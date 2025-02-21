В Свердловской области четырех студенток похитили и отвезли на автомойку. Над двумя из них издевались, еще двух заставили на это смотреть Подозреваемых задержали только после огласки в СМИ

Внимание. Этот текст содержит кадры и описание сцен жестокого обращения с женщинами.

В городе Каменск-Уральский Свердловской области четырех студенток отвезли на автомойку, где двух девушек раздели, поставили на колени, избили, облили холодной водой и пеной для мойки машин. Их подруг заставили на это смотреть. Издевательства снимали на видео.

Нападение на девушек произошло еще в январе. О случившемся изданию E1.ru рассказали одна из пострадавших девушек и ее родители только сейчас, поскольку они стали опасаться, что «расследование спустят на тормозах». Они также предоставили журналистам видео издевательств.

Как пишет E1.ru, конфликт произошел 2 января, когда одна из девушек, Аня, праздновала с подругами свое 18-летие. В это время ее подруге несколько раз звонил 21-летний Давид Анашкин, который проявлял к ней внимание. По данным E1.ru, девушка знала Анашкина, но не встречалась и не дружила с ним. В какой-то момент Аня взяла трубку и сказала ему, что ее подруга не хочет с ним общаться. Между ними произошла ссора.

На следующий день, по словам родственников, Аню около дома ждали две машины. В одной из них сидели три ее подруги, которые были на праздновании дня рождения (позже они рассказали, что их заставили узнать, где находится Аня). Девушку «затолкали» в машину.

Всех четырех увезли на автомойку на улице Карла Маркса. Двух 16-летних подруг посадили в будку перед автомойкой и заставили смотреть на издевательства над Аней и четвертой девушкой (ей 17 лет), которая отвергла ухаживания Анашкина.

Девушек держали на мойке около полутора часов (по данным близкого к силовикам телеграм-канала «База», это продолжалось несколько часов). Аню и ее 17-летнюю подругу заставили раздеться до нижнего белья, избили и несколько раз облили пеной и холодной водой. Их унижали и оскорбляли, им заливали пену для мойки машин в глаза, заставляли открыть рот. По данным E1.ru, Анашкин указывал, как надо над ними издеваться, еще двое его знакомых избивали девушек, двое других «стояли рядом и хохотали».

На мойке также находились двое или трое сотрудников 35–40 лет, которые наблюдали за издевательствами и не вмешивались.

«Из 18 минут съемки того, как издеваются над моим ребенком, я смогла посмотреть только пять. Дальше моя психика просто не выдержала, — рассказала мать Ани. — Просто поражает поведение взрослых людей, сотрудников мойки. На кадрах видно, как они ходят рядом и ржут, как малолетки издеваются над девчонками. У меня в голове такое не укладывается, я сужу по себе — я взрослый человек, если бы увидела такой ужас, все бы сделала, чтобы остановить».

По словам матери, после издевательств Ане угрожали опубликовать видео случившегося в интернете и «опозорить» девушек, а потом «закопать», «отвезти в рабство» и «заставить заниматься проституцией», а также убить ее родителей.

Придя домой, Аня рассказала о случившемся родителям. На следующий день семья обратилась в полицию и попыталась снять побои. По данным E1.ru, на теле девушки были синяки и ссадины. Однако зафиксировать следы избиения не получилось: «из травматологии [семью] отправили в другое место, а там в праздники никто не работал».

Через несколько дней участников издевательств задержали. Среди них оказались двое подростков 16 и 17 лет, сотрудники автомойки 18 и 19 лет — они были за рулем машин, на которых увезли девушек, а также 21-летний Анашкин. В их телефонах нашли видео с издевательствами. Полиция, пишет E1.ru, обнаружила в их действиях признаки тяжких преступлений, включая похищение и понуждение к действиям сексуального характера. По данным журналистов, участники издевательств «делали непристойные предложения насчет орального секса».

Дело передали в Следственный комитет, после чего Анашкина отпустили на свободу (что стало с остальными задержанными, из статьи E1.ru неясно). Ему и другим подозреваемым вменили статью о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК).

«Следователь нам сказал: выбрасываю из дела весь мусор. Объяснил, что похищения не было, ведь их же привезли обратно. То есть сейчас так можно: увозить, издеваться, главное — привезти обратно, и ничего не будет, ребята похулиганили? Смазали все статьи на одну, — рассказали родные Ани. — Родители еще двух девочек, которых также увезли, написали заявление, но их так и не признали потерпевшими. В деле их заявлений нет».

После того как на случившееся в Каменске-Уральском обратили внимание СМИ, прокуратура Свердловской области сообщила, что взяла расследование дела на контроль. По данным ведомства, 3 января трое местных жителей 2004, 2008, 2007 годов рождения в помещении автомойки избили двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя.

Источник E1.ru вечером 21 февраля сообщил, что четверых молодых людей, участвовавших в издевательствах, доставили в изолятор временного содержания.

Пресс-служба Следственного комитета РФ, в свою очередь, отчиталась, что доклад о расследовании дела запросил глава ведомства Александр Бастрыкин, которому собирались жаловаться родители Ани. По данным СК, в отношении троих жителей Каменска-Уральского расследуется уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК), похищении (статья 126 УК), понуждении к действиям сексуального характера (статья 133 УК).

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