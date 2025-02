Похоже, конфликт между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони станет следующим громким судом Голливуда. Рассказываем, что о нем нужно знать И при чем тут Найспул из «Дедпула и Росомахи»

Конфликт между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони связан с их совместной работой над фильмом «Все закончится на нас» (It Ends with Us). Это мелодрама, снятая по бестселлеру американской писательницы Колин Гувер. Книга Гувер, основанная на ее собственном опыте, рассказывает о молодой женщине, которая стала свидетельницей жестокости в семье своих родителей и потом столкнулась с насилием уже в собственной семье.

В 2019 году права на экранизацию романа «Все закончится на нас» купила компания Wayfarer Studios. Ее сооснователь актер Джастин Бальдони, наиболее известный по роли в сериале «Девственница Джейн», не раз называл себя феминистом; он запустил приложение для беременных женщин Belly Bump, рассуждал о гендерных ролях на TED и в своем подкасте Man Enough. Бальдони стал режиссером и продюсером фильма, а также сыграл главную мужскую роль.

В начале 2023 года стало известно, что исполнительницей главной женской роли в картине будет Блейк Лайвли — звезда сериала «Сплетница» и жена актера Райана Рейнольдса, с которым они воспитывают четверых детей. Лайвли также стала сопродюсером фильма.

Съемки «Все закончится на нас» стартовали в мае 2023 года, через три месяца после рождения четвертого ребенка Лайвли. Они прервались из-за забастовки голливудских сценаристов и продолжились в начале 2024 года. В августе состоялась премьера картины. Она собрала в мировом прокате больше 350 миллионов долларов и стала самой кассовой романтической драмой Голливуда за шесть лет. Для Лайвли и Бальдони это был большой финансовый успех.

Однако к премьере появились слухи, что между главным звездами фильма вражда. В соцсетях обратили внимание на то, что на премьере в Нью-Йорке они появились по отдельности. Таблоид Page Six рассказал, что Бальдони создал «сложную атмосферу на съемках» и заставил Лайвли «чувствовать себя некомфортно» из-за ее тела после родов. Hollywood Reporter сообщил, что Лайвли привлекла своего мужа к написанию сценария ключевой сцены фильма (актриса подтвердила это) и даже заказала свою версию финального монтажа монтажеру фильма Рейнольдса «Дедпул и Росомаха».

Публично в тот момент актеры друг на друга не нападали. Лайвли избегала говорить о Бальдони в интервью, он же хвалил ее за вклад в фильм. При этом уже через несколько дней после премьеры таблоиды написали, что Бальдони нанял Мелиссу Натан — специалиста по кризисным коммуникациям, которая работала с Джонни Деппом во время его суда с бывшей женой Эмбер Херд.

Примерно в это же время в соцсетях стали критиковать Лайвли за то, что она связала промокампанию фильма с рекламой собственных брендов Blake Brown (средства для ухода за волосами) и Betty Buzz (содовая), призывала надевать в кинотеатры , а ее команда просила не задавать ей вопросов о домашнем насилии. Такой подход сочли слишком легкомысленным для продвижения фильма, посвященного домашнему насилию. При этом Бальдони, который рекламировал «Все закончится на нас» отдельно от Лайвли, подчеркнуто уделял внимание именно проблеме насилия.

В соцсетях начали обсуждать, что у Лайвли давно сложилась плохая репутация, и стали вспоминать ее старые интервью. На этом фоне норвежская журналистка Кьерсти Флаа выложила запись с Лайвли, сделанную в 2016 году после премьеры фильма «Светская жизнь». В начале Флаа поздравляет Лайвли с ее , на что актриса отвечает: «Поздравляю вас с животиком!» Следом Флаа задает вопрос о костюмах в фильме, и Лайвли, не глядя на нее, говорит коллеге-актрисе: «Все хотят поговорить об одежде, но мне интересно, будут ли они спрашивать об одежде мужчин». Флаа назвала видео «Интервью с Блейк Лайвли, из-за которого мне захотелось бросить работу». Оно собрало больше шести миллионов просмотров на ютьюбе.

В следующие месяцы скандал, казалось, поутих. Но в декабре Лайвли подала жалобу в департамент гражданских прав Калифорнии. В ней утверждалось, что Бальдони и директор его студии Wayfarer Studios Джейми Хит вели себя неподобающе на съемках: Бальдони якобы стыдил ее из-за возраста и веса, заходил к ней в трейлер, когда она кормила грудью своего ребенка, импровизировал во время интимных сцен и заставлял переснимать их без необходимости, пытался добавить сцены секса, не предусмотренные в сценарии, а также делился с Лайвли подробностями своей сексуальной жизни и вынуждал к признаниям ее саму. Кроме того, Бальдони и Хит, по словам Лайвли, показывали ей порно, обсуждая с ней интимные сцены; также Хит показывал ей видео родов своей жены, которые актриса сперва приняла за порно. Команда фильма даже якобы провела совещание в январе 2024 года (присутствовал в том числе Рейнольдс), на котором Лайвли пообещали, что подобное поведение прекратится.

Дистрибьютор фильма, студия Sony, разработала маркетинговый план, который был сфокусирован на силе главной героини фильма, а не на домашнем насилии, которому она подвергалась, продолжила Лайвли в своей жалобе. Поэтому актриса, по ее словам, продвигала фильм как «историю надежды». Но Бальдони от этого плана отклонился и вместе с другими руководителями Wayfarer Studios начал дискредитировать Лайвли, опасаясь, что актриса заговорит о дискомфорте на съемках. Специалист по кризисному пиару Мелисса Натан координировала кампанию в соцсетях, которая должна была выглядеть как реальное недовольство Лайвли, но на самом деле была срежиссирована, говорится в жалобе. В ней также приведены сообщения, которыми обменивалась Натан и агент Бальдони Дженнифер Абель. Абель писала, что Лайвли должна ощущать, «что ее могут похоронить». Натан отвечала, что «мы можем похоронить любого».

Газета The New York Times выпустила материал, в котором проанализировала сообщения команды Бальдони; заголовок текста — «Внутри клеветнической машины Голливуда». В тот же день агентство WME, которое представляло интересы актера (и Лайвли тоже), отказалось от работы с ним. У актера забрали награду за солидарность с женщинами, которую он получил за пару недель до этого, а соведущая его подкаста Man Enough Лиз Планк объявила об уходе из шоу. Колин Гувер и несколько других коллег по фильму «Все закончится на нас» публично выразили поддержку Лайвли. Ее поддержали и другие звезды Голливуда, в том числе Эмбер Херд, которую травили в соцсетях во время ее суда с Джонни Деппом.

31 декабря Бальдони подал в суд на The New York Times, обвинив газету в клевете и однобоком освещении конфликта. Редакция заявила, что отвергает обвинения. В тот же день Лайвли подала в суд на Бальдони в Нью-Йорке, обвинив его в домогательствах и попытке подорвать ее репутацию. 16 января Бальдони подал ответный иск, в котором обвинял актрису в том, что она пыталась забрать у него фильм и опорочить его репутацию. По версии Бальдони, Лайвли использовала свое влияние в Голливуде, чтобы мало-помалу перехватить творческий контроль над фильмом — она меняла гардероб своей героини, переписывала сцены, создала свою версию фильма на стадии монтажа и в конечном итоге попыталась исключить Бальдони из промокампании.

Бальдони утверждал, что не домогался Лайвли на съемках и что она выдумала эту историю, чтобы сделать его «козлом отпущения», когда поняла, что ее «бездарная» кампания по продвижению фильма провалилась. Бальдони также заявил, что муж актрисы Райан Рейнольдс «агрессивно отчитывал» его на публике, переписал ключевую сцену фильма и добился от агентства WME разрыва контракта с ним. Кроме того, Бальдони заявил, что персонаж Найспул из фильма Рейнольдса «Дедпул и Росомаха» был списан с него: Найспул носит такую же прическу, какую много лет носил Бальдони, называет себя феминистом, оценивает тело Ледипул, которую сыграла Лайвли, а в конце фильма погибает от ее рук .

Следом за подачей иска Бальдони выложил исходные кадры сцены, при съемках которой он, согласно иску Лайвли, допустил нежелательные прикосновения (по версии Бальдони, опубликованное им видео это опровергает), а также показал свою переписку с актрисой. В соцсетях наибольшую огласку получило сообщение, в котором Лайвли заявила, что она из «Игры престолов» и у нее тоже есть «драконы». Из контекста понятно, что она говорит про своего мужа Райана Рейнольдса и свою подругу певицу Тейлор Свифт.

Судебное разбирательство между Бальдони и Лайвли назначено на март 2026 года. Его участники уже пострадали от пиар-войны. Бальдони потерял «три проекта и сотни миллионов долларов». Лайвли лишилась возможности стать ведущей на открытии 50-го сезона телешоу Saturday Night Live; по слухам, от нее отдалилась Тейлор Свифт. Бальдони и Лайвли получили дополнительные судебные иски от людей, которых они упоминали в своих обвинениях.

«Чем дольше это будет продолжаться и чем больше грязи будет вылито, тем хуже будет им обоим», — считает Мэтью Беллони, обозреватель Hollywood Reporter и бывший юрист в сфере развлечений. По его мнению, лучшим решением было бы урегулировать спор, но пока и Блейк Лайвли, и Джастин Балдони от этой возможности отказываются.

