исследованиях постсоветских стран и русскоязычной диаспоры в ЕС и США. На сайте CASE ее учредителями значатся политик Дмитрий Гудков и экономисты Владислав Иноземцев и Дмитрий Некрасов.

Вскоре после выхода публикации FAZ Гудков написал в своем телеграм-канале, что Храпов не является сотрудником организации, но «оказывал услуги по организации презентаций и продвижению некоторых докладов CASE, в том числе в Бундестаге и ряде министерств». По словам оппозиционера, к моменту начала «взаимодействия» Храпов официально работал в Бундестаге, а до этого в фонде Аденауэра. Гудков процитировал депутата Хирте, у которого «сложилось впечатление, что Константин [Храпов] четко находится в оппозиции к путинскому режиму».

«Тем более не было оснований в этом сомневаться у нас. Мы считаем данную публикацию частью политической борьбы внутри Бундестага в момент формирования нового правительства и не хотели бы выступать на чьей-либо стороне», — сказал Гудков. Он также отметил, что Михаил Ходорковский не имеет никакого отношения к созданию и финансированию CASE. Ранее издание «Сирена», связанное с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), утверждало, что «организация может быть связана и финансироваться Ходорковским».

Журналист Александр Плющев вечером 13 марта рассказал, что ему ответил сам Константин Храпов, который сообщил, что создал телеграм-канал, чтобы ответить на обвинения в связях с ФСБ. В этом канале Храпов написал, что считают публикацию FAZ частью борьбы внутри ХДС при формировании кабинета министров. По словам Храпова, выводы авторов статьи строятся исключительно на основании факта его работы десятилетней давности в «провластном проекте в Абхазии». Он отметил, что никогда не скрывал этого факта «ни находясь в России, ни уже после приезда в Германию». Храпов подтвердил, что с марта 2023 года работал в офисе Хирте и «помогал выстраивать контакты депутатов ХДС с лидерами российского гражданского общества, в том числе с представителями оппозиции». Он подчеркнул, что «никакого доступа ни к какой чувствительной информации» у него не было. Работу в Бундестаге ему предложил сам Хирте.

При трудоустройстве в Бундестаг все мои данные были переданы в службу безопасности Бундестага, а также профильным немецким службам, и никаких претензий ни у одной из служб ко мне не возникло <…> Нет никаких вопросов ко мне со стороны немецких правоохранительных органов, немецких властей и спецслужб сейчас. По законам Германии, если бы у спецслужб была информация о моем активном сотрудничестве с ФСБ, то они бы немедленно потребовали прекратить со мной взаимодействие, выдвинув соответствующее обвинение против меня, так как речь бы шла об угрозе безопасности для Германии. Я же сейчас в Берлине, никуда не собираюсь и нахожусь в своем обычном ежедневном рутинном графике.

Храпов добавил, что в статье есть только предположение о его связях с ФСБ, но «нигде не сказано», что он является «агентом ФСБ».

«В статье также не приводится ни единого доказательства или подтверждения того, что у меня есть какая-либо „связь“ с российскими спецслужбами. Со своей стороны, готов дать любые показания органам госбезопасности Германии, если это, конечно, кого-то интересует. Хотя в этом я сильно сомневаюсь, так как уверен, что целью публикации был не я лично, а мой бывший шеф», — заключил Храпов.

В разговоре с The Insider Храпов заявил, что планирует обратиться в правоохранительные органы из-за публикации FAZ.

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